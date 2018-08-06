Александр Гусев: "Серьезных правонарушений со стороны мигрантов мы не фиксируем"

6 Авг. 17:15 2018-08-06T17:18:23+03:00

В минувшую пятницу, 3 августа, в Орле врио губернатора Воронежской области Александр Гусев принял участие в совещании по национальной безопасности в ЦФО

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Его провел секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, а участниками стали полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов ЦФО, а также представители федеральных министерств и ведомств.

На совещании обратили внимание на повышение эффективности миграционного контроля, совершенствование межведомственного взаимодействия и соблюдение иностранными гражданами российского законодательства. Также его участники рассмотрели пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции.

Одной из основных тем совещания стало противодействие незаконной миграции. Одним из докладчиков по данному вопросу стал Александр Гусев.

Комментируя тему, врио губернатора Воронежской области отметил, что правительство региона плотно взаимодействует с правоохранительными структурами, и назвал межведомственное взаимодействие «хорошо организованным».

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- У нас неплохие результаты: серьезных правонарушений со стороны мигрантов мы не фиксируем, хотя количество мигрантов достаточно приличное – в год въезжает около 20 тысяч человек, а всего присутствует в области порядка 35–40 тысяч. Основная проблема – это соблюдение законности при трудоустройстве. С этого года мы пошли на такой шаг, как запрет так называемого «заемного труда» - когда есть «компания-прокладка», которая принимает мигрантов, якобы заключает с ними договор, а сам работодатель трудовых отношений не заключает. Посмотрим на эффект и, если все получится, будем продолжать в последующие годы, - сказал глава региона.

Другой темой совещания стало обеспечение энергетической безопасности и противодействие криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса. Присутствующие выработали рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы.

- У нас достаточно много предприятий ТЭК. Есть очень серьезные – это атомная станция, несколько крупных нефтехимических комбинатов с опасными производственными продуктами, – отметил Александр Гусев. – Безусловно, на крупных предприятиях работа построена системно и, как правило, при проверках серьезных замечаний не возникает. Сложнее с небольшими предприятиями, где вырабатывается тепло, электроэнергия. Там сложности есть, но крайние меры мы к ним не применяем, держим под контролем, заставляем разрабатывать программы приведения в соответствие с требованиями законодательства всех вопросов – и охраны, и безопасности. Надеемся, что им это поможет сохранить имущество, а нам обеспечить безопасность граждан.