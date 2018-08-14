2018-08-14T15:25:48+03:00
Общество

Особая экономическая зона «Центр» начнет работать под Воронежем в следующем году

По прогнозам, до 2028 года ОЭЗ принесет области порядка 200 млрд. рублей инвестиций
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший четверг, 9 августа, глава региона Александр Гусев посетил площадку рядом с индустриальным парком «Масловский», которая через месяц - полтора получит особый статус уже с учетом всех формальностей. Это освободит будущих резидентов на 5-7 лет от уплаты практически всех налогов.

ПРЕЗИДЕНТ ОДОБРИЛ

7 августа в Ново-Огарево произошло историческое событие для Воронежской области. Президент страны в ходе встречи с Александром Гусевым поддержал создание под Воронежем особой экономической зоны.

- У нас закончился крупный инвестпроект, связанный со строительством двух новых блоков на атомной станции в Нововоронеже. И, конечно, мы сейчас предпринимаем все усилия для того, чтобы заместить эти выпадающие инвестиции. Мы просим вас о помощи, чтобы правительство выпустило распоряжение о возможности создания особой экономической зоны на территории Воронежской области, - обратился тогда Александр Гусев к главе государства.

На что Владимир Путин сказал, что некоторое время назад правительство РФ решило не открывать новые ОЭЗ.

- Но у вас все-таки особая ситуация, проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу, - сказал президент.

Стоит отметить, что особой экономической зоны Воронежская область не могла добиться много лет подряд. Четыре года назад региональное правительство подавало первую заявку, в которой, как казалось, все было просчитано.

- Мы подавали заявку, законодательство менялось. Последний раз мы подали заявку, но тогда контрольно-счетная палата РФ признала многие экономические зоны неэффективными, за исключением липецкой ОЭЗ, - рассказал врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в этом году.

- Александр Викторович подписал уже новую редакцию заявки в феврале. После того, как президент одобрил создание ОЭЗ, министерства начали активно работать над нашей заявкой, - заявил главный экономист области.

По его прогнозам, с 2020 по 2028 гг. ОЭЗ может принести до 200 млрд. рублей инвестиций в регион. Это практически сопоставимо со строительством атомной станции в Нововоронеже.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЭЗ

В нашу пользу сыграло то, что выбранный участок под размещение предприятий находится в непосредственной близости с масловской индустриальной зоной, на территории Новоусманского района. Все коммуникации - газ, свет, вода, тепло - здесь уже есть. Остается их «протащить» несколько сот метров до ОЭЗ. Строительство инфраструктуры обеспечивает региональное правительство - объем затрат до 2022 года составляет 2,9 млрд. рублей.

В целом особая экономическая зона «Центр» (так ее назвали) будет занимать 220 га. На эту площадь собственник (область) готов завести порядка 15 компаний с общим объемом инвестиций более 30 млрд. рублей. Как сообщил присутствовавший на площадке Анатолий Букреев, уже один резидент сюда «зашел». Это ООО «Универсал-строй». Также концерн «Созвездие» заявил о готовности стать участником ОЭЗ.

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«НУЛЕВЫЕ» НАЛОГИ НА ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ

Александр Гусев выразил уверенность в успешной реализации проекта и дал поручение приступать к строительству объектов инфраструктуры параллельно с оформлением документации в Минэкономразвития РФ.

- У нас есть стопроцентная уверенность в том, что ОЭЗ состоится, потому что поручение президента прозвучало конкретно - не просто о возможности, а о целесообразности и необходимости. Мы уже сейчас, не дожидаясь окончательного оформления документов, связанных с получением федерального софинансирования, начнем производить затраты из областного бюджета, с тем чтобы на площадке появлялась инженерная инфраструктура. Сам процесс оформления документации о придании статуса ОЭЗ может завершиться в течение месяца - полутора. К концу следующего года мы вполне можем говорить о полном освоении и обустройстве инженерной инфраструктуры, и в следующем году, я думаю, у нас должны появиться первые резиденты, - сказал Александр Гусев.

Для них первые 5-7 лет будут действовать существенные налоговые преференции.

- Это отсутствие таможенных платежей, отсутствие НДС, уменьшение налога на прибыль по федеральной части. Остаются и все наши преференции - имущество, земля, налог на прибыль в части зачисления в областной бюджет. Фактически появляется такая безналоговая зона, - пояснил Александр Гусев.

А дальше, как отметил глава региона, предприятия будут платить налоги, как и все остальные.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ «ЦЕНТР»

Особенностью воронежской ОЭЗ врио губернатора назвал отличную от соседних подобных зон специализацию.

- Безусловно, мы не должны повторять, а главное конкурировать с теми экономическими зонами, которые уже созданы в соседних регионах. Конечно, нам нужно искать свои ниши, и, я думаю, мы их найдем. Как было заявлено на встрече с президентом - это радиоэлектроника, та отрасль, которую мы уже прорабатывали на атомной станции. Это дает нам определенные возможности в производстве оборудования для атомной энергетики - мы с Росатомом сейчас эту работу начнем, - пояснил Александр Гусев.

В будущем, если возникнет такая потребность, ОЭЗ могут расширить.

- Если мы в течение 4-5 лет максимально сумеем освоить эту площадку, у нас появится возможность ее расширять - рядом есть земельный участок около тысячи гектаров в собственности Каширского района. Есть возможность расширения границ экономической зоны и на территории других районов. Перспектива хорошая. Все зависит от нас, от того, как мы сумеем это организовать, - заявил глава региона.

ПОД ВОРОНЕЖЕМ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Кроме того, на территории масловской промзоны Александр Гусев посмотрел инвестиционную площадку для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, строящиеся немецкий фармзавод ООО «Бионорика Фармасьютикалс» (пуск предприятия запланирован на 2021год) и воронежский завод по производству гофрокартона и бумажной тары ООО «Европак» (его пуск ожидается в конце этого года).

В ходе общения с представителями СМИ врио губернатора сказал о «расширении кластерных образований на территории области»:

- Сейчас у нас активно действуют радиоэлектронный, нефтехимический, насосостроительный кластеры. Я думаю, вполне можно говорить об организации фармацевтического кластера. Как якорный инвестор «Бионорика» уже есть. Мы знаем, что существует интерес и других немецких компаний, которые занимаются фармацевтикой. Будем искать и российских коллег, которые заинтересованы в развитии производства здесь, - сказал в завершение Александр Гусев.

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