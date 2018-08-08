Общественный штаб поддержки Александра Гусева разработал рекомендации для своего кандидата в губернаторы

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-08T15:46:28+03:00

В приоритете - промышленный сектор, сельское хозяйство, а также упор на повышение качества и продолжительности жизни

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В минувший вторник, 7 августа, в Общественном штабе поддержки единоросса Александра Гусева прошло второе расширенное заседание. Участники встречи обсудили состояние медицины, образования, экономики, социальной сферы, а также культуры в регионе. По итогам собрания они подготовили свои предложения по совершенствованию каждого из этих направлений.

Так, по словам ректора ВГМУ Игоря Есауленко, в Воронежской области обеспеченность медицинскими кадрами выше, чем в среднем по России. Однако, как и в других регионах серьезная проблема - смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Спасать людей от инсультов, инфарктов, проблем с сердцем поможет дополнительное оснащение медицинских учреждений, а также тесное взаимодействие с аналогичными столичными центрами. Кроме того, наш регион уже достаточно длительное время "пробивает" на федеральном уровне строительство нового корпуса онкологического диспансера.

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О нуждах сферы образования рассказал ректор ВГУ, председатель Совета ректоров вузов Воронежской области Дмитрий Ендовицкий.

- К нам приезжает учиться молодежь со всей России. И многие выпускники сразу после окончания вуза перебираются в Москву, Санкт-Петербург, за границу. Чтобы не происходил отток талантливых студентов, им нужно обеспечить высокое качество образования, высокопроизводительные рабочие места и достойную зарплату.

Заместитель председателя общественного штаба Александр Соловьев еще раз напомнил, что экономика региона нуждается в переработке сырья, поддержке малого бизнеса, импортозамещении.

А руководитель воронежского ресурсного центра "Доступная среда" Александр Попов в свою очередь отметил, что в Воронеже за последние годы произошли не всегда заметные постороннему взгляду, но ощутимые для инвалидов-колясочников изменения. Они связаны с новыми требованиями при строительстве зданий. Однако остается еще много проблем.

- Нужно сделать общественный транспорт доступным для маломобильных граждан, развивать доступный для инвалидов туризм. Также требуется создать программу по адаптации для инвалидов жилищного фонда и подготовить работодателей и инвалидов к более эффективному взаимодействию при трудоустройстве, - подчеркнул Александр Попов.

А вот кандидат от ЛДПР Олег Бурцев планирует на посту губернатора ввести льготное налогообложение и сократить количество проверок для бизнеса. Кандидат от партии "Родина" Аркадий Минаков видит потенциал регионе в перераспределении бюджетных средств. Виталий Климов от «Справедливой России» делает акцент на возвращение молодежи в села и в целом на поддержку аграриев. Николай Воронин (КПРФ) намерен повысить поддержку промышленного сектора Воронежской области, а Игорь Перевезенцев («Партия Роста») развивать ОЭЗ и импортозамещение.