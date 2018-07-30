Воронежцам на четыре дня отключат газ

30 Июль 16:50 2018-07-31T22:08:36+03:00

Воронежцы не увидят голубого топлива до утра субботы. Фото: из архива «КП»

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В связи с проведением работ на газопроводе 1 августа жителям Левобережного района отключат голубое топливо. Работы начнутся в 8.00 в среду и завершатся в 8.00 в субботу 4 августа.

Увидев на своих подъездах объявления о грядущих коммунальных трудностях, воронежцы позвонили в редакцию «Комсомолки»:

- Мы в шоке! – рассказала Валерия Васильевна Конева с улицы Новикова. – У нас дети, старики. Как мы сможем обойтись без газа четыре дня?! Это очень долго. Нельзя ли отключать газ более короткими периодами?

Мы пока не смогли связаться с руководством Газпром Межрегионгаза, чтобы получить комментарий на вопрос нашей читательницы и обещаем опубликовать его позже.

Адреса отключения:

ул. Азовская, 20, 24, 26, 26а, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53;

ул. Волго-Донская, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44;

ул. Волжская, 7, 9, 9б, 11, 11а, 13, 13б, 15, 17, 50, 52, 52а, 54, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Корейская, 6а, 6б, 2, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 47а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61;

ул. Костромская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2, 9, 10, 12, 12/2, 12/3, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26а, 28, 30, 32, 34;

ул. Менделеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 18б, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 40, 27, 29, 34, 34а, 36;

ул. Новосибирская, 9, 11, 20, 32, 34, 36, 1, 2, 4, 6, 30, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;

ул. Небольсина, 1, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Пекинская, 5, 25;

ул. Путилина, 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18;

ул. Саврасова, 1, 2 ,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29б, 31, 30, 33, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 143;

ул. Танеева, 1, 6, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 56, 57, 58, 59а, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82;

ул. Ростовская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 29а, 33, 34, 34а, 34б, 35, 37, 38, 40, 42, 44;

ул. Цимлянская, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

пер. Цимлянский, 1, 4а, 5, 5а;

ул. Читинская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;

ул. Ярославская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24;

пер. Баженова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Балашовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

пер. Балашовский, 1, 2, 3, 4;

ул. Барнаульская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

ул. Варшавская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79;

ул. Веницианова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 30;

ул. Волкова, 5, 7, 8/3, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 35;

ул. Вологодская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

ул. Воронихина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; ул. Вьетнамская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

ул. Донецкая, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. Дружбы, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

ул. Заслонова, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

пер. Заслонова, 2, 3, 4, 7, 8, 10;

пер. Ковыльный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

ул. Кронштадская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 62, 66;

ул. Левитана, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

ул. Ленская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44;

ул. Лихачева, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Макеренко, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

ул. Мечникова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Новикова, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 88а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99/2, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 127а, 128, 129, 129а, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146а, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 205а, 207, 207а, 209, 211, 211а, 213;

ул. Ново-Воронежская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 25а, 25б; ул. Печерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

пер. Прохладный, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

пер. Сеченова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Сеченова, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 74, 76, 78, 80, 82, 84;

ул. С.Ковалевской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48;

ул. Третьякова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22а, 22б, 23, 24, 24а, 25, 29, 30, 31, 35;

пер. Ростовский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

пер. Русанова, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

пер. Химический, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;

ул. Шахтинская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40;

ул. Шинников, 21, 22, 23, 25, 26;

пер. Шубина, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул. Шубина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 99, 101