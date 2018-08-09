Российские девушки на военных грузовиках поразили китайцев и венесуэльцев

СЕГОДНЯ 13:32 2018-08-09T13:52:11+03:00

Темно-зеленые автомобили терпеливо пеклись на августовском солнце, ожидая сигнала к старту. И вот вздрогнули двигатели, засвистели на асфальте огромные шины, а тяжелый руль податливо закружился в руках умелых водителей. В Острогожске Воронежской области стартовал международный конкурс "Мастера автобронетанковой техники".

В соревнованиях участвовали военные из Китая, Египта и Венесуэлы.

Россию помимо мужской команды впервые в мире представляла женская. Выступала она вне зачета, как и сборная ДОСААФ. Но поблажек для девушек не делали: они выполняли те же непростые задания, что и мужчины.

- Двигатель – хорошо, тормоза – хорошо, - на русском рассказывает свои впечатления от КамАЗа водитель из Венесуэлы. С этой машиной он познакомился совсем недавно.

Гости из Боливарианской республики, как и египтяне, получили для соревнований наши автомобили. Технику распределяли путем жеребьевки вместе с российскими командами. Иностранцы изучали машины до винтика: разбирали некоторые из них, чтобы понять, что там к чему.

А вот китайцы традиционно привезли свою технику. Внедорожники, грузовики и тягач с прицепом проехали на военном эшелоне через всю Россию. Команда из Поднебесной даже топливо взяла с собой.

Представители Поднебесной были нацелены на победу.

Этот автомобиль, похожий на сплющенный «Хаммер» - BAW Brave Warrior. «Храбрый воин» - рамный полноприводный внедорожник. Его не только поставляют в армию, но и продают в обычных салонах. По сообщениям СМИ, в пересчете на рубли он обойдется до полутора миллионов. Обращает на себя внимание толщина дверей – они выглядят так, будто в одну спрессовали два элемента от обычного автомобиля. Глядя на утилитарный внешний вид, ожидаешь увидеть салон в духе отечественной «буханки» - металл и только металл. Но нет – там царит пластик в духе «гражданского» кроссовера.

Старт «Храброго воина», который мы застали, был, мягко говоря, не очень удачным. Предстояло выполнить ряд упражнений, подобных тем, что показывают ученики автошкол. Одним из главных критериев оценки называлось время. Зрелище выходило нескучным: «Патриоты» с водителями из Египта и Венесуэлы летали по площадке, входя в повороты со свистом.

Тем временем китайский внедорожник подкатил к стартовой черте, выпустил облако черного дыма и заглох. Пришлось толкать его назад. Послышался шепоток кого-то из зрителей:

- Ну и хитрецы. Наверное, хотят быстренько модифицировать машину перед заездом...

Картина, которую мы наблюдали спустя двадцать минут, эту гипотезу не подтвердила. Около поверженного «Война» суетились трое военных. Такое чувство, что машина проглотила одного из них – он буквально залез под капот. Реанимировать внедорожник никак не получалось. Когда камер вокруг автомобиля стало слишком много, нас вежливо попросили найти другой объект для съемки.

Марка Shaanxi хорошо известна российским водителям. Самосвалы этой фирмы сегодня бороздят стройплощадки нашей родины. По данным англоязычной «Википедии», внутри автомобиля с индексом SX2150 прячется база советского «Урал-375».

Китайский грузовик покоряет косогор.Международный конкурс военных автомобилистов. 7 августа 2018, Острогожск Воронежской области.

Не знаем, пробовал ли кто-нибудь гонять на «Урале» на полную катушку, но выступление китайцев на этом трехоснике было довольно эффектным: махина носилась по дорогам, поднимая клубы пыли, лихо преодолевала косогор и подъем, ловко маневрировала между столбиками.

Тягач в замедленной съемке.Международный конкурс военных автомобилистов. 7 августа 2018, Острогожск Воронежской области.

Отдельных слов заслуживают соревнования тягачей. Если ваши нервы натягиваются в струну, когда вы стараетесь не коснуться бордюра при парковке во дворе, то дальше лучше не читать.

Водителям тягачей требовалось быстро прицепить трал, проехать круг, а потом сдать задом так, чтобы прицеп замер в двадцати сантиметрах от стены. Судьи рассказали нам, что большинство иностранцев все-таки ударили машину о бетон.

Зато Анастасия Серегина смогла сделать это упражнение без ошибок. Водитель многотонного «танковоза» тренировалась два месяца, чтобы достичь высоких результатов. На финише ее ждет группа поддержки с флагами.

- Ур-р-ра! Россия! Настя!

Российский экипаж радуется удачным результатам.Международный конкурс военных автомобилистов. 7 августа 2018, Острогожск Воронежской области.

- Это была большая ответственность, - рассказывает Анастасия. - Впервые в мире женщины представляли страну на международных соревнованиях. Самое сложное тут – рулежка. Это очень тяжело физически. Девочки, которые водят двух и трехосники – многодетные мамы, у меня двое детей.

Мы спросили, катается ли Анастасия по городу столь же лихо, как по площадке.

- Езжу очень аккуратно и уверенно. Ни в коем случае не гоняю! И не обращаю внимание на реплики в духе «Ой, девушка за рулем!». Испытываю гордость – мы же «КамАЗы» водим!

Вне заездов соперники превращаются в друзей. Вот водитель КамАЗа из женской сборной, тонкая и хрупкая Елена Васечкина, общается с целой толпой венесуэльцев. Те просто в восторге от ее навыков – признаются, что совладать с тяжелой машиной так же искусно получается не у всех. Переводчик едва успевает транслировать взаимные пожелания удачи. А вот другая сценка – китайские военные просят венесуэльца сфотографировать их с россиянами. Улыбочку!

Военные из Китая, Венесуэлы и России фотографируются вместе.Международный конкурс военных автомобилистов. 7 августа 2018, Острогожск Воронежской области.

Вне заездов соперники превращаются в друзей. Вот водитель КамАЗа из женской сборной, тонкая Елена Васечкина, общается с целой толпой венесуэльцев. Те просто в восторге от ее навыков – признаются, что совладать с тяжелой машиной так же искусно получается не у всех. Переводчик едва успевает транслировать взаимные пожелания удачи. А вот другая сценка – китайские военные просят венесуэльца сфотографировать их с россиянами. Улыбочку!

7 августа прошли индивидуальные испытания, а 8 августа состоялись командные. Машины принимали грязевые ванны, скакали по выступам, вылетали с трассы и мяли диски... Места распределились следующим образом. Четвертую позицию заняли египтяне, бронзу взяли представители Венесуэлы, серебро - китайцы, золото досталось мужской команде России.

Девушки взяли первое место вне зачета. По результатам они выступили на уровне с Венесуэлой.

- Женская сборная шла колесо в колесо, ноздря в ноздрю с мужчинами, - рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. - Готовим предложения, чтобы со следующего года женские команды участвовали в общем зачете.

В Западном военном округе сообщили, что лучшим водителям вручили автомобили "Лада-Гранта".