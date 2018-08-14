Борисоглебск – второй главный на карте региона

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-14T18:28:07+03:00

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В минувший вторник, 31 июля, глава региона Александр Гусев и заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев посетили в Борисоглебском городском округе ряд предприятий, продукция которых уже востребована (а будет еще больше) далеко за пределами Воронежской области.

Кроме того, они проконтролировали возведение в селе Третьяки культурно-досугового центра, определили сроки строительства дороги в обход Борисоглебска, а также провели для местных СМИ пресс-конференцию.

ПТИЦЕФАБРИКА КОРМИТ ЯЙЦАМИ УЖЕ 10 РЕГИОНОВ

Борисоглебскую птицефабрику в селе Третьяки (входит в границы городского округа) по масштабности едва ли можно сравнить с другим подобным предприятием в регионе. Уже после ее посещения Алексей Гордеев заявил, что в селе будут производить 1% яиц от всего объема по стране. Сейчас завод кормит яйцами 10 регионов, в том числе Мордовию, соседний Волгоград, Москву... Примерно 30% продукции расходится в Воронежской области.

Предприятие запустили в августе прошлого года. Как рассказала ее директор Елена Ромашова, на данный момент поголовье кур-несушек насчитывает 420 тыс. штук, в сутки они производят 400–420 тыс. яиц. К октябрю птичье стадо пополнится где-то на треть, это даст прибавку до 600 тыс. яиц в сутки. И это только первая очередь завода. В нее входит два корпуса доращивания цыплят, 6 корпусов для содержания взрослых кур, линия яйцесбора, склад и цех сортировки яиц, комбикормовый завод и др. Просто так к курам с улицы не зайдешь - все работники сначала принимают душ, переодеваются в спецодежду... Следят здесь и за свежестью еды, которой питаются сотрудники.

После выхода предприятия на полную мощность поголовье птиц достигнет 1,5 млн., а количество яиц – 0,5 млрд. в год.

- Птицефабрика выходит на полную мощность к концу года. В сельском хозяйстве стоит задача не только насытить собственный рынок, но еще научиться продавать на экспорт, что даст возможность получения дополнительных доходов как в отрасли, так и в сельских территориях, - прокомментировал увиденное Алексей Гордеев.

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НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА

Здесь же в Третьяках Александр Гусев и Алексей Гордеев посмотрели, как идет строительство культурно-досугового центра (КДЦ). В селе проживает 1,2 тыс. жителей, часть из которых занималась творчеством и проводила свой досуг в помещении, которое раньше занимал магазин.

Планируется, что третьяковский центр будет таким же, как в селе Дракино Лискинского района. У обоих объектов - одна и та же подрядная организация. На площади в две тыс. кв. метров появятся кружки хореографии, рисования, вокала, актовый зал и проч.

Алексей Гордеев и Александр Гусев, обсудив ход работ со специалистами, поставили подрядчику новую задачу.

- По контракту окончание работ - сентябрь 2019 года. Но руководство области ставит задачу до Нового года здание построить. Будем стараться, принимать все меры, - пообещал директор подрядной организации "Лиски-строитель" Сергей Чугунцев.

ПОСТРОЯТ ДОРОГУ В ОБХОД БОРИСОГЛЕБСКА

Затем Александр Гусев и Алексей Гордеев побывали на месте будущего строительства дороги в обход Борисоглебска. Сейчас весь транзитный транспорт (а это порядка 12 тыс. авто в сутки), двигающийся в направлении Воронеж – Тамбов – Волгоград – Астрахань вынужден заезжать в город. 15-километровый объезд уведет этот поток за пределы округа. Планируется, что дорога будет иметь две полосы, четыре транспортные развязки и один мост через реку Ворона, расчетная скорость – 120 км в час.

- Осенью будет выбран подрядчик, и со следующего года стройка начнется. Нам обещали ускорить строительство – построить чуть больше, чем за полтора года. Думаю, что это будет очень важный объект для жизни Борисоглебска, решающий задачи экологии и безопасности. При этом мы думаем, как дать возможность индивидуальным предпринимателям продолжать оказывать услуги, связанные с дорогой, с учетом наработанного опыта и трудовой занятости. Для людей это важно, - подчеркнул Алексей Гордеев.

"ЗЕЛЕНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ В МУСОРОСЖИГАНИИ

Глава региона и заместитель председателя правительства РФ посетили также одно из крупнейших промышленных предприятий области – АО «Борхиммаш». Здесь им представили проект по производству воздушно-конденсационных установок (ВКУ) для мусоросжигающих заводов. Благодаря таким агрегатам заводы могут работать без отходов и вреда для человека. Так, мусор сжигается в котле, электрогенератор с помощью пара вырабатывает электричество, тепло идет в атмосферу, из шлака выделяют цветные и черные металлы, а то, что осталось, - добавкой в строительные смеси. По словам исполнительного директора «Борхиммаша» Владимира Ситникова, в России ни одно предприятие до сих пор не производит ВКУ, а отечественные мусоросжигающие заводы используют импортные установки, которым уже по 40 лет.

- Мы с Александром Викторовичем Гусевым определились, как будем лоббировать проект на уровне Москвы. Видим хорошие перспективы, там может возникнуть целое новое направление, замещение импортных поставок. А это заказы плюсом 1–1,5 миллиарда в год, - уточнил вице-премьер.

"ЗДЕСЬ НУЖНО ЗАДАВАТЬ ТОН ДЛЯ НАШИХ СОСЕДЕЙ - ВОЛГОГРАДА И САРАТОВА"

В завершение поездки Александр Гусев и Алексей Гордеев провели пресс-конференцию для местных СМИ. Они обсудили строительство в городе детского сада, пристроек к школам и проч.

- Здесь производятся достаточно большие объемы сельскохозяйственной продукции, поэтому будем сюда искать инвесторов. Меня сегодня порадовало, что глава администрации городского округа Андрей Пищугин стал первым из отличившихся – положил мне на стол инвестиционный паспорт района, где описаны все возможности: инженерные, трудовые ресурсы, потенциальное сырье. На основе каждого инвестпаспорта района мы будем делать комплексный инвестиционный план области. Надеюсь, что Борисоглебск займет в нем достойное место, - отметил глава региона.

Также жителей округа ждут преобразования в сфере медицины благодаря федеральному проекту "Здравоохранение".

- Для Борисоглебска это будет означать модернизацию первичного звена – поликлиник и ФАПов, а также мобильной медицины. Статус межрайонной больницы, которая находится в Борисоглебске, «потянет» за собой переоснащение. Отдельно - укрепление направления по лечению сердечнососудистых заболеваний. Деньги выделяются достаточно приличные. Все параметры мы будем знать до конца года, и с будущего года начнем активно заниматься,- добавил Александр Гусев.

Подводя итоги совместной рабочей поездки, Алексей Гордеев и Александр Гусев подтвердили, что Борисоглебск и его комплексное развитие всегда будут находиться в круге пристального внимания власти.

- Мы понимаем, что здесь надо задавать пример качества и уровня жизни для наших соседей – Волгограда и Саратова. Я всегда говорил, что в области два главных города: Воронеж и Борисоглебск, - заявил Алексей Гордеев.