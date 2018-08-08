Вторая жизнь «Локомотива»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-08T16:06:24+03:00

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Так, в Воронеже, в микрорайоне Отрожка в атмосфере спортивного праздника открыли новый стадион «Локомотив». Этот объект готовили как раз к грядущему мундиалю, в качестве резервной площадки для тренировок марокканской сборной по футболу. Однако тогда здесь никто так и не сыграл. И вот только теперь здесь состоялся первый матч.

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Перед началом состязания, организаторы подготовили небольшой концерт и выступление воспитанников детских спортивных школ и секций. По мнению депутата городской Думы Михаила Гусева, городская власть сейчас много внимания уделяет развитию спорта, особенно детского. «В нашем округе мы стараемся строить спортивные площадки, мини футбольные поля, где можно заливать и хоккейные коробки, – говорит депутат. - Они были установлены в микрорайоне Боровое, также есть планы строительства таких коробок в Сомово. Это очень нужно. Дети должны в пешей доступности получить возможность заниматься спортом. Футбол ли это, хоккей, не важно. Ребёнок должен жить в движении. Когда он занимается спортом, он здоровый».

Построенный более полувека назад, стадион ещё недавно, казалось, доживает свой век. Но прошедший в России мундиаль вдохнул в него вторую жизнь. В рамках подготовки к Чемпионату Мира, на объекте была проведена масштабная реконструкция. Заменили поле, провели дренажную систему, установили освещение, трибуны и обустроили внутренние помещения стадиона. Даже гости столицы Черноземья, футболисты из Острогожска, остались под впечатлением от увиденного.

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- В родном городе такого уровня поля у нас нет, - рассказал игрок футбольной команды «Звезда» Александр Трофимов, - Нам очень понравилось, команда сразу уже выходила в приподнятом настроении на игру, в общем, уровень поля зашкаливает, да и стадиона тоже впечатляет.

Первыми на новом стадионе сыграли команды «Звезда» и «Рубин». Футбольному клубу «Рубин» оказывает помощь депутат Государственной Думы ФС РФ Аркадий Пономарев, который также неоднократно инспектировал ход строительства нового стадиона, который расположен в его избирательном округе.

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Теперь, когда стадион официально открыт, главная задача - привлечь сюда болельщиков. Забота игроков, чтобы, приходя на «Локомотив», воронежцы видели красивый и зрелищный футбол. В том числе и юношеский. Скоро здесь уже начнутся тренировки воспитанников специализированных школ. Разумеется, будут проходить на «Локомотиве» и матчи различных турниров – чемпионатов города и области, а также юниорские соревнования. А значит, вторая жизнь прежнего стадиона обещает быть яркой и насыщенной.