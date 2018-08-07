2018-08-07T09:38:43+03:00
Общество

Вадим Кстенин: «Необходимо разработать единую программу по приведению в порядок газонной части»

6 августа глава Воронежа Вадим Кстенин провел еженедельное планерное совещание
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Его участники обсудили вопросы, которые касались организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением, а также реализации проектов благоустройства на территории Советского района в текущем году.

Об организации физкультурно-массовой и спортивной работы с населением городарассказал руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин. По его словам, в летний период реализуется проект «Спорт для всех», в рамках которого инструкторы «Городского физкультурно-спортивного центра» проводят занятия с жителями на открытых спортивных площадках, расположенных в скверах, парках, внутридворовых территориях многоквартирных домов и на пришкольных стадионах.

Стоит отметить, что, выполняя поручения главы Воронежа Вадима Кстенина, управление физической культуры и спорта дополнительно определило 48 внутридворовых площадок для проведения физкультурно-массовых мероприятий с населением.

– Сегодня занятия в рамках проекта «Спорт для всех» проводятся на 108 площадках, в том числе, в новых жилых комплексах: «Олимпийский», «Дельфин», «Вега», «Челюскинцев 101», «Выбор» и др., – отметил Александр Юрьевич.

Кроме того, руководитель управления физической культуры и спорта добавил, что ведется активная работа по поддержке и продвижению проектов, реализуемых общественными организациями с привлечением внебюджетных средств. Так, например, реализуются проекты: «Здравый смысл» (совместно с фондом поддержки спорта и при непосредственном участии компании «Сибур»), «Зарядка» (совместно с группой инициативных граждан, занимающихся йогой), «Стритбол Воронеж» (совместно с воронежской ассоциацией уличного баскетбола), «Parkrun Воронеж» (совместно с инициативной группой граждан) и многие другие. С подробностями о проектах можно ознакомиться здесь.

– 7 августа в 19:00 на открытой площадке перед дворцом спорта «Юбилейный» стартует новый проект в области физической культуры – два раза в неделю здесь будут проводиться бесплатные оздоровительные занятия с населением китайской гимнастикой, – отметил Александр Бахтин.

Также большая работа c горожанами проводится в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В полугодии текущего года в выполнении нормативов ГТО приняли участие более 22 тысяч человек.

– В настоящее время систематически занимается физической культурой более 42,1 % жителей в возрасте от 3 лет до 79, – подытожил Александр Бахтин.

Глава Воронежа Вадим Кстенин отметил, что в настоящее время в городе организована масштабная работа по организации физкультурно-массовой работы с населением города.

– Необходимо определить какое количество жителей города принимает участие в городских спортивных мероприятиях для того, чтобы определить привлекающие наибольший интерес, и увеличить не только их количество, но и качество проведения, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Кроме того, Вадим Кстенин поручил усилить работу с управляющими организациями для того, чтобы они активнее информировали жителей обслуживаемых многоквартирных домов о проведении на спортивных площадках физкультурных мероприятий.

О реализации проектов благоустройства на территории Советского района в текущем году проинформировал глава управы Иван Аристов. Одно из направление - работы, начатые по инициативе управы района в 2017 году и продолженные до полного завершения в текущем году. Среди них: замена тротуарного покрытия на ул. Домостроителей от остановки «Аптека» до ул. Ворошилова с рекультивацией газонных территорий и заменой бортового камня, комплексное благоустройство территории ул. Героев Сибиряков, приведение в порядок территории, прилегающей к остановке общественного транспорта «Курчатова» после сноса нестационарного торгового объекта, завершены работы по озеленению территории конечной остановки общественного транспорта, расположенной на ул. Мазлумова в микрорайоне Придонской и другие. Со всеми проектами по благоустройству на территории Советского района можно ознакомиться здесь.

– В текущем году особое внимание уделено восстановлению изношенных газонных покрытий на основных магистральных улицах района: ул. Олеко Дундича, Космонавта Комарова, Южно-Моравской, Путиловской, Героев Сибиряков, Ворошилова. Ведется подготовка основания для последующего посева газона на ул. Шендрикова, Б. Пионеров, ул. Космонавтов, ул. Пеше-Стрелецкой и других, – отметил Иван Петрович.

Кроме того, руководитель управы Советского района добавил, что в рамках подготовки к празднованию Дня города по инициативе управы района ведутся работы по реконструкции памятного знака «Танк Т-34», расположенного на въездной группе в районе со стороны Курской трассы. Там будет заменена подпорная стенка с использованием облицовочного кирпича, осуществлен частичный подсев газонной травы, восстановлено разрушенное плиточное мощение.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил руководителям управ подготовить единую долгосрочную городскую программу по приведению в порядок придорожных полос, которые будут включать в себя работы по восстановлению газонов, произвести при необходимости выборку грунтов с тем, чтобы уровень газонной части не был выше бортового камня.

– Сейчас мы тратим большое количество средств, особенно после зимнего периода, на восстановление газонных частей, чем на их сохранение - такое допускать тоже нельзя,– отметил Вадим Юрьевич.

В завершение совещания Вадим Кстенин обратил внимание, что в текущем году продолжается реализация комплекса мероприятий по масштабному благоустройству города, определенных временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым.

– Я обещал врио губернатора закончить все начатые при нем проекты. Поэтому серьезные задачи будут стоять перед нами и в 2019, и в последующих годах, – подытожил Вадим Кстенин.

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