2018-08-13T10:10:45+03:00
Экономика

ВТБ установил документарный лимит 1,3 млрд рублей саратовской компании «Автотрасса»

ВТБ установил ООО «Автотрасса» гарантийный лимит в размере 1,3 млрд рублей для обеспечения заявок на участие в тендерах и исполнения обязательств по государственным контрактам
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В рамках одобренного лимита компания уже получила первую гарантию для обеспечения контракта на ремонт участков трассы в Саратовской области: от федеральной автострады «Сызрань – Саратов – Волгоград» через Энгельс, Ершов и Озинки до границы с Казахстаном.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Обновление транспортной инфраструктуры сегодня является одним из приоритетных направлений развития большинства регионов России. ВТБ готов оказывать поддержку компаниям дорожной отрасли, которые занимаются строительством и модернизацией федеральных и региональных трасс. Надеемся, что эффект от нашего сотрудничества с компанией «Автотрасса» уже в скором времени смогут оценить как автолюбители, так и пассажиры».

Справка

ООО «Автотрасса» осуществляет строительство, ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Саратовской области с 1998 года. Основные работы ведутся на федеральной трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград». Производственные базы предприятия расположены на территориях Вольского, Балаковского и Хвалынского районов.

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