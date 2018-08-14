2018-08-14T18:23:07+03:00
Экономика

ВТБ в Тамбове на треть увеличил кредитование среднего бизнеса

В первом полугодии 2018 года кредитный портфель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тамбовской области увеличился на 29% - до 8,2 млрд рублей
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Основная доля – 89% – приходится на кредиты, выданные компаниям сегмента среднего бизнеса. Их объем с начала года вырос более чем на 30%, до 7,3 млрд рублей.

Объем кредитования представителей малого бизнеса за первое полугодие 2018 года превысил 900 млн рублей.

Ресурсный портфель банка за первые шесть месяцев года вырос на 8%, до 3,1 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей – остатки до востребования, 1,2 млрд рублей – срочные депозиты.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тамбовской области Александр Прокопенко отметил: «В первом полугодии мы сосредоточили свое внимание на работе с малым бизнесом. Это направление теперь вошло в зону ответственности корпоративного подразделения банка. Мы используем лучшие практики в работе со средним бизнесом и их применение в сегменте малого предпринимательства уже дает свои положительные результаты. Мы намерены и дальше укреплять наши позиции на рынке кредитования и привлечения Тамбовского области в этом сегменте».

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