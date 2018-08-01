В Воронеже появятся инновационные площадки для поступления в медицинский университет

1 Авг. 18:05 2018-08-02T18:15:02+03:00

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Специальные площадки по подготовке абитуриентов к поступлению в медицинский вуз начали работать в завершившемся учебном году по решению попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета им Бурденко, который возглавляет председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Всего предуниверсарий прошли 120 школьников. Его деятельность ведется по нескольким направлениям. Среди них «Школа медицинских знаний», которая работает как лекторий для школьников, «Клуб юных медиков», предоставляющий возможность со школьной скамьи заниматься научно-исследовательской работой в области медицины под руководством преподавателей и студентов университета. Кроме того, в рамках работы предуниверсария впервые проводилась олимпиада «Юный медик», на которой абитуриенты могли получить дополнительные баллы к тем, которые они набирают во время Единого государственного экзамена.

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Проходной балл в медуниверситет вырос

Как сообщил Владимиру Нетёсову в ходе рабочей встречи ректор ВГМУ Игорь Есауленко, проведенная работа способствовала улучшению качественных показателей у абитуриентов, поступающих в воронежский медицинский вуз. Впервые за многие годы проходной балл в целевом наборе составил 211 баллов, в предыдущие годы он не превышал 195 баллов, что говорит о высоком качестве подготовки будущих студентов-медиков, которые по окончании обучения будут работать в системе здравоохранения региона. В этом году по целевому набору из Воронежской области на лечебный факультет принято 77 человек, на педиатрический факультет – 20 человек.

– Те шаги, которые мы сделали, в этом году дали конкретный результат. Мы получили абитуриентов с лучшими знаниями и более высокими баллами, чем в прошлые годы, – подчеркнул Игорь Есауленко.

Владимир Нетёсов поблагодарил Игоря Есауленко за работу, проделанную в рамках проекта «Медицинский предуниверсарий» и отметил, что это направление подготовки абитуриентов необходимо продолжить.

В следующем учебном году будут определены школы, на базе которых организуют медицинские классы. На развитие этих инновационных площадок будут выделены средства из регионального бюджета.

Также в ходе встречи Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили участие депутатов Воронежской областной Думы – практикующих врачей во встречах со студентами в рамках проекта университета по выбору специализации, а также ход подготовки к празднованию юбилея ВГМУ – в ноябре один из ведущих медицинских вузов страны отметит столетие со дня основания.

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35 млрд для воронежской медицины

Председатель Воронежской областной Думы, председатель попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета Владимир Нетёсов подчеркнул, что в последние годы в регионе проделана большая организационная и законодательная работа по развитию системы здравоохранения, осуществлялась масштабная поддержка основных его направлений. Если в прошлом году консолидированное финансирование системы здравоохранения Воронежской области было в размере 29,2 млрд рублей, то в 2018 году оно составляет уже более 35 млрд рублей. И при этом сумма постоянно меняется в сторону увеличения: только на итоговом заседании весенней сессии Воронежской областной Думы в ходе корректировок бюджета области на решение различных вопросов в сфере медицины депутаты дополнительно утвердили выделение около полумиллиарда рублей.

Знаете ли вы что…

В ходе недавнего визита в регион заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой прозвучало предложение сделать Воронежскую область пилотным регионом для реализации ряда программ, заложенных в новом Национальном проекте «Здравоохранение», который рассчитан до 2024 года.