«Кто я?»: как пережившая клиническую смерть девушка учится жить заново

СЕГОДНЯ 16:07 2018-08-14T16:26:55+03:00

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- Самое ужасное то, что я вообще ничего не помню. Очень хотелось домой. Помню, мы шли. Как там оказались? Почему? Может быть, это вообще все не правда, - 25-летняя Мария Курганская с трудом вспоминает то 5 января.

В 2017 году после новогодних праздников Мария вместе со своим молодым человеком шла на поезд. Они гостили в столице у мамы парня и должны были вернуться в Воронеж. Время поджимало. Ребята спешили, заблудились, и после этого что-то пошло не так… Девушка пролежала в коме две недели и до сих пор не чувствует большую часть тела.

Потерялась связь с головой

Тот страшный момент Мария может воспроизвести только по чужим воспоминаниям: чтобы выйти на нужную улицу, они решили не обходить, стоявшие стеной гаражи, а перелезть через них. Пытались сократить дорогу, но пластиковый шифер под ногами девушки разошелся. Мария упала с шестиметровой высоты.

- Я полетела вниз ногами. Прибежали какие-то охранники. Даже хотели нас побить. Но, увидев, что случилось, они тут же вызвали медпомощь, - рассказала нам девушка. – В машине скорой у меня случилась клиническая смерть. Откачивали два раза. Самое ужасное, что на выходе из всех этих состояний меня, видимо, очень сильно кормили седативными препаратами. Мне кажется, именно они уничтожили всю память. Потому что я не помню ни-че-го.

Диагноз поставили скоро: «тяжелая сочетанная травма, осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом седьмого шейного позвонка, ушиб шейного отдела спинного мозга, верхний глубокий парапарез, нижняя параплегия…» Перечислять этот список можно было бы еще долго. Но проще сказать словами самой же пациентки: «Потерялась связь головы с телом».

Один из диагнозов Марии: Тяжелая сочетанная травма. Осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом С7 позвонка.Фото: предоставлено героем публикации.

- После комы я очнулась и вообще ничего не понимала. Что я? Не знала вообще, что произошло. Мне начали потихоньку все рассказывать. Было очень много путаницы. Еще неделю не понимала, что полностью парализована, и в ближайшее время ко мне не вернутся ощущения, - с трудом рассказывает Мария.

Врачи и вовсе пугали мать молодой пациентки: «Она не выживет». Потом прогнозы «смягчились». Доктора были уверены, что Мария навсегда останется, как говорит сама девушка, «овощем» и все-таки умрет лет через десять. Положительный исход даже не рассматривался.

Однако медики оказались не правы. Сначала в родном городе Алексеевка Белгородской области, а потом в Москве Марии пришлось учиться не только заново ходить, но и по-новому жить.

Каждым новым шагом Мария делится в своем блогеФото: предоставлено героем публикации.

Старайся и все будет

«Однажды я смогу ходить» - так называется интернет-дневник Марии Курганской. В нем девушка рассказывает, как в ногах появляется чувство, будто ее покусали пчелы, как проходит реабилитация, и как любимый сериал «Клиника» немного помогает настроению не скатываться.

«Недавно мне повезло! Я каталась по улице в коляске! Ну, точнее меня катали, ибо самой с кучей горок и кривой дорожкой, мне еще не справиться. Улица весной после трех месяцев в четырех стенах это неописуемо» - гласит одна из первых записей блога.

А вот уже пост от 15 июня: девушка работает на локомате – этот тренажер напоминает экзоскелет из фантастического фильма. Огромная машина помогает Марии заново учиться ходить.

Маша учится заново ходитьФото: предоставлено героем публикации.

- Квоту удалось получить в реабилитационном центре под Москвой. Для этого мы написали письмо на сайте президента. Примерно через два месяца мне прислали направление. Это первое серьезное лечение. Это не то, что лежать в обычной больнице под капельницей, - говорит Мария.

Да и сами врачи сейчас пусть и лаконично, но все же говорят: «Старайся и все будет». И Мария старается.

Помочь может каждый!

В последних записях необычного дневника молодая пациентка рассказывает об испытаниях специальной подвесной системы. Ее для Марии собрала девушка из Воронежа Ксения Щербакова.

Система, собранная Ксенией, должна дать Марии дополнительную самостоятельностьФото: предоставлено героем публикации.

Ксения занимается пошивом снаряжения для парашютного спорта, где требования к снаряжению довольно высокие – оно должно выдерживать большие нагрузки, а материалы должны быть практичными.

- У нас есть общий друг. Он попросил помочь. Я, конечно, согласилась. Ребята приехали ко мне: мы нарисовали макет и все пошили. Сама работа продолжалась не долго. Сложность была в поиске материалов. В Рязани удалось найти цветные ленты для ремней безопасности для автомобилей – они очень прочные. Эта система поможет Маше передвигаться в бытовых условиях: с кровати в коляску и наоборот. Это хотя бы немного облегчит жизнь, - рассказывает Ксения.

Ксения пыталась сделать все максимально ярко, чтобы поднять настроение МарииФото: предоставлено героем публикации.

Система, собранная воронежской девушкой, должна дать Марии дополнительную самостоятельность. Именно благодаря таким отзывчивым людям как Ксения, у Маши появляются силы каждый день бороться за свое будущее.

- Сейчас я себя, можно сказать, замечательно чувствую. Все, что мне нужно – заниматься спортом и укреплять корпус тела. Когда я начну самостоятельно сидеть, смогу становиться на четвереньки, - рассказывает Мария. – Оказалось, что необратимых последствий нет. Постепенно я чувствую, что восстанавливаюсь. Даже нервные окончания. Я начинаю понемногу чувствовать прикосновения или сильную боль. Пусть мимолетно. Но это есть.

P.S.: Поддержать Марию Курганскую вы можете морально в ее блоге «Однажды я смогу ходить» или материально:

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