У родившей тройню воронежской мамы-рекордсменки теперь уже шестеро детей

31 Июль 12:30 2018-07-31T22:08:36+03:00

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Воронежской знаменитостью 24-летняя Инна Юмагулова стала внезапно. В родильном отделении третьего роддома Воронежа эта хрупкая молодая женщина, росточком чуть повыше полутора метров, родила тройню.

Само по себе рождение тройняшек - уже событие. Этот же случай был уникален вдвойне. Две дочки-двойняшки появились на свет из одной матки, а их третья сестра с задержкой в несколько часов родилась из... второй матки матери. Как для тройни все девчонки родились настоящими крепышами - каждая весом больше полутора килограммов.

Это случилось десять лет назад, накануне нового, 2008-го, года. Об удивительном случае рассказали все воронежские издания.

Шокированная общественность поахала-поохала и, как водится, об этом случае позабыли... «Комсомольская правда» разыскала героиню наших публикаций десятилетней давности. Сейчас Инна Юмагулова вместе с мужем Игорем Сидоренко и шестью (!) детьми счастливо живут в селе Семилуки.

ОДНА ИЗ 25 МИЛЛИОНОВ

А тогда их семье, внезапно пополнившейся сразу на троих, пришлось упорно бороться за право растить детей в человеческих условиях.

«Комсомольская правда» 10 лет назад рассказывала: в мировой практике случаи, когда женщины с удвоением матки рожают двойню, можно по пальцам перечесть. О тройне и речь не идет! В Великобритании, к примеру, страдающая аналогичной «патологией» 23-летняя Ханна Керси с помощью кесарева сечения родила трех девочек. Но наша Инна родила тройню естественным путем!

А ведь само зачатие тройни в двух изолированных матках, по мнению британских ученых, составляет 1 шанс из 25 миллионов! За последнее тысячелетие зафиксировано всего 13 случаев рождения близнецов из сдвоенных маток.

...Непростая ситуация семьи многократно усугублялась тем, что незадолго до родов, в марте, супруги эмигрировали в Воронеж из Киргизии, справедливо опасаясь последствий «революции тюльпанов». Для русских жить там стало опасно. В августе они уже получили российское гражданство. Глава семьи устроился на работу. В далеком Бишкеке оставался дом, мать Игоря и его 18-летняя дочь от первого брака.

На момент рождения тройни они вместе с шестилетним Колей - сыном Инны от первого брака ютились в съемной квартире на улице Бехтерева. В их распоряжении была комната в 15 кв.м. с высокими потолками с лепниной - все в трещинах и дождевых потеках.

Закон Воронежской области, по которому за рождение троих и более детей положено жилье, на их семью практически не распространялся. У Инны и Игоря было российское гражданство, но не было постоянной воронежской регистрации. Вторая проблема: правовые отношения по этому закону вступили в силу с 1 января 2008 года. А тройня родилась 28 декабря предыдущего года. Если бы Инна родила на три дня позже - одной проблемой было бы меньше.

«ИННА, Я НАШЕЛ НАМ ДОМ!»

...Забрав жену с пополнением - малышек Милану, Алену и Арину из роддома, глава семейства Игорь Сидоренко вступил в неравную схватку с воронежскими бюрократами. Настойчиво и методично он стал обходить чиновников и депутатов.

По признанию Игоря, это было хождение по мукам. Ему не отказывали. И не помогали. По закону не положено. Что мог противопоставить этому железобетонному аргументу чиновников эмигрант, пусть и многодетный отец?

Семья переезжала из одного временного жилья в другое, продолжая ютиться вшестером на тесной жилплощади. В одной из таких съемных комнатушек им приходилось даже ходить по очереди. Если один человек вставал, - другому оставалось только сидеть на кровати поджав ноги. Был у них и дом побольше на улице Тульской, правда, в аварийном состоянии...

Ситуация резко изменилась после сюжета местного телеканала об их семье. Похоже, новость увидел сам губернатор Владимир Кулаков, поскольку после выхода сюжета в эфир таинственным образом вдруг нашлись два с половиной миллиона рублей для приобретения квартиры для их семьи.

Радости уставшего от их беспокойного семейства куратора-чиновника не было предела, когда он узнал, что семья Инны и Игоря мечтает не о городской квартире, а о доме и, главное, намерена уехать из Воронежа как только сыщется подходящее жилье.

«Месяц вам на поиски дома», - резюмировало ответственное лицо. На своих двоих Игорь обошел пол-области в поисках подходящего дома. Всякий раз что-то не складывалось... В село Семилуки он приехал смотреть дом в белоснежном спортивном костюме и таких же кроссовках. Пока дошел до улицы Чапаева, а дело было в дождь, белый костюм изменил цвет на противоположный.

- Больше всего хотелось плюнуть на все и уйти, - вспоминает Игорь. - Но все-таки решил, коль я уже здесь, посмотреть жилье.

Увидев дом издалека, даже не заходя во двор, Игорь позвонил жене: «Инна, я нашел нам жилье!»

Это был предназначенный им дом, потому как дальше все происходило как в сказке. Хозяйка уступила покупателям недостающие 300 000 рублей от цены продажи, а чиновники нашли механизмы для совершения сделки - и дом мечты перешел в их собственность.

Инна со старшим сыном.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Спустя 10 месяцев после рождения тройни они переехали, наконец, в собственное жилье. Стояла глубокая осень. С остывшего участка земли площадью 10 соток уже было нечего взять даже такой рачительной хозяйке как Инна. Плюс у них совершенно не было мебели, они въехали практически в голые стены.

Как ни крути, но все-таки СМИ сыграли существенную роль в судьбе наших героев. После публикации в местной районной газете об их выдающейся семье к ним потянулись... соседи.

- Что это у вас девочки ползают по голому полу? Непорядок! Коля, неси палас, - вещала баба Нюра.

Другая соседка принесла закрутки на зиму, третья - мешок картошки... Весной помогли вскопать огород, принесли рассаду.

- Соседи нас просто с головой окунули в любовь и заботу, - вспоминает со слезами на глазах Инна. - После чиновничьего равнодушия это было очень непривычно и трогательно. Мы и сейчас живем на нашей улице как одна большая семья.

Год спустя после рождения тройняшек произошло еще одно замечательное событие. Инна снова забеременела. Она долго не решалась сказать об этом мужу. А в ответ на его возмущение пообещала: «Давай оставим ребенка. Я рожу тебе сына».

Так и получилось: на свет появился долгожданный мальчик - Сережа Сидоренко. А еще позже Инна родила младшую дочку Нелю.

Так и живут они счастливо в селе Семилуки: мама Инна, папа Игорь и шестеро их отличных детишек. Мама получила права и храбро водит предоставленную им государством Газель. Вся семья очень любит путешествовать на дальние расстояния.

Папа кормит всю округу бесподобными мантами. Поближе к отцу переехала из Киргизии и старшая дочь Игоря, которая тут же вышла замуж, а Инну иначе как мамой не называет.

Повторила бы Инна этот путь, предоставься ей такая возможность? Она кивает, не задумываясь ни на секунду. Вот оно, ее беспокойное счастье, уплетает торты от «Комсомолки» за одним столом, поблескивая любопытными - карими в маму - глазами.

Никаких педагогических секретов у этих родителей нет. Рецепт их семейного счастья незамысловат. Его формулирует мама Инна:

- Родителям нужно любить друг друга, дети это очень тонко чувствуют.

Рецепт потрясающих мантов от главы семейства Игоря чуть сложнее, но тоже вполне реалистичен: на 300 граммов мяса (говядина или смешанное) берем столько же внутреннего жира, все это прокручиваем на мясорубке и перемешиваем с мелко изрубленным луком - 1200 граммов. Добавляем соль, перец. Получившийся фарш залепливаем в кусочки тонкого теста (мука, соль, вода, одно-два яйца) и варим на специальной пароварке.

На выходе получаем убойные манты - просто пальчики оближешь!