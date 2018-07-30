Сенатор Сергей Лукин принял участие в 441 заседании Совета Федерации, завершающем работу весенней сессии верхней палаты парламента

30 Июль 15:14 2018-07-31T22:08:36+03:00

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В ходе 441 заседания Совета Федерации, состоявшегося 28 июля 2018 года, сенаторы рассмотрели 73 вопроса , в том числе одобрили пакет антикоррупционных законов, приняли ряд изменений комплексного характера в Налоговый, Градостроительный и Земельный кодексы, ратифицировали ряд международных договоров и соглашений.

Одним из наиболее актуальных из числа принятых документов сенатор Сергей Лукин назвал инициированный Советом Федерации закон о финансовом обеспечении лечения включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. Председатель СФ Валентина Матвиенко ранее отмечала, что эта проблема волнует все регионы, и Совет Федерации на протяжении последних лет настойчиво занимался её решением.

- Полторы тысячи детей с редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, получат своевременную государственную поддержку: закупки лекарственных препаратов для них будут производиться централизованно, за счёт федерального бюджета. На эти цели предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей, - пояснил Сергей Лукин.

Пристальное внимание членами СФ было уделено обсуждению закона об отмене налога на движимое имущество, вызвавшего острую дискуссию на предыдущем заседании верхней палаты. Представители правительства не смогли тогда внятно ответить на вопросы парламентариев о том, как определяется понятие "движимое имущество" и каким образом планируется компенсировать регионам выпадающие доходы. В результате многие сенаторы сочли, что предложенные нововведения могут негативно сказаться на экономике регионов, и принятие законопроекта было отложено.

- В течение недели члены Совета Федерации провели серьёзную работу, собрав по всем регионам информацию о том, какими финансовыми потерями может для них обернуться отмена налога. По общим, подсчётам, в масштабах страны они составят порядка 300 миллиардов рублей. Были выдвинуты предложения по источникам компенсации, в том числе - акцизы на крепкий алкоголь, часть акцизов на табак, - рассказал член Совета Федерации от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Присутствовавший на заседании первый заместитель министра финансов России Леонид Горнин заявил, что средства по выпадающим доходам в 2019-2021 финансовых периодах субъектам РФ абсолютно точно будут компенсированы. Председатель СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторам нужны гарантии от правительства.

- Я предлагаю, как мы условились, записать в стенограмму: принять к сведению заверения Горнина Леонида Владимировича, что правительство РФ, министерство финансов в полном объеме каждому субъекту компенсирует выпадающие доходы в связи с отменой налога на движимое имущество, - резюмировала спикер.

В результате законопроект был принят. Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений предложено до 20 сентября 2018 года рассмотреть меры по компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. С полным перечнем движимого имущества Совет Федерации рекомендовал правительству определиться до 1 ноября 2018 года. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам через сенаторов официально проинформирует финансовые управления регионов о том, что выпадающие доходы будут возмещены из федерального бюджета.

- Закон, направленный на совершенствование процедур налогового администрирования и призванный стимулировать обновление основных фондов предприятий, не должен негативно сказаться на экономике регионов, - убеждён Сергей Лукин.

Одним самых из ожидаемых событий финального заседания весенней сессии верхней палаты парламента стало одобрение инициированного Правительством закона, предусматривающего повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. НДС - ключевой налог сточки зрения наполнения федерального бюджета, предполагается, что его корректировка позволит изыскать дополнительные бюджетные средства на выполнение Указа Президента РФ №204 от 07.05.2018 г. По подсчетам кабинета министров, повышение НДС ежегодно будет приносить федеральному бюджету дополнительно 620 миллиардов рублей.

Льготы по НДС сохранятся. В частности, 10-процентная ставка НДС для товаров социального назначения: продовольственных (за исключением деликатесов), детских товаров, периодических печатных изданий и книг, связанных с образованием, наукой и культурой, а также лекарств и изделий медицинского назначения. Кроме того, продолжат действовать нулевые ставки НДС для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Повестка дня заседания была насыщенной, парламентарии также приняли изменения в закон о страховании вкладов физических лиц в российских банках - система страхования вкладов теперь распространена на микропредприятия и малые предприятия, одобрили завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли, рассмотрели вопросы законодательного обеспечения изучения родных языков, предоставления обладателям паспорта болельщика права безвизового въезда в РФ до конца 2019 года, регулирования правил сноса самовольных построек и страхования жилья от чрезвычайных ситуаций и многие другие. Кроме того, был одобрен инициированный СФ закон об установлении памятной даты - Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Завершая заседание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила парламентариев за самоотдачу и профессионализм.

Спикер напомнила, что как раз на время весенней сессии пришлось важнейшее событие - выборы Президента Российской Федерации. Совет Федерации активно включился в работу по реализации масштабных задач, поставленных главой государства в Послании и "майском" Указе. При этом особое внимание уделяется социальной политике.

Отметив, что в рамках весенней сессии верхней палатой парламента было принято 343 федеральных закона, проведено 15 парламентских слушаний и более 50 "круглых столов", спикер СФ подчеркнула, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с регионами, это даёт возможность располагать объективной информацией о положении дел на местах.

- Следующее пленарное заседание состоится 26 сентября. Уже утверждено решение пригласить на него заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко, чтобы в рамках "правительственного часа" задать ему вопросы о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", - отметил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская