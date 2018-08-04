2018-08-04T14:02:01+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области

По предварительным данным, в микроавтобусе были граждане Молдавии, возвращавшиеся с вахты
Олег ИВАНОВ
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Фото: ГУ МЧС по Калужской областиФото: ГУ МЧС по Калужской области
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На 230-м километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе Калужской области произошло шокирующее ДТП с участием микроавтобуса. Местные жители, проезжающие место аварии, с ужасом смотрят на груды искореженного металла, которые еще несколько часов назад были автомобилями.

Оказалось, что столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и легковой автомобиль Ford Focus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области. Вероятно, что еще одним участником аварии мог стать грузовик Foton - однако пока данная информация не подтверждается.

- В этом ДТП, скорее всего один из водителей уснул! Никогда не стоит геройствовать. Лучше остановиться и 20-30 минут переспать, - предположил один из очевидцев происшествия. Однако делать выводы пока рано. Инспекторам предстоит разобраться во всех деталях этого ужасающего ДТП.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Погибло как минимум восемь человек: шестеро пассажиров микроавтобуса и еще двое пассажиров Ford. Как передает ТАСС со ссылкой на Владислава Полякова, главу администрации Мещовского района, среди погибших шестеро граждан Молдавии. По версии Владислава Полякова, микроавтобус мог везти людей с вахты из столицы домой в Молдавию.

Кроме того, еще семеро человек, находившихся в микроавтобусе госпитализированы. За жизнь одного из них сейчас активно борются местные врачи: по последним данным, он находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние другого пассажира микроавтобуса оценивается как тяжелое, но шансов на спасение у него больше. Остальные участники ДТП получили травмы средней тяжести - с ними тоже работают врачи.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

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