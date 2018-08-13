Под Воронежем Василию Пескову установят интерактивный памятник

СЕГОДНЯ 18:21 2018-08-13T18:22:52+03:00

В пятилетнюю годовщину смерти писателя и журналиста его вспомнили добрым словом на родине и в воронежском заповеднике

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Василию Пескову собираются установить памятник у административного здания воронежского заповедника, который сегодня носит имя телеведущего и журналиста "Комсомолки". 12 августа было пять лет с того момента, когда Василия Михайловича не стало. К этой дате мы поинтересовались, как продвигается дело с памятником. Он должен быть интерактивным - то есть, идеально вписываться в ту природную среду, куда будет помещен, и доступен для посетителей: любой желающий сможет как-то "провзаимодействовать" со скульптурой - сфотографироваться или, например, пожать руку.

- Василий Михайлович был человеком доступным и открытым для общения, и это важно отразить, - подмечает Наталья Хлызова, руководитель музея Пескова.

Подробности пока держат в секрете. Скульптор Алексей Бокий хочет удивить гостей центральной усадьбы. Первый черновой проект он подготовит к концу августа. Накануне стал известен и источник финансирования. Людмила Семина, исполнительный директор клуба всех журналистов "КП", рассказала, что спонсором стал депутат Госдумы от региона.

Гостям Орлово и соседних сел подарили варенье с малой родины Пескова

На минувших выходных по традиции провели день памяти писателя, влюбленного в Усманский бор. Все неравнодушные собрались в заповеднике, который в этом году празднует свое 95-летие. Об этом упомянул в своей речи врио директора Сергей Кокорев:

- Нам выпала честь хранить память о великом земляке, первопроходце в журналистике, человеке, открывшем для мира природу не только России, но и своей малой Родины – Воронежского заповедника, которому в этом году исполняется 95 лет.

Установка мемориальной доски. Фото предоставлено заповедником

Гости делились своими воспоминаниями, обсуждали книги Пескова. Михаил Жилин, камчатский журналист и писатель, путешествовал с Песковым по живописной природе полуострова. Он подарил музею фотоаппарат, который сам некогда получил в дар от известного коллеги.

После собравшиеся отправились по родным местам писателя. В селе Орлово установили памятную доску на том месте, где стоял дом мэтра. Местные жители и их ближайшие соседи из сел Углянец, Парижская коммуна, станция Тресвятская подарили каждому гостю по баночке варенья их фруктов и ягод, созревших на этой земле, и гербарии из местных растений и душистых трав. Как будто местные своими руками собрали и заготовили воспоминания о родине Пескова.

О том, как в 2003 году Василий Песков спас российские заповедники, читайте здесь. О том, как будущий телеведущий и журналист делал первые шаги в профессии, еще живя в Воронеже, и как пришел к нему первый успех, можно узнать в нашем материале.