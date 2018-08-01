Воронеж будущего: где появятся новые небоскребы, транспортные развязки, детсады и школы

1 Авг. 19:30 2018-08-02T14:56:54+03:00

Виктор Владимиров уверен, что недостатка детсадов и школ в новых кварталах не будет. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Заместитель мэра Воронежа по градостроительству Виктор Владимиров также рассказал о том, какие городские парки в ближайшее время ждет обновление [схема]

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Масштабное строительство в Воронеже уже достигло таких размахов, что горожане порой не успевают следить за всеми новостями в этой области. Чтобы привести знания о новых жилых кварталах в некую систему, мы пригласили на радио «Комсомольская правда-Воронеж» заместителя мэра по градостроительству Виктора Владимирова. Виктор Борисович рассказал о том, какой будет столица Черноземья в недалеком будущем.

НЕБОСКРЕБЫ ПОЯВЯТСЯ В ШИЛОВО И НА НАБЕРЕЖНОЙ ЧУЕВА

- Какие крупные жилые кварталы сейчас строят в Воронеже?

- Больше всего работ ведется в Северном микрорайоне. На Шишкова, 140 б заканчивается строительство квартала из 9 и 17-этажных домов, на Московском проспекте возводят еще более высотное жилье. ИП «Кит» и ПЖСК «Учитель» застраивают территорию на улице Ломоносова. И очень активные работы идут в микрорайоне «Задонье» за общежитием политехнического университета (ныне опорного). Там ДСК и «Выбор» строят 17-этажные дома. Был в «Задонье» недавно, поражен темпами работ.

На Левом берегу активная стройка идет в Шилово (ДСК) и на набережной Артамонова-Чуева. Там будет высотное жилье – в 9, 17, даже 25 этажей. Давно уже у нас не строят в один рядок. Кто-то любит жить повыше, кто-то – пониже, застройщики стараются все вкусы удовлетворить.

В районе проспект Труда – улица Солнечная (там работает компания «ЖБИ2-Инвест») сносят ветхие дома. На их месте появляются новостройки – пока разрабатывается проект, но первые дома будут высотные – 17 этажей.

- Сейчас как раз в этом районе обсуждают возможность постройки дороги-дублера Московского проспекта. Новые жилые дома это никак не затронет?

- Нет, все учтено. Что же касается старых домов, которых при строительстве новой дороги придется снести, их конкретные номера еще не определены. В любом случае хозяевам будет выплачена компенсация и (или) предоставляться другое жилье.

Схема новых жилых кварталов.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ ОСТУЖЕВА ДОБИЛИСЬ, ЧТОБЫ НА ПЕШЕХОДНЫХ МОСТАХ БЫЛИ ЛИФТЫ

- Расскажите, насколько полезны публичные слушания? Были ли примеры, когда мнения людей изменяли первоначальный проект?

- На публичных слушаниях можно дать только рекомендации. Тем не менее был яркий пример, как жители улицы Остужева добились внесения изменений в проект. Дело в том, что там будут строить развязку, а так как движение будет оживленным, появятся также и пешеходные мосты. Так вот, жильцы добились того, что на них установят лифты, которых сначала не было в проекте.

- Какие транспортные развязки в ближайшем будущем сделают?

- Сейчас жители улиц 9 Января и Антонова-Овсеенко вздохнули свободнее, когда часть новой развязки открыли. Хотя до конца ее строительство пока не завершили. Также скоро начнутся работы на Остужева. Будут строить ту самую развязку, во время публичных слушаниях проекта которой жильцы вели себя так активно и добились своего.

- Насколько велика вероятность создания легкорельсового метро в городе?

- Сейчас идет предпроектная работа по обоснованию возможности строительства, его необходимости, предварительные расчеты стоимости метро. Пока слушаем мнения специалистов. Надо также проводить серьезные геологические исследования. По весьма условным прикидкам, строительство легкорельсового метро может обойтись в 43 миллиарда рублей.

- Как будет решаться проблема усиления транспортного потока после заселения домов на улице Шишкова?

- В 2014 году город зарезервировал участок для соединения улиц Шишкова и Тимирязева. Там разрабатывается проект нового участка дороги. Он призван разгрузить Шишкова, перебросив часть трафика на улицу Тимирязева. Трудно сказать, дело ли это ближайшего будущего. Все зависит от возможностей городской казны и софинансирования со стороны бюджетов других уровней.

«ЕСЛИ В НОВОСТРОЙКАХ НЕТ СВЕТА, ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ НЕ ПРОДАНЫ»

- Ходят разговоры, что многие дома в новых кварталах стоят пустыми, потому что у людей нет денег на их покупку. Так ли это?

- Постоянный мониторинг в этом направлении не ведем. Однако недавно обзвонили ведущих застройщиков. Они заявили, что такой проблемы нет. 70 процентов квартир продается еще до ввода дома в строй, остальные – в течение последующих полугода – девяти месяцев. То что в новостройках нет света не означает, что они не проданы. Есть спад, касающийся так называемых инвестиционных квартир. То есть люди вкладывались в жилье, чтобы потом выгодно его перепродать. Сейчас времена, когда был возможен такой заработок, похоже, ушли безвозвратно. Теперь если уж покупают квартиры, то, как правило, собираются в них жить.

Также в 2014-2015 годах была тенденция повышения спроса на малогабаритное жилье. Доходило даже до того, что строили квартиры от 20 квадратных метров. Сейчас даже те, площадь которых 30-35 «квадратов», стоят пустые, их никто не покупает. С другой стороны, возрос спрос на трехкомнатные квартиры.

А вот элитного жилья в городе маловато. Крупные застройщики не заинтересованы строить единичные, пусть и очень дорогие дома. За ними стоят многотысячные коллективы, заводы, которым легче работать по типовым проектам, условно говоря, для среднего класса.

- Сейчас некоторые придомовые территории загораживают, ставят шлагбаумы. Может, есть какие-то проекты, изначально предусматривающие возведение преград для чужаков?

- Думаю, это актуально прежде всего для территории, объединяющей несколько домов. В целом у такого ограждения больше минусов, чем плюсов. В частности, финансовых. Придется оплачивать обслуживание шлагбаумов, работу охранников. Не всех жильцов это устроит.

- Будет ли в новых кварталах достаточно школ, детсадов?

- Уверен, что их нехватки не будет. Действует городская адресная инвестиционная программа. Запускаем строительство новых шести детсадов. Два при этом мы выкупаем у застройщиков. Одновременно продолжается строительство четырех школ. Ранее финансирование этого направления было около одного миллиарда, в этом году – на него выделили три.

Сейчас закончили шесть проектов. Детсад появится в микрорайоне Подгорное – улица Дмитрия Горина, там же появится пристройка к школе (проект прошел экспертизу, скоро выйдем на торги).

Также пристройка к школе появится в Тенистом, на улице Красочной Придонского, на Артамонова, в Боровом и в Малышево будут новые детсады.

Начали строительство школы по адресу: Шишкова, 140 б. А в Шилово на улице Острогожской, наоборот, все работы уже идут к концу. И уже 1 сентября новая школа должна принять ребят. В 2017 году стартовало строительство в микрорайоне «Озерки». Там также появится школа.

«ПАРК «ОРЛЕНОК» ОСТАНЕТСЯ МЕСТОМ ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА, А «ЮЖНЫЙ» БУДЕТ СПОРТИВНЫМ»

- Какие общественные места будут реконструированы в ближайшее время?

- Сейчас идет обсуждения по паркам «Орленок», «Южный» и Детскому литературному парку возле Советской площади.

По первым двум пока склоняемся к следующим концепциям. В «Орленке» планируем сработать по модели «старое в новом»: сохранить существующую систему дорожек, тропинок, зеленые насаждения. Снова заработает фонтан - сейчас решают каким он будет - открытой или закрытой чашей. Там будет больше скамеек, лавочек, освещение улучшат. Также оборудуют современную детскую площадку. Будет в «Орленке» и специальная площадка для выгула собак.

Старый фонтан в "Орленке" снова заработает.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В «Южном» по просьбе жильцов планируем построить футбольное поле. А то там уже сколотили крепкую команду, которой негде играть. Кроме того, там ориентировочно уже к концу 2018 года откроют новый бассейн с 25-метровыми дорожками.

Также благоустроят на улице Димитрова – от кольца на улице Брусилова до «Макдональдса». Там появятся удобные дорожки, ухоженные зеленые насаждения, газоны, клумбы, поставят лавочки, сделают новое освещение, оборудуют Wi-fi. На реализацию проекта планируют затратить около 80 миллионов рублей

- Как будет дальше решаться вопрос с ветхим и аварийным жильем?

- Федеральный закон № 185, регулирующий этот вопрос, по которому шло софинансирование, очень помог на определенном этапе. Многие дома благодаря ему удалось расселить. Насколько я знаю, обсуждается возможность принятие нового аналогичного закона. Сейчас у нас в городе действует программа по развитию застроенных территорий. В нее попали не только аварийные, но и ветхие дома, построенные в 1970 году и ранее. Запускаем инвесторов на территорию, где расположено ветхое жилье. Они должны за свои средства убрать аварийные дома, предоставить новые квартиры местным жителям и построить новые современные здания. Есть уже успешные примеры работы по этой схеме на улице 9 Января. Также сейчас осваивают участок на улицах Крымской и Пирогова. Надеемся, что скоро удастся привлечь по такой схеме застройщику на улицу Ленинградскую, где эта проблема стоит особенно остро. В этом случае там застройка будет в едином стиле.

- Как долго еще будет стоять полуразрушенный дом напротив областного правительства с красивой (хотя тоже изрядно полинявшей) картинкой на фасаде?

- Этот вопрос находится на прямом контроле главы области Александра Гусева. Там были проблемы с банкротством бывшего собственника. У дома появился новый хозяин – крупная строительная организация. В ближайшее время дом снесут и построят новый. Надеюсь, что до конца 2018 года старое здания демонтируют.

- Расскажите, как идет подготовка нового Генплана Воронежа.

- Планируется разработать его на 20 лет – с 2020 по 2040 годы. В моем понимании наибольшее внимание в нем надо уделить развитию улично-дорожной сети. Сюрпризов в новом Генплане вряд ли будет – скорее, просто доработаем старый. Разрабатывать этот важнейший документ будет проектная организация. Ее будет определять по конкурсу. Работы по новому Генплану планируем начать в сентябре-октябре 2018 года и к концу 2019 – началу 2020 года подойдем к финальной стадии.