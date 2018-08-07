Воронежцев приглашают к обсуждению концепции развития парка «Дельфин»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-07T11:50:37+03:00

Публичные обсуждения состоятся 24 августа в 16:00 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22 – Дом архитектора

Изменить размер текста: A A

Концепция развития парка «Дельфин»доступна для ознакомления с 07.08.2018 г. в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 8, оф.404, ВРОО «Центр экологической политики», т.255-45-69. Все материалы также доступны для ознакомления на сайтах: voronezh-city.ru, eco.voronezh-city.ru, vcep-vrn.ru

Парк «Дельфин» расположен на территории Железнодорожного района по адресу: ул. Остужева, 2. Ему присвоен статус особо-охраняемой территории местного значения категории садово-парковый ландшафт, имеющей соответствующий режим особой охраны. Общая площадь парка - более 58 тыс. кв. м, он находится на обслуживании МКП «ЭкоЦентр».

На территории «Дельфина» в 2016 году МКП «ЭкоЦентр» было организовано место отдыха у воды, заключен договор водопользования на участок акватории Воронежского водохранилища.

В настоящее время в соответствии с концепцией развития парка «Дельфин» команды молодых архитекторов Vector, ставшей победителем «Осенней школы «Зодчество VRN 2017»», планируется реконструкция данной озелененной территории.

В ходе реконструкции будут проведены следующие работы:

- устройство дорожно-тропиночной сети, в том числе «подвесных дорожек»;

- освещение территории;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн и др.);

- организация входных групп;

- установка детской игровой и спортивной площадок;

- реконструкция маяка с устройством причала для прогулочного катера;

- реконструкция кафе;

- ремонт туалетов;

- размещение аттракционов (детских не менее 6 шт., семейных не менее 8 шт.);

- установка колеса обозрения высотой не менее 65 м.;

- размещение нестационарных торговых объектов с пунктом проката спортивного инвентаря;

- устройство фонтана;

- организация пикниковой зоны;

- проведение уходных работ за зелеными насаждениями.