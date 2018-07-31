Александр Гусев: «Самосознание и ответственность - признак формирования зрелого гражданского общества»

31 Июль 15:39 2018-07-31T22:08:36+03:00

В минувшую пятницу, 27 июля, в региональном правительстве состоялось XXV выездное заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)

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Заседание, в котором принял участие врио губернатора Александр Гусев, стало итоговым мероприятием работы Совета. До этого его члены в течение трех дней рассмотрели жалобы 200 воронежцев, побывали в социальных, медицинских, пенитенциарных учреждениях, посмотрели, как работают в регионе некоммерческие организации. По итогам увиденного председатель Совета Михаил Федотов и его коллеги дали ряд советов и рекомендаций.

ВМЕСТО СОЗЕРЦАНИЯ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На правах принимающей стороны открыл заседание глава региона. Он поблагодарил членов СПЧ за то, что они посетили нашу область.

- Правительство Воронежской области свою главную миссию видит в том, чтобы обеспечить населению его право на достойную жизнь. Этому способствует социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в области. Регион стал одним из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Совершенствуется система социальной защиты, выполняются масштабные программы по строительству и модернизации образовательных, медицинских, культурных, спортивно-оздоровительных учреждений, - отметил Александр Гусев.

По его словам, одним из приоритетов работы является укрепление прямых контактов власти и общества. Этому в большой степени способствуют приемные губернатора, расположенные во всех районах области (с их помощью удается решить 95% обращений прямо на месте). Свою роль играют и ТОСы - здесь граждане уже сами решают, как лучше обустроить свою среду обитания. Кроме того, в регионе работают НКО, объединения предпринимателей, ТПП, Общественная и Национальная палаты и проч.

- Многие жители области активно продвигают инициативы, которые при поддержке органов власти способствуют повышению качества жизни в целом. Сам факт, когда вместо простого созерцания и неконструктивной критики к людям приходит самосознание и ответственность, говорит о формировании зрелого гражданского общества, - подчеркнул Александр Гусев.

ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И НОВАЯ ФОРМА ДЛЯ БОБРОВСКОЙ КОЛОНИИ

Затем выступили члены СПЧ. Так, его глава Михаил Федотов рассказал, что им удалось посетить за эти три дня:

- Общее впечатление от региона у нас осталось очень положительное. Мы занимались вопросом соблюдения прав человека в медицинских и социальных учреждениях, в том числе вопросами заработных плат у сотрудников этих учреждений, занимались вопросами соблюдения прав человека в местах принудительного содержания, разговаривали с мигрантами. Очень хороший у вас центр для принудительного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. По сравнению с другими регионами это «санаторий ЦК КПСС». Но там прогулочный дворик можно было бы сделать больше раз в 10, тем более территория позволяет.

Кроме этого, коллеги Михаила Федотова обратили внимание на условия содержания заключенных в СИЗО и ШИЗО. По их мнению, материальная база здесь оставляет желать лучшего. Еще было бы неплохо создать в стране программу по ресоциализации бывших заключенных - чтобы человек, выйдя из тюрьмы, мог найти работу, временное жилье (если есть такая потребность), оформить документы.

В хорошем смысле поразила членов СПЧ Бобровская воспитательная колония:

- Хорошая колония, и ее воспитанники хорошие. И здесь у нас родились две инициативы, и Александр Викторович нас поддержал. Первая - мы объявляем открытый конкурс на новую модель форменной одежды для воспитанников колоний. Нынешняя их форма точь в точь такая же, как и у заключенных, которые находятся в исправительных колониях. Мы же не готовим детей из воспитательных колоний в исправительные. Наша задача не допустить, чтобы они остались в криминальном мире, вернуть их в нормальную жизнь. И вторая идея - хорошо было бы создать внутри бобровской колонии приют для брошенных животных - кошек и собак. Ребята готовы ухаживать за бездомными животными. Ведь эти дети тоже брошенные - родителями, судьбой. Но в целом очень хорошее впечатление остается от работы здесь, в Воронежской области, - сказал Михаил Федотов.

Также СПЧ поддержал проект консервации воронежской «Ротонды», пообещал свою помощь музею-заповеднику Дивногорье на включение его в список наследия ЮНЕСКО.

«КАК СКАЖЕТ НАСЕЛЕНИЕ, ТАК И БУДЕТ»

Зашел на заседании разговор и о разработке месторождений никеля в Новохоперском районе.

- Решение будет принято с учетом мнения жителей, которые не только проживают на территории Новохоперского района, но и как минимум на территории Воронежской области. Никакой реализации проекта не начато. УГМК еще для себя не решила, экономически обосновано или нет заниматься этим проектом. Компания законсервировала все те разведочные скважины, которые были пробурены, и сейчас готовит предпроектную документацию обоснования инвестиций и обоснование воздействия на окружающую среду, - заявил Александр Гусев.

Затем проект должен пройти публичное обсуждение.

- Как население скажет, так и будет. Поэтому еще раз заверяю жителей Воронежской области: любые предложения, которые будут возникать, мы будем обсуждать вместе, - подчеркнул глава области.

В целом по итогам заседания Александр Гусев отметил для себя 14 вопросов, которые, по мнению общественников, должны быть решены в регионе:

- Все эти три дня учились и мы. Возьмем на вооружение предложения и замечания, которые возникли в ходе совета. Я себе записал только 14 вопросов, которые нужно решить. Думаю, что мои коллеги тоже много услышали в ходе приема 200 граждан. И попытаются донести до меня информацию. Конечно, мы понимаем, что у нас много проблем. Мы их сами видим. И у нас уже есть планы по исправлению недочетов. Но свежий взгляд со стороны добавляет нам энергии, чтобы мы ускорились с этой работой. Все критические замечания, которые прозвучали, мы исправим.

В свою очередь Михаил Федотов рассказал, что члены СПЧ в ближайшем будущем уделят нашему региону еще больше внимания:

- Я хотел бы отметить, что буквально за несколько дней до нашего приезда сюда правительство Воронежской области приняло постановление о создании совместной рабочей группы между Воронежской областью и Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Так что мы у вас теперь будем бывать чаще.

После заседания члены совета и представители региональной власти, руководители НКО, эксперты и общественники пообщались более подробно. Они обсудили работу НКО и общественный контроль, соблюдение избирательных прав граждан в регионе, а также соблюдение прав малочисленных народов Воронежской области.