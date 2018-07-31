2018-08-01T09:45:02+03:00
Общество

Урожай, новые школы и садики

В минувший четверг, 26 июля, глава Воронежской области Александр Гусев встретился в Москве с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Татьяна МИСТЮКОВА
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Они обсудили урожай этого года, компенсацию аграриям затрат на горюче-смазочные материалы, а также строительство новых образовательных учреждений.

Дмитрий Медведев начал встречу с темы уборки урожая в Воронежской области. Врио губернатора проинформировал премьер-министра о том, что площадь к уборке зерновых и зернобобовых культур в области составляет почти 1,5 млн. га. На сегодняшний день убрано порядка 15%.

По словам Александра Гусева, в этом году не стоит ждать урожая, сопоставимого с прошлым годом. В 2017-м воронежские аграрии собрали рекордные 5,5 млн. тонн зерна. Сейчас из-за погоды объем зерновых ожидается чуть выше среднестатистического показателя последних лет. По итогам начавшейся уборки средняя урожайность в регионе составляет почти 35 центнеров с гектара.

– Наша основная задача – убрать зерно и сохранить его продовольственное качество, – отметил врио губернатора.

В свою очередь Дмитрий Медведев поинтересовался, хватает ли в области элеваторов для хранения урожая.

– Мощности элеваторов – почти 6 миллионов тонн, нам достаточно. У нас достаточно мощностей по сушке зерна, есть как мобильные комплексы, так и стационарные – здесь никаких проблем не предвидим. Запас горючего обеспечен, уборочная техника есть, по фондовооруженности мы даже чуть выше среднероссийских показателей. Здесь мы тоже никаких сложностей не видим, – пояснил глава региона.

Все это способствует стабильной работе воронежских аграриев.

– Ждем, что в этом году будет достаточно устойчивое положение. Надеемся на повышение цен на зерно по сравнению с прошедшим годом. Думаем, что экономическое состояние наших сельхозпредприятий будет стабильным, - заявил Александр Гусев.

В продолжение темы Дмитрий Медведев отметил, что в правительстве РФ принято решение о компенсации удорожания затрат на ГСМ:

– Мы приняли решение направить сейчас определенные суммы на компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы. Потребуется, может быть, и еще что-то сделаем, обсудим с коллегами – министром финансов и министром сельского хозяйства. Будем следить за ситуацией.

Следующей темой, обозначенной Дмитрием Медведевым, стала реализация в регионе программы по строительству новых образовательных учреждений.

Александр Гусев отметил, что за последние два года за счет строительства школ и пристроек к существующим было создано 6 тыс. новых мест. Работа в этом направлении ведется как в Воронеже, так и в районах области. В планах – ввести еще около 7 тысяч мест для школьников региона.

– Мы заложили уже семь новых школ, в этом и следующем году они будут введены в строй. Это прежде всего школы в местах массовой квартальной застройки. Мы такое решение для себя приняли, и в проектах планировки при строительстве такой квартальной застройки мы всегда поручаем подрядчику оставлять земельный участок для школы, детского садика и, если по нормативам положено, медицинского учреждения. У нас здесь полное взаимопонимание со строительным комплексом. Строительство семи школ позволит нам еще около 7 тысяч мест дополнительно получить, – сказал глава региона.

Александр Гусев также доложил председателю правительства РФ о мерах, принимаемых в регионе по ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях.

– На сегодняшний день у нас очереди детей от трех до семи лет уже нет. С 2013 по 2017 год мы очень активно этим занимались: больше 30 детских садов – это по мощности около 40 тысяч мест. Сегодня мы основной упор делаем на то, чтобы ликвидировать очередь в ясельные группы. Мы вместе с министерством просвещения по федеральной программе имеем возможность построить 15 объектов. Это нам позволит 4 тысячи мест ввести, из них около 3 тысяч мест – в ясельных группах. Поэтому считаю, что такая динамика очень хорошая, положительная.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что, действительно, сегодня основной упор необходимо делать на ясельные группы.

– Мы совсем недавно как раз обсуждали, каким образом стимулировать здесь стройки. Я собирал коллег, мы обсуждали паспорт соответствующего национального проекта. Будем этим вместе заниматься, – подытожил председатель правительства.

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