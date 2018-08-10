2018-08-10T14:07:55+03:00
Общество

Международный фестиваль «Город-Сад» пройдет в Воронеже с 30 августа по 2 сентября

Глава региона Александр Гусев провел совещание по подготовке к проведению Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город - Сад» в 2018 году
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Фестиваль будет проходить в период с 30 августа по 2 сентября на территории Воронежского центрального парка.Международное мероприятие, где представлены лучшие достижения ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, состоится в Воронеже в 8-ой раз.

Фестиваль «Город - Сад» организован при поддержке губернатора и правительства Воронежской области. количество посетителей фестиваля растет с каждым годом. Так, в 2016 году его посетило более 150 тысяч человек, а 2017 году – более 220 тысяч жителей и гостей области.

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В этом году за основу концепции фестиваля взяты темы, посвященные Году волонтера и Году Японии, которые проводятся в России в 2018 году. Данные темы будут поданы в фестивальной программе через различные мероприятия и конкурсы.

О ходе подготовки и планируемом сценарии главе региона доложил врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

30 августарешено объявить профессиональным днем, в течение которого международное жюри будет оценивать конкурсные работы участников. На 31 августа назначена программа «Процветающие города», куда приглашены известные медийные персоны страны. 1 сентября, в «Детский день» фестиваля, запланирована концертная программа с участием детских коллективов и многочисленные мастер-классы и активности для маленьких посетителей. Заключительный день с программой «Сады России» посветят странам СНГ, что актуально в связи с 20-летием Ассамблеи народов РФ в этом году.

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Принять участие в фестивале приглашены российские и зарубежные специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористического дизайна, представители питомников, ботанических садов, агропромышленного комплекса, садоводы-любители. На сегодняшний день организаторам поступило 183 заявки.

Обширная конкурсная программа фестиваля будет проходить в регулярных номинациях – «Сад большой», «Сад малый», «Дары родного края», «Флористическая композиция», «Recycleart» для арт-объектов из вторичного сырья и другие. Для детей и подростков предлагается номинация «Планета цветов», где участники создают мини-сады размером 1,5 на 1,5 м.

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Для участия в номинации «Зеленая инициатива» приглашаются представители бизнес-сообщества Воронежской области.

В рамках фестиваля также состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства в области зеленой индустрии.

На территории парка будет организована уже полюбившаяся воронежцам зона «Сено-солома», которую планируют расширить. Кроме того, здесь появится «Этно-хутор».

Оформленные в японском стиле мостик через ручей и прилегающая к нему территория станет одним из ярких арт-объектов фестиваля.

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Кроме того, планируется расширить место проведения фестиваля в сторону ул. Ипподромной, используя территорию за «Пионерской» горкой. К ее оформлению планируется привлечь французского художника Saype (ГийомЛегро). Он специализируется на дизайнерском направлении «ленд-арт» и использует для произведений в качестве основы травяное покрытие холма, краски из биологически разлагаемых пигментов, муки, льняного масла и воды.

А уличный художник, англичанин Vibes (Импей Хилтон) проведет в зоне парковки известный мастер-класс по спрей-арту – рисованию граффити с помощью аэрозольной краски.

В завершение совещания Александр Гусев поинтересовался у главы Воронежа Вадима Кстенина, насколько качественно организована подготовка к фестивалю на городском уровне. Вадим Кстенин заверил, что подготовка территории парка к проведению «Города-Сада» и решение организационных вопросов проходят по графику в соответствии с утвержденной «дорожной картой».

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