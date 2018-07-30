В выходные хутор Ломы стал центром культуры

30 Июль 17:20 2018-07-31T22:08:36+03:00

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В начале визита в округ депутат областной Думы Григорий Чуйко встретился с главой администрации Воробьевского района Михаилом Гордиенко, чтобы обсудить текущие вопросы.

Затем парламентарий и руководитель района направились в историко-краеведческий музей Воробьевки, а вечером приняли участие в XIII Всероссийском фестивале фольклора и художественных ремёсел «Русь песенная, Русь мастеровая».

Музей на зависть области!

Куда бы ни приехал в этот день депутат Григорий Чуйко, его встречали как давнего доброго друга. Рассказывая о создании музея, его хранитель фондов и бессменный экскурсовод Лидия Черноусова отметила: без финансовой поддержки депутата вряд ли музей бы заработал.

Современному оформлению, креативным интерьерам Воробьевского музея впору позавидовать иным областным музеям! А начинался он со школьного музея, в котором экспонаты накапливались более 50 лет. Благодаря неуемной энергии Лидии Черноусовой, объединению усилий десятков активистов и поддержке представителей власти в бывшем здании школы открылся музей. Сегодня здесь хранится порядка 3000 экспонатов. Более 6000 посетителей уже приобщилось к истории района.

Григорий Чуйко в этот раз передал в дар музею лазерный принтер. До этого он вручил организации проектор. Еще одним подарком коллективу музея стала оплаченная командировка в Москву на ВДНХ на выставку «История России». Эта поездка - отличная возможность для воробьевцев позаимствовать опыт московских коллег.

«Замечательно, что на воробьевской земле открыт такой прекрасный музей. Человек силен своими корнями. Приобщаясь к истории района, всего Российского государства, начинаешь лучше понимать, в чем сила наших предков,- сказал Григорий Чуйко. - Они любили свою Родину так, что были готовы умереть за нее. Нынешнему поколению это дает силы жить и созидать».

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Потом парламентарий осмотрел центр Воробьевки в сопровождении главы Воробьевского поселения Олега Слатвицкого. В сквере Воинской славы, где установлены бюсты героям-землякам воробьевцев и маршалу Советского Союза Георгию Жукову, депутат возложил цветы в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Следующим пунктом визита Григория Чуйко стал фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая». Фестиваль проходит на Воронежской земле больше двадцати лет с периодичностью раз в два года. Здесь собираются певческие коллективы, народные мастера, работники культуры из разных регионов. Главная изюминка фестиваля - демонстрация ремёсел в действии, с вовлечением в процесс зрителей.

Хутор Ломы - центр культурной жизни региона

Впрочем, фестиваль давно выплеснулся за границы одной Воронежской области! Сюда приезжают коллективы из Москвы, Липецка, Курска, Белгорода, Волгограда, Твери, Самары, Краснодара, Северного Кавказа и даже целые творческие делегации из Украины, Беларуси, Латвии, Германии, Голландии, США.

В этом году фестиваль по традиции проводился в Ломовском природно-ландшафтном парке. На пару дней хутор Ломы превратился в центр культурной и ремесленной жизни области! И это неслучайно: район издавна славился своими мастеровыми людьми, сильны здесь и культурные традиции. Григорий Чуйко много лет оказывает финансовую поддержку в организации фестиваля. «Люди приезжают сюда по зову сердца. Молодежь и дети в увлекательной форме приобщаются к русской культуре, - говорит парламентарий. - Из года в год количество участников и гостей фестиваля увеличивается. Такие точки роста создают основу для туризма и предпосылки для роста экономики района».

Выступая на открытии фестиваля «Русь песенная, Русь мастеровая», Григорий Чуйко от имени Председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова поприветствовал всех участников и вручил главе администрации Михаилу Гордиенко Памятный знак Воронежской областной Думы и приветственный адрес.

«Этот фестиваль стал праздником талантов, демонстрацией профессионализма мастеров и любителей культуры - всего лучшего, чем так богата Россия. Приобщение к духовности вдохновляет нас еще крепче любить малую Родину и всю Россию», - отметил депутат облдумы.

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Старейшей участнице фестиваля, исполнительнице частушек, лауреату многочисленных премий Анастасии Ивановне Ивониной во время открытия фестиваля были вручены благодарность депутата Воронежской областной Думы Григория Чуйко и подарок. В ответ девяностолетняя певица спела задорные частушки под несмолкающие аплодисменты зрителей.

Два дня фестиваль пел и плясал на территории Ломовского природно-ландшафтного парка! Этот уникальный парк площадью 150 га предназначен для этнотуризма, приобщения к здоровому образу жизни, поддержки традиционных народных ремесел.

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Создатель парка и его директор Василий Козлов рассказывает: благодаря поддержке Григория Чуйко к предыдущему фестивалю была построена маслобойня. А раньше при содействии парламентария обеспечена безопасность подвесного моста, оказана помощь в транспортировке и посадке деревьев в парке. Кроме этого, решен и вопрос с реконструкцией шатровой мельницы, а в этом году для нее приобретено вспомогательное помещение – амбар XIX века.

«Фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая» демонстрирует красоту русской души, нашу крепость духа, - подытоживает поездку в район Григорий Чуйко. – У нашего народа крепкие корни, и будем и дальше развивать наш регион, нашу страну».