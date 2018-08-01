На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 началась холодно-горячая обкатка оборудования

1 Авг. 14:35 2018-08-01T14:37:52+03:00

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ХГО –важнейший этап пуско-наладочных работ, во время которого проходит проверка работоспособности оборудования: проводится опробование системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, ведут испытания работы главных циркуляционных насосов (ГЦН), проверяется система управления защит реакторной установки.

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Это последняя крупная технологическая операция на энергоблоке, предшествующая этапу физического пуска. Холодно-горячая обкатка проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

Этап ХГО продлится около 100 суток. Обкатка началась с «холодной» фазы», которая будет проходить в течение 35 суток в соответствии с графиком.

«Мы уже провели гидравлические испытания 1-го и 2-го контура на давление 3,2 и 2,0 МПа, подтвердили целостность этих контуров, - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, - и теперь будем включать главные циркуляционные насосы, выполнять необходимые испытания на плотность и прочность. Мы должны подтвердить, что все механизмы работают штатно и впоследствии перейти к этапам, которые связаны с получением лицензии Ростехнадзора на загрузку ядерного топлива в реактор».

После «холодной» фазы ХГО начнётся «горячая», которая должна будет подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже в проектных, рабочих режимах. На этом подэтапе специалисты пуско-наладки и эксплуатации обкатают в течение 100 часов на горячих параметрах (заданного давления 16,0 МПа и температуры теплоносителя 280 градусов Цельсия) четыре главных циркуляционных насоса.

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Таким образом, успешная реализация холодно-горячей обкатки оборудования энергоблока №2 НВАЭС-2 (№7 НВАЭС) будет означать завершение одного из последних этапов перед окончательной готовностью к физическому пуску.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС