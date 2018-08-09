Александр Гусевпродолжит превращать Воронеж в «умный город»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-09T10:39:16+03:00

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Искусственный интеллект готов беспрестанно следить за поломками в ЖКХ, беспилотные автомобили не стоят в пробках и не попадают в ДТП, а смарт-технологии позволяют получить любой необходимый документ за считанные часы - эти и многие другие технологии будущего этим летом активно показывают в центре информационных технологий «Умный город»на ВДНХ.

Что же такое «Умный город»? В Минстрое данный проект видят как комплексное развитие ЖКХ, городской среды и многих других сфер. Важно, что Воронеж стал одним из 18 городов - участников этого пилотного проекта. В нашем городе должны пройти проверку первые централизованные городские информационные системы. При этом главный принцип проекта - ориентация на человека.

Новые технологии

Электронная регистратура в поликлиниках, безналичная оплата в транспорте, подстраивающиеся под автомобильный трафик светофоры - воронежцы наверняка заметили, как изменился наш родной город в последние годы.

До начала пилотного проекта Минстроя глава региона Александр Гусев, тогда еще находясь в кресле мэра, дал старт ряду «умных» инициатив. Что такое капремонт - знает каждый из нас. Но знали ли вы, что он не ограничивается покраской стен и латанием крыш? Так, в 2017 году в старых многоэтажках была модернизирована вся система отопления. Эта технология позволяет существенно экономить на энергопотреблении.

– Мы большое внимание уделяем развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Прежде всего, в части не только строительства новых объектов, но и поддержания как технического, так и экономически устойчивого положения наших предприятий. Где-то, может быть, есть и сбои, но в целом, я считаю, наш опыт можно рассматривать как положительный, – подчеркнул врио губернатора.

Андрей Чибис, замминистра строительства и ЖКХ, на днях посетил Воронеже и подчеркнул, что постепенно в нашем городе будут внедряться самые современные решения.

«Умный» квартал

Программа «Умный город» - это новые механизмы общения с горожанами, новое здравоохранение и образование, это уникальный взгляд на безопасность и многие другие процессы, которые постоянно окружают каждого из нас.

Но, согласитесь, резко поменять весь город - не легкая задача. Поэтому многие технологии в первую очередь будут проверены в меньшем масштабе, в рамках «умного» квартала.

– Такой квартал следует сделать энергоэффективным. Уличное освещение должно автоматически включаться и выключаться при необходимости. Важно наладить сбережение других ресурсов – к примеру, воды. Квартал должен быть безопасным – с использованием системы видеонаблюдения. Кроме того, его следует сделать экологически чистым, – пояснил эксперт по «умным» технологиям, проректор по инновационной и проектной деятельности Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Дмитрий Проскурин. – Конечно, проще всего создать «умный» квартал с нуля. Основная беда в том, что необходимо адаптировать под «умные» технологии старую застройку, старые инженерные сети.

Сервис для каждого

Давайте, зададим вопрос себе: «А каким бы мы хотели видеть умный город?» Пожалуй, первое, что приходит на ум - в нем не должно быть хаоса. То есть все системы должны быть понятны и просты хоть в рамках квартала, хоть в рамках всего города.

Каждый воронежец должен точно знать, что делает его управляющая компания, что делают власти города или отдельные департаменты. Нужна централизованная городская информационная система.

Разрабатывать такую систему в Воронеже будут специалисты ВГТУ. Представьте, вы задержались на работе и не успеваете на собрание жильцов. А, может быть, вы и вовсе о нем до этого не слышали? С новым сервисом таких проблем не будет - достаточно зайти в личный кабинет, и ваш голос будет учтен. Так же легко будет записаться в поликлинику или отправить какое-либо заявление. Доступ к сервису получат все горожане - нужно будет лишь создать личный кабинет.

Конечно же, встает вопрос: «Кто же оплатит все это?» Реализовывать проект, как и в столице,будут при помощи государственно-частного партнерства (ГЧП).

-Было проведено несколько совещаний, на которых обсуждались вопросы привлечения инвесторов, - пояснил Дмитрий Проскурин, - Врио губернатора Александр Гусев активно продвигает внедрение ГЧП.