Трасса М4 «Дон» теперь покрыта скоростным мобильным интернетом

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-13T10:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

За окном автомобиля проносятся поля и степи, а на экране смартфона уверенно светится обозначение «4G». Скоростной интернет вдали от мегаполиса – это ли не фантастика?

Компания МТС сообщила о «покрытии» трассы М4 «Дон» мобильным интернетом. Теперь, отправляясь всей семьей на отдых, вы можете в своем автомобиле скачивать карты, читать последние новости, сверять погоду, включать мультфильмы детям или слушать интернет-радио. Все отлично работает - проверено на себе!

Будущее рядом

.

Проезжая районы Воронежской области, где-то в поле среди сотен раскрывших подсолнечников вы наверняка могли заметить вышку. Именно такие мини-Эйфелевы башни помогают нам постоянно оставаться на связи. МТС стал первым оператором, обеспечившим на всем протяжении трассы М4 в Воронежской области не только устойчивую голосовую связь, но и надежный доступ во всемирную сеть.

Самому мне уже довелось проверить качество соединения по пути домой с юга нашей страны. Скажу честно, проводить какой-либо тест-драйв сети не собирался, но тут как всегда помогла сама ситуация. Простояв около получаса в нашумевшей пробке у села Лосево, как-то сам невольно потянулся к телефону. Но что от него можно ждать в такой дали?

.

Оказалось, что многого. Интернет работал тут не хуже, чем в городе: мне тут же открылась карта с изображением длины нашего затора - правда, радости это знание принесло не много. В отличие от любимой музыки, которая хранится в «облаке». Да и мои попутчики тут же принялись читать новости, общаться в соцсетях и выкладывать фотографии с ироничными подписями «В пути!».

Кстати, увидеть те самые вышки, обеспечивающие возможности бесперебойной связи, можно, например, в поселке Дружелюбие и селе Рогачевка Новоусманского района или в селе Шестаково Бобровского района. География проекта затронула восемь районов Воронежской области, а протяженность «покрытой» дороги составила более 300 км. Для этого с начала года оператор запустил более 70 базовых станций.

Работа будет продолжаться

Когда мы были километрах в пятидесяти от Воронежа, мои коллеги, вероятно, почувствовали, что я приближаюсь к родной работе. Они решили позвонить и спросить, не могу ли я переслать по электронной почте столь нужное именно в этот момент фото. Я уж было хотел отрезать: «Не могу». Но почему нет? Со скоростным интернетом я быстро его нашел и в миг отправил по почте. И ведь действительно все очень удобно! Главное – не увлекаться и не пользоваться телефоном за рулем!

Всего же в цифровую инфраструктуру региона компанией МТС до 2020 года будет инвестировано порядка 800 миллионов рублей. За данной суммой стоит другая цифра – 70 Мбит/с. Это максимально доступная скорость в сети оператора на трассе М4. Эти, быть может, не очень очевидные числа обеспечивают простые и понятные по своей сути возможности – чувствовать себя спокойно и безопасно на дороге.

.

- Проект был очень амбициозный. Нам удалось реализовать его благодаря слаженной работе. Львиная доля проекта уже завершена. Оставшиеся объекты будут запущены в сентябре. Мы прилагали максимум усилий, чтобы запустить проект как можно раньше, ведь отпускной период приходится именно на летние месяцы, - подчеркнул Владимир Байгушев, директор воронежского филиала МТС.

М4 «Дон» является одной из главных транспортных магистралей области. Каждый день на территории трассы абоненты МТС используют такой объем интернета, которого хватило бы на 60 дней беспрерывного прослушивания музыки онлайн.

В селах Елань-Колено, Нижний Мамон, Старая Круиша и многих других населенных пунктах уже есть стабильный и скоростной интернет МТС. А вместе с ним жителям становятся доступны мобильные приложения, телемедицина, облачные сервисы. Да, что я вам рассказываю? Ведь вы и сами можете уже все это проверить!

На правах рекламы