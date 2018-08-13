Запуск системы безналичной оплаты в частных маршрутках Воронежа отложили на месяц

СЕГОДНЯ 01:55 2018-08-13T01:58:57+03:00

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- А это еще для чего? - банковские терминалы, все чаще мелькающие в маршрутных «ПАЗах» или «Газелях», вызывают неоднозначную реакцию у воронежцев. Кто-то - лишь усмехается. Другие бегут скорее пробовать дивное новшество, но, увы, пока их попытки обречены на провал.

30 мая во всех пассажирских автобусах муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» появилась возможность оплатить проезд любым безналичным способом - картой, смартфоном или даже умными часами.

В тот же день было объявлено: такая же система должна появиться во всем транспорте города. С частными перевозчиками были подписаны соглашения. Они обязались установить подобное оборудование к 1 августа 2018 года. Что же пошло не так?

Отложили до сентября

В Газпромбанке, который как раз заключил договоры с частными перевозчиками Воронежа и проводит установку терминалов в общественном транспорте, нам рассказали, что сроки запуска проекта с 1 августа перенесены, по согласованию с городской администрацией. Так, полноценный старт теперь запланирован на сентябрь и будет приурочен ко Дню Города.

В августе завершаются монтажные работы и пройдет запуск оборудования в «пилотном» режиме. Испытывать возможности безналичной оплаты вызвался частный перевозчик - ТК «Автолайн+» .

В автобусах появятся информационные табличкиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Действительно «частники» в первые дни августа так и не дождались терминалов. В чем причина? По словам самих владельцев автобусных парков – в дефиците оборудования у поставщиков – тех компаний, которые привозят терминалы непосредственно банкам. Плюс необходима специальная «прошивка» под определенные предприятия и маршруты – на все это требуется время.

- Нам нужно хотя бы несколько образцов, чтобы изучить работу оборудования, обучить персонал, пока трудно что-либо говорить. Когда поставим – протестируем, какие погрешности и ошибки есть. А потом массово будем ставить на весь передвижной состав. Думаю, к концу августа мы введем в эксплуатацию все оборудование, - поделился мнением перевозчик Андрей Очнев.

В Газпромбанке сообщили, что было закуплено более полутора тысяч терминального оборудования. Оно специально адаптировано под транспорт. Кроме того, для Воронежа было разработано программное обеспечение, в котором учитываются, во-первых, все маршруты перевозчиков (терминалы для перевозчиков – универсальные, в них прописаны все маршруты), во-вторых – учтена разница в тарифах в зависимости от времени оплаты проезда (до 22:00 и после).

- В августе большая часть подвижного состава будет оснащена терминалами. Будет тестовый запуск. Это однозначно. К сентябрю, к последним числам августа соответственно нужно, чтобы уже все работало, - оценил общую ситуацию Владимир Георгиевский, исполнительный директор «АТП №1». – Будет ли это хорошо или плохо? Покажет только практика. Вопросов, конечно, много. В большей мере технических. Будет ли это удобно гражданам? Посмотрим. Больше года аналогичная система работает на муниципальном транспорте. Я так понимаю, небольшая динамика количества людей, пользующихся терминалами, есть

Важен момент

Действительно, динамика есть. За первые два месяца со старта проекта в муниципальном транспорте сервисом безналичной оплаты проезда воспользовалось более 63 тысяч пассажиров. Согласитесь, число довольно внушительное. В среднем за день карту звенящей мелочи предпочитают 3000 воронежцев.

- Мы должны были уже давно запустить эту систему. Автоматизированная система оплаты проезда позволяет отследить денежные потоки, которые идут в транспортной сфере. Соответственно поступления в бюджет повысятся, и будет некий ресурс, который можно будет вложить в развитие той же транспортной инфраструктуры, - подчеркнул глава города Вадим Кстенин во время старта первых маршрутных автобусов, оснащенных новенькими терминалами.

В пресс-службе Сбербанка нас заверили, что все терминалы на автобусах «Воронежпассажиртранса» работают в штатном режиме, массовых сбоев не было. Случались «локальные неисправности», но их оперативно устраняли.

Но даже если отбросить технические вопросы, возникает множество других. Например, наиболее популярными маршрутами среди тех, кто сейчас оплачивает проезд банковской картой, оказались №9ка, №52 и №14в. Все это вместительные машины - там есть, где развернуться. А вы можете представить тех воронежцев, кто в 8:00 забирается в забитый «ПАЗ» и, держа карту чуть ли не зубами, пытается как-то расплатиться у терминала? Такая картина достойна внимания самых смелых авангардистов.

В "ПАЗах" и больших автобусах терминалы могут прижиться по-разномуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Любой прогноз – всегда гадание на кофейной гуще. В момент, когда заходит студент в пустой «ПАЗ» на остановке, ему, конечно, удобнее будет использовать карту. Сейчас молодежь везде платит и картами, и телефонами. А вот если в час-пик пожилой человек, да и любой другой воронежец окажется на задней площадке, как тут терминалом воспользуешься? – отметил Владимир Георгиевский.

Антонина Кривушина, директор «ПТП-4 к» признает, что безналичная оплата хорошо приживается во всем мире, при этом она считает, что в воронежских автобусах, по крайней мере в первый период, это вызовет неудобства. Антонина Семеновка призывает не сравнивать терминалы в автобусах с теми, что стоят в магазинах. Аппараты в тех же «ПАЗах» висят сзади водителя – тот фактически не видит его. Кто заплатил? Кто нет?

- Думаю, на первом этапе достаточно будет одного терминала возле двери водителя, ведь он несет ответственность за сохранность этого оборудования. Появятся информационные таблички или наклейки, на которых будет написано, как нужно платить, - рассказал Андрей Очнев. – Если это будет носить массовый характер: терминалами станут пользоваться более 20% воронежцев – тогда нужно будет больше оборудования. Поставим его в среднюю дверь. Думаю, даже в часы-пик каких-либо проблем это оборудование не доставит. Но, посмотрим, насколько оно надежное. Я ничего страшного в этой системе не вижу, я за современные способы оказания услуг

Кто за все заплатит?

С развитием системы безналичной оплаты проезда воронежцам обещали переход с банковских карт на специальные транспортные. Кроме того, сердца некоторых горожан захватила идея о введении разных систем лояльности или единого проездного билета. Но пока это лишь мечты, не имеющие под собой прочного основания.

- Когда вы приобретаете продукты в магазине по безналичной оплате, товар же не становится дешевле? Почему оплата по карте в автобусе должна быть дешевле? Для меня это не понятно, - говорит Андрей Очнев. – Все же делается для удобства. А услугу вы получаете в равном размере, как бы ни оплачивали проезд.

Другие перевозчики выступают еще более радикально: они уверены, что вместе с вводом безналичной системы оплаты, проезд должен подорожать.

- Думаю, что с этой системой возникнут трудности. Как в техническом плане, так и в плане пользования ими пассажирами. Но меня больше всего беспокоит вопрос тарифной разницы между наличной и безналичной оплатой. Получается, мы будем терпеть убытки? – задает вопрос Михаил Назарьев, глава компании «Фенко – авто».

Со временем такие "устройства" могут исчезнуть из обихода водителейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Давайте считать. Банк-эквайринг берет процент за каждую операцию, проведенную по терминалу, в районе 20-30 копеек при нынешней стоимости проезда. Предполагается, что так же с перевозчиками будет работать некий «оператор» - в его задачи будет входить техническое обеспечение. Значит, и ему нужно будет платить. Хотя тут же владельцы воронежских автобусных парков уверяют, что сами готовы выполнять эту роль.

«Не забывайте и о «расходниках»! – тут же напоминают перевозчики. Это, например, катушки для тех же терминалов и некоторые другие мелочи. В итоге потери с каждого «безналичного» пассажира перевозчики оценивают в рубль или 1,5 рубля. Кажется, не много? Однако в масштабах города-миллионика выходит довольно внушительная сумма.

Конечно же, брать на свои плечи бремя лишних расходов никто не желает. Выходит, за все придется платить самим пассажирам? Мэр Воронежа Вадим Кстенин, еще до того, как был утвержден на своем посту, говорил, что готов пойти на «не популярные решения». Одним из таких как раз должно было стать довольно резкое повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Цена билета может вырасти до 25 рублей, а при оплате банковской картой проезд может стоить 21 рубль. Так что переход на расчеты по карте может стать предвестником внушительного повышения стоимости проезда.