Нововоронежцев «освежили» новой постановкой Калининградского тильзит-театра в рамках проекта «Территория культуры Росатома»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-14T15:18:54+03:00

Нововоронеж стал уже 4-м по счету городом, где прошел спектакль. До этого актеры успели побывать в Десногорске, Рославле и Курчатове

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Жители Нововоронежа, не выезжая из города, смогли увидеть новую постановку Калининградского тильзит-театра «Приходи на меня посмотреть» по мотивам пьесы российского драматурга Надежды Птушкиной. Сейчас театр продолжает гастрольный тур по городам, где расположены АЭС, в рамках проекта «Территория культуры Росатома».

Нововоронеж стал уже 4-м по счету городом, где прошел спектакль. До этого актеры успели побывать в Десногорске, Рославле и Курчатове.

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Так, актеры Калининградского тильзит-театра во главе с режиссером спектакля Валерией Итименевой предложили нововоронежцам на один вечер перенестить из знойной жары в зиму. Именно в Новый Год и происходит главное действо спектакля. По сюжету, в одной квартире живут две женщины – мать и дочь. К слову, заслуженная артистка РФ Ирина Несмянова исполнила роль матери, Софьи Ивановны, которая уже приближается к закату своей жизни и очень хочет счастья своей немолодой дочери, а та до сих пор одинока.

– Вообще саму идею с гастролями по «атомным» городам мы приняли с восторгом. Когда приезжаем, нам рассказывают о том, как работают АЭС. Мы – люди творческие, в технических вещах не сильны, поэтому это обогащает. Общаясь с людьми, мы увозим из этих городов типажи, багаж, который мы можем использовать в спектаклях. Много всего нового видим, слышим, узнаем. Нововоронеж – очень чистый, аккуратный, такой компактный, но видно, что люди, которые тут живут, любят свой город, хочется сюда еще вернуться, - рассказал перед спектаклем исполнитель главной роли актер Владимир Архипов.

Эта постановка о семейном тепле, о любви, о простом человеческом счастье. По словам артистов, независимо от города, где дают спектакль, зрители принимают его на ура. Ведь он о тех вещах и ценностях, которые важны и необходимы каждому человеку. Зал Дворца культуры Нововоронежа был переполнен. По окончании спектакля зрители еще долго не отпускали актеров, приветствуя их стоя шквалом аплодисментов.

– Такой красивый, умный и полезный спектакль. Трогательно. В августе при нашей жаре увидеть елку такую красивую на сцене – вот это все нас прямо освежило. Хороший воскресный вечер мы провели с подругой, такое праздничное приподнятое настроение», - поделилась жительница Нововоронежа Галина Зюбина.

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Гастрольный тур артистов в целом составит 22 дня. После Нововоронежа творческую группу актеров театра ждут сначала в Волгодонске, затем в Балакове, Удомле и Сосновом Бору.

Отметим, что «Территория культуры Росатома» - это многолетний региональный проект Госкорпорации «Росатом», который реализуется с 2006 года при поддержке Министерства культуры РФ. Цель – познакомить жителей атомных городов с лучшими образцами исполнительского, изобразительного, театрального и других видов искусства, а также поддержать творческие коллективы городов присутствия атомной отрасли.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежско