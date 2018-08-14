На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 завершены комплексные испытания дизель-генератора

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-14T12:53:45+03:00

В рамках испытаний произведен запуск одной из трех (последней) дизель-генераторных установок и ее синхронизация с сетью

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12 августа 2018 года на предпусковом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке № 7 НВАЭС) завершился следующий важный этап пуско-наладочных работ – комплексные испытания общеблочнойдизель-генераторнойустановки (ДГУ) резервной дизельной электростанции (РДЭС).

Дизель-генераторные установки предназначены для электроснабжения собственных нужд атомной станции в случае нештатной ситуации, если основные источники питания вышли из строя. Каждая ДГУ представляет собой одноагрегатную электростанцию, которая обеспечивает безопасность энергоблока по отдельному каналу. Все дизель-генераторы — а на предпусковом объекте их всего три — оборудуются автономными системами топлива, охлаждения, масла, пускового воздуха, отопления, вентиляции, электроснабжения собственных нужд. Для обеспечения высокой надежности пуска каждая ДГУ оснащена дублированной схемой запуска, который осуществляется по сигналу от управляющих систем безопасности. Проект также предусматривает дистанционный запуск ДГУ с блочного пульта управления (БПУ), резервного пульта управления (РПУ) АЭС и местного щита РДЭС.

В рамках испытаний произведен запуск одной из трех (последней) дизель-генераторных установок и ее синхронизация с сетью. Две других (ДГУ 1-го и 2-го канала безопасности) были испытаны ранее и поставлены в режим дежурства.

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– ДГУ проработала под нагрузкой в течение 48часов, и сразу после испытаний она переведена в режим ожидания, то есть в состояние дежурства. В случае нештатной ситуации дизель-генераторобеспечит электроснабжение основного оборудования для перевода реакторной установки в безопасное состояние, – пояснил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Одним из условий начала следующего этапа пуско-наладочных работ – «горячей» фазы холодно-горячей обкатки оборудования – является постановка в режим дежурства всех дизель-генераторных установок. Проведение «горячей» обкатки (то есть испытание оборудования на рабочих параметрах) энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблока № 7 НВАЭС) намечено на сентябрь 2018 года.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС