В Воронежской области кампания по выборам губернатора вышла на финишную прямую

2 Авг. 17:00 2018-08-02T16:58:50+03:00

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Избирательная комиссия Воронежской области завершила прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора. Документы в избирком подали шесть претендентов. Так что нам с вами придется поломать голову: за кого же проголосовать?

Только не говорите, что у вас нет сил/времени/желания (нужное подчеркнуть), чтобы сделать выбор. Тем более что в нашем регионе сложилась, можно сказать, уникальная ситуация, ведь на главное «кресло» претендуют представители всех ключевых парламентских партий, в том числе, оппозиционных.

27 июля председатель облизбиркома Сергей Канищев вручил Александру Гусеву удостоверение кандидата на должность губернатора Воронежской области. А 1 августа были зарегистрированы оставшиеся пять претендентов:

- депутат Гордумы Олег Бурцев (ЛДПР),

- депутат Облдумы Николай Воронин (КПРФ),

- редактор районной газеты «Россошь» Виталий Климов («Справедливая Россия»),

- доцент кафедры истории России ВГУ Аркадий Минаков («Родина»),

- предприниматель Игорь Перевезенцев («Партия Роста»).

Даже если вывести за скобки действующего главу региона Александра Гусева, все его конкуренты – достаточно известные местные политики. Возьмите для примера любую фамилию и проверьте ее в «Яндексе» или Google. Вы тут же увидите подробную программу кандидата, да и в целом можете ознакомиться с его «взглядами на жизнь».

Что так же важно, для всех претендентов Воронежская область - родной регион. А это значит, что они постараются продолжить те положительные тенденции, что заложил экс-губернатор Алексей Гордеев. Преемственность крайне важна на столь высоком уровне.

Уже прошли встречи кандидатов с муниципальными депутатами, во время которых были подняты не только глобальные проблемы, о которых мы постоянно слышим, но и конкретные вопросы, касающиеся нас с вами. Более того: Александр Гусев готов участвовать в дебатах с другими претендентами на пост губернатора!

Прямой обмен мнениями между политиками по-прежнему остается для нас чем-то удивительным. Мы привыкли, что выборы проходят достаточно закрыто, да и сами, признаемся честно, далеко не всегда хотим разбираться в предвыборных программах.

Что мы обычно видим? Красочные билборды с изображениями кандидатов, плакаты с громкими лозунгами и надоедливую рекламу на телевидении. Дебаты – это совершенно новый уровень политики. Именно на них мы можем увидеть реального человека и его умение защищать свою позицию. Это вам не компромат по всем «углам» раскидывать!

Да и сами кандидаты в Воронежской области, нужно это признать, достойные люди. Сравните хотя бы с соседней Орловской областью: как можно выступать за некую «социальную справедливость» и при этом иметь судимость по статье «Побои»? Вопрос отнюдь не риторический. Такой кандидат действительно зарегистрирован в Орле и поборется за место главы региона.

Вот только популистскими речами нельзя замаскировать реальные дела. Ведь именно по такой настоящей работе мы и будем выбирать главу нашего региона? Каждому воронежцу, да и орловчанину, да и жителю любого другого региона, должно быть важно знать – кто его кандидат.

В Москве сейчас, кстати, гремит скандал с покупкой голосов местных депутатов. Не будем показывать пальцем, но появились слухи, что сразу несколько кандидатов на столичные губернаторские выборы предлагали от 40 до 50 тысяч рублей за «подпись» депутата в пользу себя.

Согласитесь, когда в твоем регионе возникают такие разговоры, мысли о том, за кого бы проголосовать, уходят сами собой. Ты просто разочаровываешься. Но, признайтесь, у нас же не так. Даже Игорь Борисов, сопредседатель мониторинговой группы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посетив наш регион, уверенно сказал, что Воронежская область готова к проведению выборов. Да и у людей в целом нет претензий к избиркому.

Сейчас у воронежцев еще есть время, чтобы «поближе познакомиться» с претендентами и 9 сентября 2018 года отдать свой голос за того, кого они действительно хотят видеть во главе Воронежской области.

Автор: Евгений Медведев