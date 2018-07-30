Urban Day: Центральный парк Воронежа будет развиваться, опираясь на мнения горожан

30 Июль 16:45 2018-07-31T22:08:36+03:00

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27 июля состоялась открытая конференция по ландшафтной архитектуре и урбанизму Vrn Urban Day. Ведущие европейские и отечественные эксперты обсуждали тренды городского развития. Главный вопрос этого вечера можно сформулировать емко: «Что же будет с Центральным парком Воронежа?»

В поиске ответа на этот вопрос мероприятие посетили архитекторы, активисты, застройщики, дизайнеры, да и просто местные жители. Некоторые приходили на Urban Day целыми семьями: ведь важно, чтобы каждый мог высказать свою точку зрения. Организаторы ожидали, что площадка вместит около 200 участников. Однако в итоге конференцию посетило гораздо больше неравнодушных воронежцев.

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Наш заказчик – это жители Воронежа

Организатором конференции выступил департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. Можно сказать, что Urban Day - это первый шаг для того, чтобы сделать конкурс на разработку концепции развития Центрального парка, максимально открытым для всех желающих. Напомним, конкурс проводится при поддержке правительства Воронежской области.

- В современном мире большое внимание уделяется качеству городской среды. Один из ключевых факторов в этом вопросе – наличие на территории городов озелененных общественных пространств. Центральный парк – одно из любимых мест горожан и самая крупная городская зеленая зона, история которой насчитывает более 170 лет, - передал врио заместителя председателя правительства области Виктор Логвинов приветственные слова главы региона Александра Гусева. – Убежден, что сегодняшнее мероприятие придаст новый импульс развитию озелененных территорий и будет способствовать конструктивному диалогу и обмену опытом в вопросах создания благоприятных городских пространств.

К 2016 году был проведен первый этап реконструкции парка. О том, как за это время преобразилось бывшее «Динамо», не нужно и говорить. Вы же и сами, наверняка, уже не раз побывали в обновленном парке? Это место стало притягательным как для молодых людей, так и для семей с детьми или людей старшего поколения. Пришло время продолжить эту работу: теперь идет речь о реконструкции всей оставшейся территории – а это около 90 гектаров!

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- Я надеюсь, что наше сотрудничество будет максимально эффективным и позволит создать концепцию развития нашего Центрального парка, которая сделает его более привлекательным, удобным, комфортным и востребованным. Когда мы приняли решение о разработке концепции реконструкции второй очереди, встал вопрос о том, что парк должен быть удобным прежде всего для жителей. Наш заказчик – это жители Воронежа, - подчеркнул врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

Первые шаги

Мнение воронежцев будет играть определяющую роль в формировании концепции парка – эта мысль не раз подчеркивалась в ходе конференции. Алексей Карякин представил специальный доклад, основанный на данных опроса воронежцев .

Например, знали ли вы, что большинство воронежцев посещают Центральный парк всего несколько раз за сезон или даже реже? Особенного внимания требует посещаемость парка в зимние месяцы. Не менее интересно, что для 42% анкетируемых наиболее интересна именно неблагоустроенная часть парка, та, где как раз только предстоит провести работы. Почему так? С этим и многими другими вопросами, выявленными в ходе опроса, предстоит разобраться будущему победителю конкурса.

Кстати, работать над будущим главного парка Воронежа будет одно из трех лучших ландшафтных бюро: West 8 Urban Design & Landscape architecture b . v . (Нидерланды), A 24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH / Steffan Robel (Германия), Kinnear Landscape Architects Ltd (Великобритания). Кто-то из них продолжит работу французского ландшафтного архитектора Оливье Даме, разрабатывавшего проект реконструкции первой очереди бывшего «Динамо».

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- Главная цель, которая нас интересовала, сделать парк, который объединял бы поколения людей. Это место, где могут отдохнуть бабушки, дедушки, родители и их дети. Для нас было важно сохранить культурную составляющую, поэтому мы отреставрировали Зеленый театр, - отметил Оливье Даме, который также приехал на конференцию.

Оливье Даме подчеркнул, что доверяет тем командам, что прошли конкурс и были выбраны правительством Воронежской области. Французский архитектор успел пообщаться с коллегами, поделиться своим видением будущего парка. По сути Urban Day – это лишь первый шаг.

Большой потенциал

- Воронеж – интересный город. У него есть своя специфика. Однако существует и проблема в том, что он не всегда пользуется этой спецификой. В Центральном парке есть огромная и очень красивая территория, потенциал которой частично раскрыт. И люди уже понимают, что это очень хорошее место. Но есть очень большой потенциал: сейчас благоустроено 10 гектаров, вообще же территория – 100 гектаров, - подчеркнул Барт Голдхоорн, модератор Urban Day Voronezh.

100 гектаров – это большое пространство для воплощения самых интересных задумок. Однако важно, чтобы те объекты, что украсят парк в будущем, были востребованы. Поэтому на конференции каждый желающий мог высказаться: чего же ему не хватает сегодня в парке.

«Мест для уединенного отдыха», «фестивальных площадок», «мангалов», «спортивных площадок», «больше зелени», «малых архитектурных форм» - варианты звучали самые разнообразные. Видно, что воронежцы с трепетом относятся к Центральному парку.

- Это очень серьезный вызов. Мы проектировали большое количество парков, и я могу сказать, что ваш парк действительно своеобразен. Здесь уникальные условия: площадка находится практически в центре города, но при этом полностью от него закрыта. Это интересно. Парк должен стать точкой привлечения, сохранения зеленых зон и удобной инфраструктуры. Мы постараемся учесть все пожелания, - сказал Хуан Тур, архитектор голландского бюро West 8.

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Лин Киннейр, руководитель компании Kinnear Landscape из Великобритании, считает, что людям нужно помогать объединяться с природой. Это должна быть некая «мягкая» связь, не нарушающая первозданность парка. Пока только остается представлять, как такое единение можно воплотить в жизни.

Ян Гринник, сооснователь немецкого бюро A24, предложил разделить парк на несколько зон, где будут соседствовать открытая солнечная долина с активными развлечениями и лесистая часть со склонами, где можно уединенно отдохнуть.

Как в итоге будут выглядеть проекты иностранных бюро и кто же победит станет известно совсем скоро. Уже 27 сентября будет определена лучшая концепция развития Центрального парка Воронежа.

Олег Иванов