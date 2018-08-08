Эксперты рассказали, что принесет создание особой экономической зоны в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-08T17:45:10+03:00

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7 августа президент Владимир Путин и глава региона Александр Гусев в ходе рабочей встречи обсуждали идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) под Воронежем. Она может появиться на базе индустриального парка «Масловский». Особая экономическая зона подразумевает ряд льгот для ее участников. А какую пользу она принесет региону? Об этом мы и спросили наших экспертов.

- Любая экономическая зона – это особые условия для ведения бизнеса. Это существенно облегчает задачу создания нового бизнеса или развитие существующего на территории области. Соответственно создание ОЭЗ формирует дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в регион. Безусловно, это создает дополнительные рабочие места, дополнительную экономическую активность и в целом положительно влияет на социально-экономическое развитие территории, - отметил Иван Карпушкин, директор Евразийского центра территориального развития имени Столыпина.

По мнению, Ивана Карпушкина у главы региона уже к данному моменту должны быть планы и, возможно, какие-либо договоренности с будущими участниками ОЭЗ. В любом случае данная зона должна принести ощутимый экономический эффект для всего региона.

- У липецкой и воронежской ОЭЗ будут разные направленности. Поэтому они не будут конкурировать. Вообще чем больше таких зон будет в регионах – тем лучше. Потому что это привлекает дополнительные высококвалифицированные кадры. Да и для молодежи это новая точка приложения своей активности, - подчеркнул эксперт в области инвестиций и территориального развития.

Профессор ВГУ Владимир Сапунов подчеркнул, что создание ОЭЗ станет большим достижением как для всей Воронежской области, так и лично для главы Воронежской области Александра Гусева.

- Опыт создания особых экономических зон достаточно хороший. Еще в Китае их стали делать во времена Дэн Сяопина в 80-е годы. Там были свободные экономические зоны в Шэньчжэне, Шаньтоу или Сямэне. Да что тут говорить, положительный опыт рядом – в Липецкой области. Тем более, сейчас это прецедент, потому что в России сейчас не создаются ОЭЗ, поэтому это, конечно, очень хорошо. Это и льготы, и инвестиции, и создание рабочих мест. Конкурировать липецкая и воронежская зоны не будут, потому, что у них разные интересы, - уверен Владимир Сапунов. – Но при всем этом не надо забывать, что в Воронежской области большое количество бюджетников, которые живут не очень богато, и о них тоже нужно заботиться, а не только о сотрудниках будущих экономических кластеров, как бы привлекательно эта идея ни выглядела.