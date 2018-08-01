ЦСМ Росстандарта в Воронежской области – успешное динамичное развитие

1 Авг. 08:00 2018-08-03T14:25:37+03:00

1 августа 2018 г. исполняется 94 года со дня образования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области»

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(ФБУ «Воронежский ЦСМ») -одной из крупнейших региональных организаций, находящихся в ведомстве Росстандарта и выполняющих его функции.

ФБУ «Воронежский ЦСМ» оказывает государственные услуги юридическим и физическим лицам в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений. Центр оснащен современным оборудованием, обладает разносторонними информационными ресурсами, укомплектован специалистами высокой квалификации, имеет 4 филиала, которые осуществляют часть его функций на закрепленных за ними территориях и расположены в Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках и Россоши.

ЦСМ Росстандарта в Воронежской области динамично развивается, постоянно обновляется эталонная база, закупается современное поверочное и испытательное оборудование, что позволяет Центру практически полностью обеспечивать потребности промышленных предприятий Воронежской области в услугах в сфере обеспечения единства измерений.

Деятельность ФБУ «Воронежский ЦСМ» интегрирована во все сферы экономики Воронежской области и охватывает промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетику, здравоохранение, строительство, а также другие отрасли.

Среди основных видов деятельности Центра в области обеспечения единства измерений - проведение поверки и калибровки средств измерений геометрических величин, механических величин, параметров потока, расхода, уровня, объема веществ, давления, вакуума, средств измерений оптических и оптико-физических величин, физико-химического состава и свойств веществ, времени и частоты, радиотехнических и радиоэлектронных величин, электротехнических и магнитных величин, характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант.

Существенный вклад в одно из ключевых событий в атомной энергетике России и мира внесли специалисты ФБУ «Воронежский ЦСМ». На Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию энергоблок № 1 с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». На протяжении всего периода строительства ЦСМ Росстандарта в Воронежской области оказывал услуги по поверке, калибровке СИ, а также аттестации испытательного оборудования.

Возведение Керченского моста. Об этом событии знает каждый гражданин России. ЗАО «Воронежстальмост» являлся одним из ведущих поставщиков металлоконструкций для строительства моста в Крыму. ФБУ «Воронежский ЦСМ», имея многолетний опыт взаимодействия с метрологическими службами таких значимых предприятий, рад возможности и в дальнейшем принимать участие в важнейших событиях России, таких как, к примеру, производство ПАО «ВАСО» нового самолёта Ил-96-300 для Специального лётного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ. Это не первый лайнер, собранный на воронежском авиазаводе при содействии специалистов ЦСМ Росстандарта в Воронежской области.

Особое место в деятельности Центра занимает работа, связанная с оказанием услуг населению и непосредственным потребителям средств измерений.

Это поверка приборов учета расхода воды и газа, электроэнергии, теплосчетчиков, преобразователей расхода, вычислителей тепловой энергии различных типов, корректоров расхода газа.

Весоповерочная лаборатория Центра позволяет осуществлять поверку автомобильных весов с наибольшим пределом взвешивания 100 т и более.

Для учреждений здравоохранения в ЦСМ Росстандарта в Воронежской области предусмотрена поверка средств измерений медицинского назначения. Например, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления и частоты пульса, мониторов носимых суточных, кардиографов и компьютерных томографов, спирометров и спирографов, термометров стеклянных лабораторных, медицинских, наборов пробных очковых линз, тонометров глазного давления и др.

Специалисты в области технического регулирования и стандартизации ФБУ «Воронежский ЦСМ» оказывают услуги по разработке и экспертизе нормативной и технической документации, оформлению и учетной регистрации каталожных листов продукции, разработке стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессы), работе по абонементу «Информационное обеспечение», оказанию информационной помощи и поддержки по вопросам применения наилучших доступных технологий и др.

ФБУ «Воронежский ЦСМ» располагает справочно-информационным фондом, содержащим около 25 тысяч единиц нормативных документов, охватывающих практически все сферы деятельности предприятий и организаций региона, который постоянно пополняется и актуализируется.

Центр ведет активную работу по организации участия предприятий Воронежской области в конкурсах «Воронежское качество» и Программы «100 лучших товаров России»

ЦСМ Росстандарта в Воронежской области уверенно приближается к своему вековому юбилею, постоянно расширяя и укрепляя деловое сотрудничество с предприятиями, учреждениями и организациями Воронежской области.

Подробные сведения о деятельности ФБУ «Воронежский ЦСМ» и необходимую контактную информацию вы сможете найти на нашем сайте www.csm-vrn.ru.

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