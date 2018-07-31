2018-07-31T22:08:36+03:00
Общество

В основание воронежского ЖК «Высота» заложили капсулу с золотой монетой

Комплекс 25-этажных жилых домов должен стать украшением не только района, но и всего города
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Перевязанная красной лентой прозрачная капсула медленно погрузилась в цементный раствор. В необычном футляре спрятана золотая монета наивысшей 999-ой пробы. Теперь она навсегда останется в основании нового жилого комплекса «Высота», что расположен на улице Краснознаменной. Как говорится: «На удачу!»

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25 июля в торжественной церемонии приняли участие основатель финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев, генеральный директор Иван Кандыбин, а так же Юрий Галин, гендиректор компании-подрядчика «Техстрой 2007».

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– Эта традиция появилась у нас лет десять назад. Стараемся при строительстве нового объекта закладывать на удачу золотую монету. Чтобы и у строителей работа хорошо шла, и чтобы будущие хозяева квартир жили здесь долго и счастливо, – отметил Иван Кандыбин.

Согласитесь, приятно сказать: «Я живу на «Высоте». За такой фразой скрывается не просто географическая координата, а по-настоящему успешный образ жизни. Комплекс 25-этажных жилых домов, укутанный уютными тихими улочками, должен стать уникальной площадкой, совмещающей динамичную жизнь в центре и возможность насладиться размеренным комфортом.

Первая позиция ЖК была сдана примерно три года назад. На очереди еще четыре дома. Так бывшая площадка промышленного производства постепенно превращается в живой квартал.

- Жилой комплекс «Высота» - это продукт современного времени. Мы стараемся отвечать тем потребностям, которые запрашивают сегодня люди. Для этого разработали специальный проект планировки территории. Под всем ЖК будет подземная парковка. Уже построили детский сад, - рассказывает Иван Кандыбин. – Мы стараемся по-новому подойти к отделке, как мест общего пользования, так и самих квартир. Спрашиваем у людей: «Нравится ли вам такой вариант?» Если нам отвечают «да», то мы делаем. Сейчас человеку во всем необходим комфорт. Мы стремимся соответствовать самым высоким требованиям.

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Исторически сложилось так, что Краснознаменная улица хранит в себе атмосферу многих поколений воронежцев. Проходя по ней, горожане могут изучать историю своей малой родины. ЖК «Высота» - новая страница этой летописи, повествующая о современных требованиях к качеству строительства.

- Многие люди уже живут в нашем жилом комплексе. Мы стараемся сделать все, чтобы жильцы получали как можно больше положительных впечатлений, - подчеркнул Иван Кандыбин. - При продаже квартир в домах первой и второй очереди у нас был повышенный спрос вначале на трехкомнатные квартиры, потом на двухкомнатные. Поэтому при строительстве новой очереди мы произвели небольшую корректировку, чтобы воронежские семьи могли купить необходимое им жилье. Тенденции постоянно меняются - жизнь не останавливается. Нужно за этими изменениями успевать.

Магазины, зоны отдыха, система безопасности с видеонаблюдением, спортивные площадки, автомойки на территории паркинга - уже в ближайшем будущем территория жилого комплекса должна по-настоящему заблестеть, как та золотая монета, что была на удачу заложена в фундамент здания.

Виктор Левшаков

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