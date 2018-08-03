Выходные в Воронеже: Картофельный разгуляй, цирковая "Легенда", выставки

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-03T01:50:14+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться в уик-энд с 3 по 5 августа

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КАРТОФЕЛЬНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

4 августа в селе Русская Буйловка Павловского района в 11-й раз пройдет фестиваль «Картофельный разгуляй». Место для картофельного праздника выбрано не случайно - в селе более 400 семей занимаются выращиванием картофеля. Праздник посвящен уборке урожая. Гуляния пройдут на берегу живописного озера Зимовье. Жителей села и гостей фестиваля ждет красочное театрализованное представление с участием «Госпожи Картофелины», ее супруга «Картофеля в мундире» и других персонажей.

Также в программе выступления коллективов художественной самодеятельности. Жителей и гостей фестиваля ждут конкурсы, игры, загадки на картофельную тему и овощная лотерея, а также самые разнообразные горячие угощения из картофеля, работа игровой площадки с батутами и сладкой ватой для детей.

Начало в 14.00.

"ЛЕГЕНДА" В ЦИРКЕ

В Воронежском цирке продолжаются гастроли шоу под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ в области литературы и искусства Тамерлана Нугзарова. В копилке артиста высшие цирковые награды. «Золотого Клоуна» в Монте-Карло Тамерлану Нугзарову вручал принц Монако, «Платиновую звезду» в Италии Нугзаров получил из рук Джины Лоллобриджиды, а циркового «Оскара» - от звезды Голливуда Кирка Дугласа.

Потомственный цирковой артист в седле с четырех лет. Он не просто артист, он дрессировщик, режиссер, всадник, покоряющий сердца. Подопечные Тамерлана снимались в фильмах «Бег», «Камень на камне», «О бедном гусаре замолвите слово».

Талантливый и незаурядный человек Нугзаров привез в Воронеж театрализованное представление «Легенда». Это волшебная сказка о добре, о единстве человека и природы. Гордость программы - уникальные трюки на лошадях, высочайшее мастерство работы скакунов. В шоу также выступают бурые и гималайские медведи, грациозный леопард, дрессированные пудели. Свое мастерство показывают воздушные гимнасты, веселые клоуны, жонглеры с кубиками.

Представления пройдут 4 августа в 16.00, 5 августа в 11.30 (0+).

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ЭКСКУРСИЯ ВО ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

5 августа состоится экскурсия во дворец Ольденбургских.

В 1879 году император Александр II подарил на свадьбу своей родственнице, принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской имение в поселке Рамонь Воронежской губернии. В 1883 году по проекту архитектора Христофора Нейслера началось возведение замка в «староанглийском» стиле. Напротив, господского дома построили ворота с башней и вмонтированными в нее часами швейцарской фирмы «Винтер».

В программе: экскурсия по замку, прогулка по дворцовому парку (ландшафтно-архитектурный памятник), посещение сувенирной лавки. Сбор в 13.15 у памятника Славы.

СОВРЕМЕННИЦА МАЛЕВИЧА

3 августа в музее имени Крамского открывается выставка «Палитра жизни». Экспозиция представит 20 произведений Варвары Бубновой, современницы Гончаровой, Ларионова, Малевича. В 1922 году по семейным обстоятельствам художница уехала в Японию, оставшись там на 36 лет. Именно в Стране восходящего солнца сложился ее творческий почерк - она увлеклась литографией. В послевоенные годы она вернулась в Россию и была признана лучшим литографом страны. Работы художницы хранятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея и Му­зея искусств на­родов Вос­то­ка.

В Воронеж привезут работы Варвары Бубновой периода 1948-1968 годов из частной коллекции Лозового (Москва), переданных им для экспозиции благодаря сотрудничеству музея с Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

- Эта выставка для нас интересна тем, что до войны в собрании музея находилась одна из работ художницы - «Городской пейзаж», которая, к сожалению, была утрачена в период фашистской оккупации Воронежа, - сообщили в музее.

Выставку можно посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 9 сентября.

ВЫСТАВКА О ВЕЛИКОМ СВЯТОМ

В краеведческом музее открылась выставка «Образы Сергия Радонежского в изобразительном искусстве». Экспозицию о святом, величайшем подвижнике земли Русской, основателе Троице-Сергиевой лавры привез в Воронеж военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле».

- Проект «Образы Сергия Радонежского» раскрывает значимость фигуры русского святого и его роль в объединении русских земель и победе на Куликовом поле, - рассказали организаторы. - На выставке представлены декоративные панно Ростана Тавасиева, графические работы разных техник, иконы с каноническим изображением русского святого, церковная утварь.

Выставка «Образы Сергия Радонежского» продлится до 21 октября.

ПЯТНОМ И ЛИНИЕЙ

В Доме губернатора (пр. Революции, 22), который является филиалом музея имени Крамского, открылась выставка «Пятном и линией». Музей выставил работы участников серии мастер-классов, которые дал художник-график Денис Булавинцев с сентября 2017 года по май 2018 года. Свои силы в графике попробовали дети от 10 лет и их родители, художники-профессионалы и любители. Художник научил их творить в нескольких техниках графики - линогравюре (когда шаблон вырезается на линолеуме), офорте (только печатную форму делали не из металла, а из пластика), монотипии (когда делается только один оттиск). Сам Денис Булавинцев стал известен благодаря серии графики про родной Воронеж в линогравюре - исчезающей технике из-за своей трудоемкости (печатная форма выоезается из линолиума).

Экспозиция в Доме губернатора представила около 60 работ. Выставка будет работать до 12 августа по четвергам с 17.00 до 19.00 и воскресеньям с 12.00 до 14.00. Вход свободный.

ВЫСТАВКА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

На 3-м этаже атриума Центра Галереи Чижова можно посмотреть фотовыставку «Воронежцы в Первой мировой войне», посвященную 100-летию ее завершения. Посетители могут увидеть около 50 архивных снимков воронежцев, участвовавших в сражениях Первой мировой.

Украшением экспозиции является уникальная фотография лейб-гвардии Кексгольмского императора австрийского полка. Этот полк Российской Императорской гвардии был учрежден Петром I в 1710 году и просуществовал до 1918 года. В 2018-м исполняется 200 лет с момента его расформирования. Полк участвовал в походах Петра I, Крымской войне, Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой.

Снимок сделан в 1903 году в Варшаве, на нем запечатлены 1000 человек. На сегодня в мире сохранилось всего пять таких снимков. Отдельно в экспозиции представлены снимки некоторых военнослужащих этого полка крупным планом. Выставка продлится до 8 августа.

ВЫСТАВКА В КОСТЕНКАХ

В Костенках можно посмотреть выставку «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени». Она представляет современную научную концепцию происхождения и развития человека, показывает, как выглядели наши далекие предки, когда появились первые люди, почему они расселились по всему миру, чем человек отличается от обезьяны.

На выставке можно увидеть муляжи самых выразительных и показательных черепов, найденных в процессе раскопок и хранящихся в музеях и частных коллекциях разных стран, а рядом - реконструкции, сделанные по этим черепам, которые позволяют представить внешний облик их обладателей.

Экспозицию можно будет посмотреть в выставочном зале музея «Костенки» по 31 августа.

ВЫСТАВКА В ДИВНОГОРЬЕ

В музее-заповеднике «Дивногорье» работает выставка «Страницы истории Дивногорского монастыря», посвященная 365-летию основания обители - она возникла у впадения реки Тихой Сосны в Дон в 1653 году.

Экспозиция показывает, каким был путь становления монастыря, как менялся со временем его архитектурный облик, какие события пришлось пережить пещерным меловым комплексам в Больших и Малых Дивах в различные исторические периоды.

На выставке представлены фотокопии списков Сицилийской иконы Божией Матери и выдержки из рассказов путешественников, посещавших эти удивительные места.

Выставка «Страницы истории Дивногорского монастыря» продлится до 10 августа.

«ВЕСНА. ЛЕТО. ОСЕНЬ»

В Воронежском центре современного искусства (пр.Революции, 29) можно посмотреть выставку «Весна. Лето. Осень». Это работы выдающегося российского фотографа Александра Слюсарева из коллекции Музея современного искусства PERMM.

Профессиональный переводчик-синхронист Александр Слюсарев, работавший с Джанни Родари («Приключения Чиполлино») связал свою жизнь с фотографией. В его черно-белых кадрах за обыденностью предметов, ситуаций, места действия звучали вопросы о сути вещей, о неизменности природы человека и абсолютных законах гармонии.

Его называли фотографом теней, бликов и отражений. В 80-е он был очень знаменитым. Поклонники звали его Сан Санычем. Не потерялся он и в новом тысячелетии, публиковал снимки в интернете, создав идеальную визуальную метафору сетевого дневника и став одним из самых известных российских фото-блогеров. Ежедневно на его странице в соцсетях появлялись снимки, фиксирующие в «плоских» городских пейзажах и метафизическую философию, и стремительно меняющуюся городскую среду. Фотограф ушел из жизни в 2010-м.

- В представленных на выставке фотографиях сезонных циклов - «Весна», «Лето», «Осень» - видна глубокая, «насмотренная» визуальная культура Александра Слюсарева. Неброские городские зарисовки, которые чей-то невнимательный взгляд оценит в категориях «я тоже так могу», оказываются утонченными цитатами из истории мирового искусства и кинематографа, - говорят организаторы.

Выставка продлится по 20 августа.