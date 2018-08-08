2018-08-08T11:13:08+03:00
Экономика

ВТБ МС в Воронеже запускает программу лояльности

Компания ВТБ Медицинское страхование запускает региональный проект – «Программа лояльности ВТБ МС», которая направлена на привлечение внимания населения к профилактическим мероприятиям и здоровому образу жизни
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Теперь каждый житель Воронежской области, оформивший полис обязательного медицинского страхования (ОМС) в ВТБ Медицинское страхование, бесплатно получает карту лояльности.

Владельцам таких карт предоставляется доступ к скидкам на услуги партнеров страховой компании, среди которых спортивно-оздоровительные клубы, крупные медицинские учреждения региона и аптеки. Самые активные участники программы станут обладателями товаров для здоровья и красоты от одного из ведущих производителей медицинской техники. Информацию о партнерах можно получить в региональном отделении ВТБ Медицинское страхование.

Юлия Бессарабова, директор филиала ВТБ Медицинское страхование в Воронеже, прокомментировала: «Одной из главных задач нашей компании является повышение грамотности населения в области медицины и здравоохранения. К примеру, мы постоянно проводим работу по информированию граждан об их правах на профилактические осмотры и диспансеризацию, которые проводятся бесплатно по полисам ОМС. Уверены, что наша программа лояльности будет служить дополнительным стимулом для наших клиентов заниматься своим здоровьем».

Программа действует до 31 декабря 2018 года.

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