2018-08-13T15:26:43+03:00
Общество

Жители воронежских сел жалуются на непереносимую вонь от "озера смерти"

Скопление отходов рядом с заводом мясо-костной муки сняли на видео
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото предоставлено местными жителямиФото предоставлено местными жителями
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"Где деревня - там чистый воздух" - увы, это правило работает не всегда. Жители сел Хохольского района, рядом с которыми расположен завод мясо-костной муки, пожаловались в редакцию на неприятный запах... Стоп, какой еще неприятный запах? На непереносимую вонь! Если раньше смрад чувствовался только в Гремячьем, то теперь дотянулся и до Ивановки.

Как утверждают жители, источник вони - "озеро смерти", расположенное рядом с заводом. Судя по фото и видео, здесь свалены в кучу так называемые "отходы животного происхождения". Вокруг разбросаны черепа животных. Зрелище жутковатое (как и запах). Автор видео рассказал, что уже отправил обращения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, областной Департамент экологии и прокуратуру.

Фото предоставлено местными жителями

Фото предоставлено местными жителями

Мы позвонили на предприятие. Вот как эту информацию прокомментировал главный инженер Вадим Дмитриевич:

- Запах присутствовал всегда, от этого не уйти. Возможно, сейчас везут больше сырья, потому он и распространяется дальше. Что касается технологических выбросов - их нет. Все отходы находятся на нашей территории. Сейчас мы строим новые очистные сооружения. Будет и очистка выбросов в воздух. Кроме того, накрываем цеха, чтобы не было доступа птиц и животных. Пытаемся сделать завод хорошего качества. Сюда везут сырье со всей области. Здесь, конечно, пахнет, зато в других местах все чисто. Будем работать над тем, чтобы неприятного запаха не было.

Озеро нечистот в Гремячьем.Воронежская область, Хохольский район. Местные жители нашли озеро отходов рядом с заводом мясо-костной муки

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