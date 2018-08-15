2018-08-15T11:07:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области автобус, ехавший в Крым, врезался в грузовик: погибла женщина

В больницу отвезли четырех раненых, сейчас там остался только один мужчина [фото]
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Причины ДТП выясняют полицейские.Причины ДТП выясняют полицейские.Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области
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Среда, 15 августа, в Бобровском районе началась с жуткой аварии на трассе «Дон». В 4.45 на 610 километре дороги автобус «Сетра», ехавший из Москвы в Симферополь по направлению к Ростову на-Дону, врезался в ехавший впереди «КамАЗ».

- В ДТП погибла 43-летняя женщина, жительница Крыма, ехавшая в автобусе. Еще четверо пассажиров «Сетры» отвезли в Бобровскую центральную районную больницу. Это 33-летний мужчина и женщины 35, 42, 47 лет. 52-летний водитель «Сетры» и 35-летний шофер «КамАЗа» серьезных травм не получили, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. - Всего в автобусе был 51 человек, в том числе шесть детей.

В службе скорой помощи сообщили, что родители отказались от осмотра детей. Значит, их состояние опасений не вызывает.

В единой дежурно-диспетчерской службе 112 рассказали о состоянии раненых:

- Женщин после оказания медицинской помощи уже отпустили из больницы. Там остается только 33-летний мужчина. С ним гражданская жена. Она не пострадала.

Также в службе 112 сообщили, что к пассажирам, которые не получили ранений, вот-вот должен подъехать автобус той же турфирмы, который повезет их дальше

Женщин, которых отправляли в больницу, подвезут к тому месту на трассе, где случилось ДТП. Там они сядут в автобус и так же, как и все остальные, поедут дальше в Симферополь.

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