Александр Гусев: Созидать для людей

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-15T10:53:19+03:00

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Чем ближе эта дата, тем больше интерес к кандидатам на ответственную государственную должность. При этом основное внимание люди обращают на трудовую биографию претендентов – каков их практический опыт, а также на их жизненную позицию и результаты работы - какую пользу они принесли своим землякам?

Региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатом Александра Викторовича Гусева – опытного промышленника, уважаемого руководителя, человека с высокими моральными принципами. Его кандидатуру практически единогласно поддержали все участники предварительного голосования. Почему такой успех? Частично ответ вы найдёте в биографии.

Александр Викторович Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Козельского района Калужской области. «Я рано потерял отца, мама воспитывала меня и старшего брата Вячеслава одна. Она мечтала только об одном – чтобы я вырос порядочным человеком. Это было трудное время. Хотелось быстрее стать взрослым и помогать семье. Хорошо учился в школе, особенно любил точные науки. По математике, химии и физике не раз становился призером олимпиад», – вспоминает Александр Гусев.

В 1985 году он окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «инженер, химик-технолог» и получил распределение в Воронеж. Трудовую деятельность начал мастером смены на Воронежском заводе «Синтезкаучук». Затем был начальником смены, старшим инженером-технологом, инженером-технологом третьей категории, заместителем начальника цеха, начальником цеха, начальником производства заводоуправления АООТ «Воронежсинтезкаучук». В 1999 году назначен техническим директором, а через год – первым заместителем генерального директора этого предприятия. В 2007 году Советом директоров холдинга утвержден в должности генерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук».

«Работа в заводском коллективе дала очень богатый профессиональный и человеческий опыт, закалила характер, подарила много друзей, с которыми мы с удовольствием общаемся до сих пор», – говорит Александр Гусев.

Трудясь на заводе, он защитил кандидатскую диссертацию, стал соавтором многих патентов на изобретения.

В 2009 году новый губернатор Алексей Гордеев пригласил Александра Гусева в свою команду – на должность заместителя председателя правительства – руководителя департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области. Спустя год он стал заместителем губернатора – первым заместителем председателя правительства области. В органах исполнительной власти региона Александру Гусеву было поручено курировать наиболее сложный и ответственный блок, в который входила промышленность, экономика, финансы, связь и многие другие важные направления.

«Первое время, конечно, переживал, правильно ли я поступил, уйдя с завода, а потом понял, что сделал правильный выбор: по сравнению с директорской должностью масштаб задач оказался несопоставим, а границы возможностей для созидательных дел и преобразований значительно расширились», – признается Александр Гусев.

В 2013 году он решил попробовать свои силы в статусе главы городского округа город Воронеж и в сентябре, одержав победу на всенародных выборах, стал мэром города-миллионника.

В декабре 2017 года начался новый знаменательный этап в профессиональной биографии Александра Гусева. После перехода Алексея Гордеева в федеральные структуры власти Президент РФ Владимир Путин, оказав высокое доверие, назначил Александра Гусева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области.

«У меня небольшая, но дружная семья. Супруга Валентина, с которой мы в еще молодости познакомились на заводе СК, и дочь Екатерина поддерживают мое решение участвовать в выборах главы региона. Они понимают, насколько для меня важно принести пользу родному краю и людям», – сообщил Александр Гусев.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича.