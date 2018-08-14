2018-08-14T13:16:03+03:00
Общество

Почему создание особой экономической зоны знаковое решение для Воронежской области?

Александр Гусев уверен, что ОЭЗ даст толчок для радиоэлектроники и других высокотехнологичных сфер
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7 августа президент Владимир Путин и глава региона Александр Гусев в ходе рабочей встречи обсуждали идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) под Воронежем. Она может появиться на базе индустриального парка «Масловский». Особая экономическая зона подразумевает ряд льгот для ее участников. А какую пользу она принесет региону?

Большая ответственность

Экономические эксперты в один голос говорят, что создание ОЭЗ станет большим достижением как для всей Воронежской области, так и лично для главы региона Александра Гусева.

В конце 1970-х годов наш город должен был пойти по инновационному пути развития: у нас планировали выпускать микроэлектронику и компьютеры. Старожилы до сих пор помнят воронежский завод «Процессор» - он должен был стать основой некоего советского аналога «Сколково». Увы, со сменой вех все эти планы ушли в никуда.

Александр Гусев, добившись создания ОЭЗ в Воронежской области, взялся за крайне сложную задачу по возвращению региону статуса индустриального центра всероссийского уровня, каким он был в советское время.

– Некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, но у вас все-таки особая ситуация – проект продуман, хорошо подготовлен и может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу, – отметил президент Владимир Путин.

Только подумайте: именно для Воронежской области сделали исключение. Учитывая, что не так давно создание новых особых экономических зон в России было приостановлено – это большая честь, но и большая ответственность.

– Безусловно, для нас это новый стимул для развития и привлечения инвестиций, потому что на территории ОЭЗ появляются дополнительные существенные финансовые преференции для резидентов. Это отсутствие таможенных платежей, отсутствие НДС, уменьшение налога на прибыль по федеральной части. Остаются и все наши преференции – имущество, земля, налог на прибыль в части зачисления в областной бюджет. Фактически появляется такая безналоговая зона, – пояснил Александр Гусев.

Ощутимый эффект

Воронежская ОЭЗ займет 220 гектаров. Планируется, что здесь разместятся около 15 предприятий с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Уже в 2019 году сюда придут первые резиденты, пока же руководство области ведет переговоры с инвесторами.

- Любая экономическая зона – это особые условия для ведения бизнеса. Это существенно облегчает задачу создания нового бизнеса или развитие существующего на территории области. Соответственно создание ОЭЗ формирует дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в регион. Безусловно, это создает дополнительные рабочие места, дополнительную экономическую активность и в целом положительно влияет на социально-экономическое развитие территории, - отметил Иван Карпушкин, директор Евразийского центра территориального развития имени Столыпина.

По мнению, Ивана Карпушкина у главы региона уже к данному моменту должны быть планы и, возможно, договоренности с будущими участниками ОЭЗ. В любом случае данная зона должна принести ощутимый экономический эффект для всего региона.

Возьмем для примера соседнюю ОЭЗ «Липецк»: там успешно реализуют свои инвестиционные проекты 54 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, США, и многих других стран.

В Воронежскую область могут прийти такие же гиганты. В ОЭЗ «Центр» планируют развивать химическую промышленность, промышленности строительных материалов и металлургическое производство, в том числе для авиастроения. Уже заключены договоренности с рядом инвесторов. И это только начало.

– Безусловно, мы не должны повторять, а главное конкурировать с теми экономическими зонами, которые уже созданы в соседних регионах. Конечно, нам нужно искать свои ниши, и, я думаю, мы их найдем, - подчеркнул Александр Гусев.

С 2020 по 2027 год в наш регион может прийти 200 млрд. рублей инвестиций. Это космическая сумма! Кроме того, в перспективе будут созданы тысячи новых рабочих мест. В конце концов, это более высокие зарплаты! Да, и в целом уровень жизни жителей нашего региона должен вырасти. Так что создание особой экономической зоны, которого добился Александр Гусев, может стать по-настоящему знаковым явлением для всего региона.

Автор Петр Мамонтов.

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