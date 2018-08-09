2018-08-09T11:37:14+03:00
Экономика

ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий

Банк ВТБ выдал первую электронную гарантию с использованием технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами
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Услуга предоставлена компании «Речной порт «Номинал» в пользу Благовещенской таможни для обеспечения уплаты пошлин, налогов и платежей. Выдача гарантий в электронном виде существенно упрощает действовавшую ранее процедуру взаимодействия между всеми участниками и позволяет сократить как сроки получения гарантии, так и ее рассмотрения таможенными органами более чем в два раза. Максимальный общий лимит выдачи гарантий банка ВТБ в пользу таможенных органов составляет 8,5 млрд рублей.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Операционный офис ВТБ в Благовещенске обслуживает «Речной порт «Номинал» более 16 лет, мы являемся опорным банком для компании. ВТБ постоянно совершенствует свою продуктовую линейку, учитывает потребности своих клиентов и укрепляет сотрудничество с ними. Сегодня для эффективного развития бизнеса большое значение имеют скорость работы и оптимальный документооборот. Электронные гарантии делают эту услугу еще более комфортной для клиента, что особенно важно для компаний малого и среднего бизнеса».

Справка

ООО «Речной порт «Номинал» входит в одноименную группу компаний, которая занимается оказанием полного объема логистических операций, международными и междугородными грузоперевозками, складским хранением в Благовещенске, предоставлением услуг от транспортировки товаров из Китая в любую точку страны и их таможенному оформлению до поиска оптимальных производителей товаров и контроля их качества и количества.

ВТБ входит в Реестр банков, иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

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