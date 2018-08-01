2018-08-01T13:10:33+03:00
Общество

Александр Гусев нарастит оборот малых предприятий Воронежской области

Власти региона собираются сделать ставку на развитие малых и средних бизнесменов
Олег ИВАНОВ
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В правительстве Воронежской области прозвучали важные слова: «За ближайшие десять лет обороты местного малого бизнеса должны вырасти как минимум вдвое». При этом глава региона Александр Гусев подчеркнул, что доля бизнесменов, занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, уже через два года составит более 30%. Давайте разберемся, что же скрывается за этими цифрами?

В большинстве развитых экономик мира доля малого бизнеса составляет чуть более или чуть менее 50% - нам нужно целенаправленно идти к подобным показателям. Речь в данном случае идет не только о Воронежской области, но и в целом о России.

И пусть прилагательное «малый» вас не смущает. Как говорится, мал да удал. Именно на инициативных предпринимателях, пусть и с небольшим по меркам корпораций оборотом, держится экономика. Это своеобразный фундамент. Если же его нет, то и всему «дому» будет тяжело удержаться и не просесть.

- Крупным предприятиям уже и помогать не нужно. Система господдержки для них выстроена. А вот мелким производителям мы сами должны прийти на помощь, - заявлял Александр Гусев в недавнем интервью изданию «Коммерсантъ». – Не можем сказать, что всех будем деньгами задаривать, у нас таких ресурсов просто нет. Но мы должны быть готовы использовать нефинансовую поддержку, которая включает в себя и привлечение разумных условий внешнего финансирования. Я говорю про залоговые фонды области: у нас почти на 6 млрд руб. имущества и земли. Это административная поддержка и возможность работы с кредитными организациями. Мы готовы нянькаться с малым бизнесом.

В отчете об итогах деятельности правительства Воронежской области за 2017 год говорится, что в регионе насчитывается более 88 тысяч субъектов малого бизнеса. Чтобы эта цифра прирастала, на региональном уровне разрабатывается «портфель проектов», который поможет создать условия необходимые для роста местных компаний.

Одним из таких механизмов может стать развитие сети индустриальных парков для малого бизнеса. Например, в парке «Масловский» уже выделено 25 гектаров земли для размещения таких предприятий. Здесь смогут разместиться не менее 30 компаний. При этом предполагаемый объем инвестиций по каждому из проектов - от 50 млн рублей.

- Необходимо обеспечить широкий доступ малого бизнеса на рынок государственных и муниципальных закупок. Мы много об этом говорили, и я считаю, этого можно добиться за счет децентрализации процессов торгов, что может и должно привести к более активному участию малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках и обеспечить уровень участия не менее 30%, - подчеркнул Александр Гусев в отчете об итогах деятельности правительства.

Все это должно привести к тому, что к 2023 году количество малых предпринимателей в Воронежской области должно вырасти до 40 субъектов на тысячу жителей. Оборот при этом должен увеличиться в 1,8 раза - к 2028 году. Это и есть тот фундамент, который нужен нашему региону.

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