Выходные в Воронеже: три реконструкции, свадьба по старинному обучаю, запуск мыльных пузырей

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-10T01:08:24+03:00

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РУССКИЙ КАГАНАТ. ЦАРЬ ГОРЫ

С 9 по 12 августа под Воронежем пройдет третий фестиваль исторической реконструкции «Русский каганат. Царь горы», на который приедут участники из Тамбова, Краснодарского края и даже из Эстонии. Атмосферу форуму создаст даже место проведения - фестивальная поляна раскинется близ древних курганов Большого Борщевского городища (кстати, объекта культурного наследия).

Темой форума выбрана «Между Лесом и Степью - быт славян и алан Подонья в IX - XI вв». Гости фестиваля увидят, как жили древние славяне, познакомятся с особенностями костюмов, быта, развлечений и ремесел наших предков, увидят битву славян с хазарами.

На фестивале будет множество интерактивных площадок: старинные славянские игры и забавы с палками и шарами, лучный тир, метание сулиц, настольные игры, бои на тямбарах, фотосессии в костюмах и доспехах. Участники будут печь хлеб в настоящей глиняной печи, ткать пояса на дощечках, плести кольчуги, биться на тряпках, водить хороводы у костра.

Кроме разбора типов и кроя славянских рубах, участников ждет лекция про поневы от доцента кафедры дизайна и изобразительного искусства педуниверситета Марины Савенковой. Историк Анатолий Винников, который с 1975 по 1982 годы возглавлял исследования Маяц­кого селища, прочитает лекцию «Южное пограничье Древней Руси в VIII - IX вв.».

11 августа на фестивале ждут всех на День туриста. От поворота в Борщево будет установлена навигация и указатели. Посетителям советуют на всякий случай взять с собой головные уборы, дожлевики, репелленты, питьевую воду.

КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

На обновленной Советской площади будут проходить концерты под открытым небом. С августа по середину сентября запланировано 20 разножанровых выступлений, в которых примут участие профессиональные и многочисленные творческие коллективы художественной самодеятельности. Проект стартует 10 августа в 17.00 концертом фольклорного ансамбля «Радовесь».

В августе также продолжится проект «Лето в Кольцовском сквере». По выходным в центре города коллективы филармонии будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Первыми 12 августа откроют марафон музыканты ансамбля «Воронежские солисты». Зрители услышат джазовые импровизации, оригинальные инструментальные обработки произведений отечественных и зарубежных авторов, мелодии из популярных кинофильмов. Начало в 17.00.

ПЕТРОВСКИЙ ВОРОНЕЖ

10 августа горожане могут поучаствовать в бесплатной пешей экскурсии «Воронеж Петра Великого». В программе прогулки посещение мест, связанных с именами Петра Первого, Митрофана Воронежского, первого русского адмирала Федора Апраксина. Экскурсия будет посвящена эпохе строительства военно-морского флота России и времени пребывания в нашем городе императора.

Пешая прогулка стартует 10 августа из Петровского сквера в 18.00, а завершится в 20.00 на Адмиралтейской площади.

ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ

На Галкинской балке под Рамонью в течение трех дней - с 10 по 12 августа - развернется полевой лагерь второго фестиваля "Воронежский фронт". Гостей фестиваля ждут две реконструкции, работа интерактивных площадок, экстремальное мотошоу, выступление спецназа. На фестивале будут работать интерактивные площадки, пройдут выставки, мастер-классы, концерты.

- В этом году мы планируем еще больше авиации, пиротехники, спецэффектов и военной техники. Для эпизода военных действий в Афганистане «Эхо Афгана 1979-1989» выбрана площадка с природными условиями, приближенными к реальным, похожими на песчано-глинистую пустыню. 11 августа будут задействованы три единицы боевой техники, аналогичной той, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане. Это легендарный танк Т-72, БМП-2 и БТР-80. Технику предоставляет 20-я Краснознаменная армия, - сообщили устроители фестиваля. - 12 августа на реконструкции Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» гостей фестиваля ждут спецэффекты, пиротехника, артподготовка и мощная атака авиации. Будет показано наступление трех фронтов - Западного, Брянского и Центрального. В ходе этой операции советская артиллерия впервые применили прием «огненный вал» - наступление начинается до начала артподготовки, огонь переносится вперед в сторону позиций противника.

Также будут танцы под песни военного времени в исполнении духового оркестра и рок-концерт.

11 августа на фестивальной площадке у замка принцессы Ольденбургской в Рамони с 19.00 желающие будут учиться популярному в 40-е годы прошлого века танцу пасадобль, в конце вечера выступит сводный оркестр 20-ой гвардейской Краснознаменной Общевойсковой армии.

На закрытии фестиваля 12 августа перед реконструкцией в 12.00 выступят народные коллективы, а после реконструкции - в 15.30 начнется рок-концерт с участием воронежской группы «НеБо» и популярной рок-группы «7Б», история которой началась в поселке Таловая Воронежской области.

СВАДЬБА ПО СТАРИННОМУ ОБЫЧАЮ

11 августа воронежцев приглашают поучаствовать в свадьбе по старинному обычаю. В музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет этнографический праздник «Кумовья», который познакомит гостей с разнообразием и богатством традиций местного хутора.

Напомним, кумовьями называют крестных родителей, а также людей, которые связаны друг с другом особым родством.

Местные юные жители проведут экскурсии по этнографической выставке одного дня, на которую хуторяне передали личные вещи, принадлежавшие их предкам. Во время праздника «Кумовья» также пройдет пешеходная экскурсия по территории хутора - гости познакомятся с официальной историей Дивногорья, а также услышат личные истории тех жителей, о которых в народе принято говорить «на все руки мастер».

- Кульминацией праздника станет свадьба - реконструкция ритуально-обрядового действа в традициях хутора Дивногорье, - сообщили в музее.

Начало праздника в 15.00.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОРОНЕЖ

11 августа литературный музей приглашает желающих на пешеходную экскурсию «История литературы на современных улицах Воронежа».

Во время прогулки сотрудники музея соединят воедино литературное и архитектурное прошлое города, показав здания, связанные с известными литераторами, памятники поэтам и писателям, рассказав интересные факты их творческой биографии, связанные с нашим городов.

- Если пройтись по центру Воронежа, посмотреть на памятники, почитать тексты мемориальных досок на фасадах зданий, можно представить, что посетил своеобразный музей под открытым небом, - анонсируют экскурсию организаторы.

Старт прогулки в 16.00 от дома-музея Никитина (ул. Никитинская, 19а). Экскурсанты пройдут по улице Карла Маркса и проспекту Революции. Экскурсия закончится у памятника Петру Первому в Петровском сквере.

"ЛЕГЕНДА" В ЦИРКЕ

В Воронежском цирке продолжаются гастроли шоу под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ в области литературы и искусства Тамерлана Нугзарова. В копилке артиста высшие цирковые награды. «Золотого Клоуна» в Монте-Карло Тамерлану Нугзарову вручал принц Монако, «Платиновую звезду» в Италии Нугзаров получил из рук Джины Лоллобриджиды, а циркового «Оскара» - от звезды Голливуда Кирка Дугласа.

Потомственный цирковой артист в седле с четырех лет. Он не просто артист, он дрессировщик, режиссер, всадник, покоряющий сердца. Подопечные Тамерлана снимались в фильмах «Бег», «Камень на камне», «О бедном гусаре замолвите слово».

Талантливый и незаурядный человек Нугзаров привез в Воронеж театрализованное представление «Легенда». Это волшебная сказка о добре, о единстве человека и природы. Гордость программы - уникальные трюки на лошадях, высочайшее мастерство работы скакунов. В шоу также выступают бурые и гималайские медведи, грациозный леопард, дрессированные пудели. Свое мастерство показывают воздушные гимнасты, веселые клоуны, жонглеры с кубиками.

Представления пройдут 11 августа в 16.00, 12 августа в 11.30 (0+).

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МЕДОВЫЙ РАЙ

12 августа в Павловском районе пройдет гастрономический фестиваль «Воронцовка-просто рай, здесь у нас медовый край!». Праздник состоится в парке культуры и отдыха: там развернутся выставка-продажа сувениров и тематические подворья - «Медовая кампания», «Веселые пасечники», «Чайный фитобар». Детей ждет «Медовый островок». Не обойдется без ярмарки меда, на которую приедут пчеловоды со всего района. Для гостей проведут дегустацию. На празднике выберут самый вкусный мед.

Фестиваль стартует в 15.00 в селе Воронцовка.

МЫЛЬНОЕ НАШЕСТВИЕ

12 августа в Воронеже пройдет благотворительный фестиваль «Мыльное нашествие».

На Советской площади соберутся артисты разных жанров, чтобы устроить настоящий праздник в помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Гостей ждут вокальные и танцевальные номера, выступление дрессированных животных, творческая встреча со звездами спорта, эстрады и кино, мастер-классы, тематические фотосессии, работа детских аниматоров и, конечно, шоу мыльных пузырей!

- Приносите с собой мыльные пузыри - будем пускать все вместе, - агитируют организаторы фестиваля. - Давайте устанавливать рекорд по количеству мыльных пузырей!

Фестиваль продлится с 17.00 до 19.00. Вход свободный.

ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОГО ГРАФИКА

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского работает выставка «Палитра жизни». Экспозиция представила 20 произведений Варвары Бубновой, современницы Гончаровой, Ларионова, Малевича. В 1922 году по семейным обстоятельствам художница уехала в Японию, оставшись там на 36 лет. Именно в Стране восходящего солнца сложился ее творческий почерк - она увлеклась литографией. В послевоенные годы она вернулась в Россию и была признана лучшим литографом страны. Работы художницы хранятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея и Му­зея искусств на­родов Вос­то­ка.

В Воронеж привезут работы Варвары Бубновой периода 1948-1968 годов из частной коллекции Лозового (Москва), переданных им для экспозиции благодаря сотрудничеству музея с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

- Эта выставка для нас интересна тем, что до войны в собрании музея находилась одна из работ художницы - «Городской пейзаж», которая, к сожалению, была утрачена в период фашистской оккупации Воронежа, - сообщили в музее.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 9 сентября.

ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ ИЗ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА

9 августа в музее имени Крамского откроется выставка живописца, народного художника Луганской Народной Республики Сергея Кондрашова - лауреата премий имени Репина и "Прохоровское поле".

- Искусство мастера привлекает зрителя своей цельностью, работы художника - отражение души и мыслей, - анонсировали выставку в музее.

Проект покажет 100 произведений автора - живопись и графику.

А еще 9 августа в музее имени Крамского откроется выставка «Друг из Донецка». Это "персоналка" художника-плакатиста, графика, живописца и скульптора Равиля Акмаева.

Одержимый чувством новизны художник всегда находится в творческих поисках. Он не столько отображает окружающий мир, сколько создает свой собственный, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен, многолик и эмоционально полифоничен. В нем мирно уживаются как вымышленные персонажи, так и реальные исторические личности: короли, шуты, писатели, поэты, музыканты, артисты, государственные деятели и наши современники, - отмечают организаторы. - В этом весь художник - веселый и иронично-мудрый.

Экспозиция представляет 86 произведений автора, выполненных в технике живописи и графики.

Выставки можно будет посмотреть до 2 сентября.

ГАЛЕРЕЯ В ГАЛЕРЕЕ

«Галерея в «Галерее» (атриум третьей очереди «Галереи Чижова) открыла две новые выставки. На площадке 1 этажа можно увидеть барельефы Ефима Савицкого «Сказки», на 2 этаже - выставку графики Андрея Кононова «Элементы».

- Жизнь состоит из частей и одновременно является целым, не равным сумме этих частей. Художник может выхватывать какие-то кусочки и наделять их свой жизнью внутри полотен. Но будет ли эта жизнь настоящей - или лишь выдумкой, сном, легендой? Работы Андрея Кононова – словно части надреального мира, открытого в прошлом столетии сюрреалистами и с тех пор являющегося источником вдохновения для поколений творцов, - рассказали о выставке «Элементы».

Ефим Савицкий с детства не расставался с пластилином, постоянно что-то лепил, мастерил, создавал. Сегодня основная его деятельность - барельеф.

- Это тот случай, когда детская сказка-мечта стала реальностью. Впрочем, сегодняшние герои Ефима Савицкого не менее фантастичны. Цветы и цветение всех форм и видов, волшебные домики, настоящие рыцарские замки, сами рыцари на конях и, конечно, прекрасные дамы - куда же без них? В реалиях современного мира часто кажется, что места для подвига не осталось. Но даже повседневность порой дает нам возможность погрузиться в мир сказок, где возможно все, - отметили устроители об экспозиции «Сказки».

Обе выставки можно посмотреть до 31 августа включительно с 10.00 до 22.00, вход свободный.