Депутат Воронежской областной Думы отметил успехи школьников на Международной математической олимпиаде

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-14T14:39:28+03:00

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Сразу пять золотых медалей завоевали российские школьники на Международной математической олимпиаде. Артур Герасименко и Егор Рябов из Москвы, Станислав Крымский и Владимир Петров из Санкт-Петербурга, Сергей Лучинин из Кирова и Марат Абдурахманов из Челябинска доказали всему миру, что готовы отдавать науке часы, дни и недели, готовы мыслить продуктивно и ломать все новые рамки. Добавим, что год назад российская команда смогла увезти с Международной олимпиады лишь одно «золото». Теперь она вошла в тройку лучших.

Событие прокомментировал депутат Воронежской областной Думы Григорий Чуйко:

- Российская система образования во всем мире долгое время считалась достаточно престижной, а уровень знаний школьников и качество работы педагогов соответствовали самым высоким стандартам. И сегодня, учитывая сложившуюся политическую ситуацию в мире, образование является важнейшим ресурсом для восстановления и поддержания культурного лидерства нашей страны. Наши школьники доказали всему миру, что Россия по-прежнему способна воспитывать талантливых, мыслящих и инициативных граждан, истинных патриотов своей Родины. Я уверен, что люди, которые со школьной скамьи одерживают такие блестящие победы, будут покорять все более сложные вершины. И надеюсь, что успехи наших ребят станут не только поводом для национальной гордости, но и самым лучшим примером для подражания.