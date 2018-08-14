«Он был настоящий мужик» - воронежская альпинистка о погибшем в Таджикистане Тимуре Барабанове

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-14T14:14:48+03:00

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О погибшем на пике Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма) в Таджикистане Тимуре Барабанове рассказала его коллега Ольга Гайдамакина, инструктор, кандидат в мастера спорта по альпинизму:

- Он был настоящий мужик в самом лучшем смысле этого слова. Тимур был очень сильным, преданным человеком. Он еще и был одним из главных наших организаторов, на нем лежала ответственность за множество мероприятий, помогал проводить соревнования. По образованию Тимур был юристом, однако вся его жизнь была связана с альпинизмом. Своей семьи у него было, мама не так давно умерла, есть отец, сестра Зоя старше его на десять лет.

Тимур был самым молодым на этом вертолете среди альпинистов. Постарше был его друг Александр Абросимов из Великого Новгорода, который тоже погиб, еще одна девушка и молодой человек. Остальные были люди в возрасте. Не исключено, что Тимур и Александр были гидами для остальных. Скорее всего, это было восхождение по частной инициативе. Бывший пик Коммунизма – такая вершина, которую нельзя покорить без специальной подготовки.

Я – инструктор второй категории, уже практически «завязала» с альпинизмом, но помогала на сборах. Рассчитывала, что Тимур мне придет на смену. Как раз в 2017 году он тоже получил вторую категорию, он уже был кандидатом в мастера спорта. Но не судьба…

В воронежской федерации альпинизма объявили об открытии сбора средств для семьи Тимура Барабанова. Номер карты его сестры, которая вскоре планирует вылететь в Душанбе: 5332 0580 9753 2440 Зоя Михайловна Ф. Также деньги можно сдать 14 августа на собрании в клубе горных видов спорта по адресу Ленинградская 136Б. Собрание начнется в 20.00.

Напомним, 12 августа около 14.30 у пика Исмоила Сомони (самой высокой горы в СНГ - высота 7495 метров) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа и 12 альпинистами на борту. Предположительно, причиной аварии стали сильный ветер и плохая видимость. Погибли командир экипажа, 71-летний Музаффар Файзуллоев, пилот вертолета, и трое покорителей гор - наш земляк Тимур Барабанов, его друг, также кандидат в мастера спорта Александр Абросимов из Великого Новгорода и Руслан Тараканов.

Оставшиеся в живых – член экипажа и девять альпинистов жгли костры, чтобы привлечь внимание спасателей. Вечером 13 августа их вывезли из гор. Альпинисты рассказали, что возвращались после покорения семитысячника в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. У всех выживших травмы разной степени тяжести, и обморожения. Шестерых альпинистов отправили в госпиталь Душанбе.

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