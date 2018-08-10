2018-08-10T15:35:12+03:00
Общество

На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2успешно завершились гидравлические испытания второго контура на плотность и прочность

«Испытания проведены в соответствии с программой пуско-наладочных работ на станции,— комментирует заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский
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В рамках этапа холодно-горячей обкатки (ХГО) оборудования на энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке № 7 НВАЭС) 10 августа в 13:40 успешно завершились гидравлические испытания второго контура на плотность и прочность. Этап холодно–горячей обкатки оборудования — последняякрупная технологическая операция перед физическим пуском — начался на энергоблоке 1 августа.

«Испытания проведены в соответствии с программой пуско-наладочных работ на станции,— комментирует заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский. — Гидравлические испытания второго контура на прочность - один из этапов подготовки энергоблока к горячей обкатке, при выполнении которой будет подтверждена работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки».

В ходе гидроиспытанийвторой контур реакторной установки был заполнен питательной водой (химически обессоленной водой), а парогенераторы и относящиеся к ним трубопроводы и арматурабыли «нагружены» давлением жидкости, чтобы проверить их плотность и прочность. Испытательное давление, созданное во втором контуре, составило 11,5 МПа. Испытания подтвердили, что оборудование и трубопроводы второго контура изготовлены и смонтированы качественно, их теплогидравлические, прочностные, вибрационные и динамические характеристики соответствуют проектным.

Гидравлические испытания проводились на «холодной» воде: за счет работы главных циркуляционных насосов и электронагревателей компенсатора давления вода первого контура нагревала воду второго контура до температуры 100 – 110 °С.

Таким образом, успешная реализация всех испытаний в рамках «холодной» фазы холодно-горячей обкатки оборудования энергоблока №2 НВАЭС-2 (№7 НВАЭС) будет означать переход к следующей фазе этапа – «горячей».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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