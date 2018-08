Российские и международные специалисты обменяются опытом развития зеленой инфраструктуры

СЕГОДНЯ 10:45 2018-08-03T11:12:38+03:00

Основная цель конференции 29-30 августа - развернуть широкую дискуссионную площадку, организовать обмен информацией и опытом по вопросам зеленой инфраструктуры, как залога благоприятных условий жизни в городах.

Организаторами мероприятия выступает правительство Воронежской области и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Основная причина интереса к зеленой инфраструктуре связана с желанием сделать города и населенные пункты более благоприятным местом для жизни. Сейчас и в мировой практике этому вопросу уделяется большое внимание. Комплексная, хорошо продуманная система ландшафтного озеленения оказывает положительное влияние не только на состояние окружающей среды, но и на социальную сферу, повышает престиж места проживания, способствует развитию экономики.

Конференция, проведенная в прошлом году, была востребована и актуальна. «Зеленая инфраструктура городов и ландшафтная архитектура – это тот метод, при котором мы можем создать комфортную среду, где есть растения, деревья, парки, скверы, то уединение, которое необходимо современному человеку.

Данная конференция – это необходимое профессиональное мероприятие, которое на своей платформе собирает и политиков, и ученых, и преподавателей, и студентов. Все для того, чтобы люди могли встретиться друг с другом, поделиться опытом и планами, найти общий язык», - рассказывала Эльвира Довлетярова, заместитель директора Аграрно-технологического института по учебной работе, директор департамента ландшафтного проектирования и устойчивых систем АТИ РУДН, Москва.

В этом году в рамках деловой части программы конференции состоится пленарное заседание, будет организована работа по секциям.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области экологии, озеленения и ландшафтной архитектуры, арбористики из 10 стран: Великобритания, Италия, США, Канада, Испания, Турция, Япония, Китай, Республика Беларусь и Россия.

Среди приглашенных спикеров – ведущие ученые и практики такие как, председатель Ассоциации арбористов Великобритании Keith Sacre (Великобритания); глава международной организации по зелёной инфраструктуре «Keen Consultants» Jago Keen (Великобритания); Уполномоченный представитель от Италии в Европейской Ассоциации dei Vivaisti Маурицио Лаппони (Италия); президент Ассоциации ландшафтных архитекторов Турции Murat Ermeydan (Турция); президент Ассоциации государственных технических директоров парков и садов Diolaiti Roberto (Италия); главный консультант по городской лесной инновации, сертифицированный Арборист ISA, член ASCA Филипп Ван Вассенаер (Канада); исследователь-социолог колледжа окружающей среды при Вашингтонском университете, научный сотрудник Тихоокеанской Северо-Западной исследовательской станции, Лесной службы Министерства сельского хозяйства Кэтлин Вольф (США); Генеральный директор Shanghai NITA Engineering & Design Co., Ltd, главный исследователь китайской государственной ассоциации строительных исследований, эксперт по ГЧП китайской комиссии развития и реформ Dai Jun (Китай); ландшафтный дизайнер Levent Selahattin Pinar (Турция); глава программы «Побережье Барселоны» и координатор «зеленого» стратегического плана Барселоны, помощник генерального директора Parcs and Garden Department. Монсе Риверо (Испания); директор SORA BOTANICAL GARDEN project Inc. Nishihata Seijun (Япония); заместитель начальника отдела туристско - рекреационных природных территорий и охраны окружающей среды Научно — исследовательского проектного республиканского унитарного предприятия «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Елена Павлова (г.Минск Республика Беларусь).

Также в конференции примут участие представители ведущих ВУЗов, ботанических садов и парковых территорий России, ландшафтных организаций, ученые и практики в сфере озеленения, экологии и создания комфортной городской среды.

Конференция пройдет с 09 до 17 часов 29 - 30 августа 2018 года в конференц - зале Отеля Мариотт по адресу : г. Воронеж, проспект Революции, 38.

Более подробную информацию о конференции можно получить на сайте http://greenconf.ru/,

уточнить интересующие вопросы по электронной почте info@greenconf.ru.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области приглашает принять участие в II международной научно - практической конференции «Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития».