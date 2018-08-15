На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 завершились технологические операции в рамках «холодной» фазы холодно-горячей обкатки оборудования

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-15T11:51:04+03:00

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ХГО – это важнейший этап пусконаладочных работ, предшествующийфизическому пуску. Она проводится для подтверждения надежной и безопасной эксплуатации энергоблока. Холодно-горячая обкатканачалась 1 августа 2018 года и продлится 60 суток.

На этапе «холодной» фазы ХГО на энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) были успешно проведены 68 тепло-гидравлических испытаний: проверены на плотность и прочность первый и второй контуры реакторной установки (РУ), испытаны главные циркуляционные насосы (ГЦН) на «холодных» параметрах, заполнены питательной (химически обессоленнойводой) парогенераторы, опробовановалоповоротное устройство турбогенератора и т.д.

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Завершение «холодной» фазы холодно-горячей обкатки знаменует начало малой ревизии основного оборудования, которая продлится 15 суток.

– На этапе малой ревизии будет выполнена подготовка оборудования к пусконаладочным работам в период «горячей» фазы ХГО, в том числе установка исполнительной части системы управления и защиты реактора, наложение тепловой изоляции на оборудование и трубопроводы, - отметил заместитель главного инженера НВАЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

В рамках следующего этапа пусконаладочных работ — «горячей» фазы ХГО — пройдут испытания основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки в проектных, рабочих режимах.

После холодно-горячей обкатки начнутся испытания герметичного ограждения на плотность и прочность. Затем — ревизия основного оборудования,разборка реактора с извлечением имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС). После получения разрешения на физпускначнётся загрузка ТВС в реактор энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблока №7 НВАЭС), то есть этап физического пуска.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС