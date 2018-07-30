2018-07-31T22:08:36+03:00
Общество

Энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС включен в сеть

27 июля в 18:45 энергоблок № 5 Нововоронежской АЭС включен в сеть после проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который продлился 42 суток
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ППР - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью предупреждения износа оборудования.

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В ходе ППР была проведена перегрузка ядерного топлива в активной зоне реактора, а также средний ремонт основного и вспомогательного оборудования реакторного отделения. На турбоагрегате № 13 был осуществлён средний ремонт с капитальным ремонтом цилиндра низкого давления. В ходе ППР выполнен текущий ремонт турбоагрегата № 14. Специалисты провели чистку конденсаторов обеих машин.

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок №6 НВАЭС) работает в штатном режиме и несёт нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 ведутся плановые масштабные работы по модернизации. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВАЭС) ведутся пуско-наладочные работы.

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Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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