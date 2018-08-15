Александр Гусев поручил оборудовать учреждения соцзащиты лифтами и проконтролировать квоты на рабочие места для инвалидов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-15T10:28:00+03:00

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Как сообщила врио руководителя департамента социальной защиты области Ольга Сергеева, госпрограмма в регионе действует с 2014 года. Ее цель – обеспечить доступ к объектам и услугам для маломобильных групп населения, повысить уровень жизни инвалидов.

С этого года госпрограмму дополнили подпрограммой «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения». Она включает в себя сопровождение при трудоустройстве выпускников-инвалидов, взаимодействие с инвалидами для выявления барьеров, препятствующих их трудоустройству, помощь в поиске работодателя, адаптацию на рабочем месте и организацию информационно-разъяснительной работы по вопросам трудоустройства. На реализацию данной подпрограммы на этот год заложили 600 тыс. рублей.

В прошлом году за счет средств федерального и областного бюджетов (более чем 25 млн. рублей) в 55 учреждениях, обслуживающих инвалидов, появились входные и межэтажные пандусы, поручни, места общего пользования оснастили специальными устройствами, расширили проемы и пр.

Для людей с ограничениями по здоровью в двух учреждениях культуры за счет средств областного бюджета (более двух млн. рублей) установили специальное оборудование для доступа к произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных форматах.

Кроме того, в 2017-м создана базовая профессиональная образовательная организация для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - Новоусманский многопрофильный техникум. На эти цели из федерального и областного бюджета выделено 3,2 млн. руб.

Председатель Воронежской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Сергей Бахметьев добавил, что сотрудники регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» вместе со специалистами департамента социальной защиты области проверяют проектную документацию строящихся зданий бюджетных организаций. Они вносят серьезные изменения в проекты, с тем, чтобы пребывание в этих зданиях для людей с ограниченными возможностями было максимально комфортным.

Глава региона подчеркнул важность и социальную значимость государственной программы Воронежской области «Доступная среда». Он обратил особое внимание руководителей исполнительных органов власти на обеспечение в текущем году полного и целевого использования средств, особенно средств федерального бюджета, выделенных на софинансирование программы.

Кроме того, врио губернатора поручил при принятии решений о реконструкции, строительстве, проектировании социальных учреждений отказываться от межэтажных пандусов и оборудовать здания лифтами.

- Даже, если это здание невысокое в три или четыре этажа. Межэтажные пандусы – это непреодолимая преграда для человека на коляске, - сказал Александр Гусев.

Кроме того, глава области поручил руководству департамента социальной защиты и департамента труда и занятости населения контролировать в регионе соблюдение работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, а также выявлять злостных нарушителей.