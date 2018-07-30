Григорий Гладков: Попса точно не в кризисе!

30 Июль 09:00 2018-07-31T22:08:36+03:00

Известный композитор рассказал в Воронеже, почему не относится с пренебрежением к поп-жанру, что готов написать бесплатно музыку для хорошего проекта и как влияет шляпа на русских мужчин

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На детскую Ассамблею искусств "С детьми на одной волне" в Воронеж приезжал известный детский композитор, автор хита «Пластилиновая ворона» Григорий Гладков. «Комсомолка» расспросила с мастера о творчестве для детей, попсе и юбилее.

СДЕЛАЛ БЫ ВАШ ГОРОД ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕЙ СТРАНЫ

- Григорий Васильевич, у вас же определенная связь с Воронежем?

- Да, я свою программу назвал «А может быть Воронеж». Мама родилась недалеко от Россоши - в деревне Ладомировка, сейчас это, правда, уже Белгородская область, а раньше была воронежская земля. После войны три брата мамы оказались на Дальнем Востоке, отец пришел с войны раненый и контуженый и отправил ее к братьям, иначе бы она не выжила. Родители мои живы, им по 90 лет… Ну а Воронеж и Воронежская область - идеальное место для жизни. Здесь можно хорошо провести время на склоне лет. Поэтому если бы мне дали право выбирать третью столицу России, это был бы, конечно, Воронеж. К тому же, где самые красивые девушки? Конечно, здесь. Воронежская земля очень интересная, самобытная, энергетичная. У меня здесь много друзей. Я дружил с вашим земляком - режиссером Александром Гришиным, который был любимым учеником Марлена Хуциева. Я написал музыку к его картинам. «Поезд вне расписания» - был фильм был про подростков, и музыка там должна была быть электронная. А я как раз в то время увлекался электронной музыкой, понравились мои эксперименты, тогда как раз только компьютеры появились. Потом второй фильм «Всего один поворот» - мелодрама о взрослой любви. О 30-летней женщине, которая уходит от гонщика к моряку. Я как раз был в возрасте героини, и мне ее чувства были понятны. Александр Гришин страшно любил Воронеж, пел про него, вспоминал часто - был необыкновенным патриотом и всех заражал любовью к вашему городу.

ЕСТЬ «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» И В ТРЭШ-ВАРИАНТЕ

- Вы вошли в Книгу рекордов Гиннеса по количеству песен для детей, как, на ваш взгляд, сейчас нужно писать для современных ребят, они же не такие, как предыдущие поколения, они все в гаджетах?

- Как кто-то говорил: для детей нужно писать так же, как и для взрослых, только лучше! Я вам открою страшный секрет: люди типа меня, которые пишут детские стихи, песни, снимают фильмы для детей - они вообще о детях не думают! Они пишут это для себя. Такое дуракаваляние, чтобы в себе ребенка сохранить… Но я могу сказать одно: яркая мелодия пробьет все. И гаджеты. В песне главное - мелодия, мотив. А аранжировки могут быть разные. Есть ведь ремиксы, ремейки… Это тоже жанр. Все старые детские хиты перепеты. Целые ансамбли появились… И ремиксы потрясающие, современные. У них аранжировки сегодняшнего поколения, а мелодия и слова прежние. Даже «Пластилиновую ворону» - балладу без припевов, осовременили. Ее поет «Хор Турецкого», трэш-группа «Рогатые трупоеды» - я в интернете видел. На сцене у них могилы, черепа, кладбище, дым идет… Так что есть «Ворона» и в таком варианте.

- Вот именно, что переделывают старое. А почему нет новых хороших детских песен, фильмов. Или они есть, но о них почему-то никто не знает…

- Есть, конечно. Просто сейчас много информации, не успеваете отслеживать. И это не показывают в прайм-тайм, а жаль. В прайм-тайм показывают убийства. Но хорошие мультфильмы воспитывают и новое поколение. Действительно был период затишья, а сейчас наша мультипликация на подъеме. У нас прекрасные мульт-сериалы, которые продаются за рубежом. Взять ту же «Машу и Медведя», «Лунтик», «Смешарики», мультики про богатырей… Ваша студия снимает «Снежную королеву». Молодцы ребята. Не знаю, как они это все придумали. Сначала я думал, что они берут какую-то зарубежную кальку, а потом познакомился с ними и узнал, что они все делают сами. Просто фантастика!

МОЛОДЫМ НАДО ПОМОГАТЬ, ОТКУДА У НИХ ДЕНЬГИ

- В свое время вам помог Эдуард Успенский, вытянул вас в Москву. А вы сейчас помогаете как-то начинающим молодым талантам?

- Конечно. Я считаю это своим долгом. Обязательно надо помогать талантливой молодежи. Ведь самые сложные - первые шаги. В это время совет очень важен. Ведь люди не знают, куда идти, кому показывать… В силу профессии, часто приходится сидеть в жюри, и когда я вижу таланты, я стараюсь всегда протянуть руку помощи. И вот эта ассамблея, на которую я сейчас приглашен, она и есть для того, чтобы помочь талантливым людям. Я восхищаюсь Виталием Осошником, точнее их супружеской парой. Они с его женой Натальей пишут замечательные песни: Виталий музыку, Наташа - стихи. Создали ансамбль «Волшебники двора», школу-студию и вот эту детскую ассамблею искусств. И это помощь талантливым детям! Делают они это практически бескорыстно, ведь особых финансов это все не приносит. Это сподвижники. Невероятные созидатели, преклоняюсь перед ним, учусь у них многому.

Григорий Гладков и Виталий Осошник на Ассамблее искусств.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- А вы могли бы бескорыстно написать музыку для талантливого молодого мультипликатора, у которого нет денег?

- Конечно, такое не раз было. В Харькове открылось арт-кафе «Пластилиновая ворона». И все интересуются: платят ли они авторские. Да какие авторские! Мы счастливы, что мультфильм живет до сих пор, что о нем помнят! Есть, конечно, злостные пираты, которые тайно зарабатывают на нас. С такими жуликами, конечно, надо бороться. Как Виталий Осошник. Авторское сообщество встало на его защиту, когда он начал борьбу с этими жуликами. А молодым надо помогать, откуда у молодых деньги. Зато он может звездой стать.

В ПОПСЕ МУЗЫКА ИНТЕРЕСНАЯ, ТЕКСТЫ ТОЛЬКО ПОДКАЧАЛИ

- А как вы относитесь к эстрадной музыке. Такое впечатление, попса в кризисе, наших артистов постоянно в плагиате обвиняют.

- Попса уж точно не в кризисе. Она развивается, вообще жанр поп-музыки очень интересный. Я думаю, люди с пренебрежением к нему относятся из-за текстов песен. Потому что музыкальная часть и аранжировки - супер-интересные. Отчасти потому, что они копируют самые лучшие музыкальные образцы. Но для русского человека и культуры очень важно слово, смысл. Если плохой текст, то над ним начинают смеяться: Любой прокол сразу замечается. А там, где хорошие стихи и мелодия, и в поп-музыке получается просто шедевр. Она не стоит на месте, эти ребята все время в поиске, на острие, знают все новинки. Тексты проседают, потому что мы плохо знаем английский, но музыка интересная и динамичная. Насчет плагиата. Я думал о том, что есть композиторы, которые делают хит за хитом. Раймондд Паулз такой. Или The Beatles. Ощущение от произведений таких музыкальных гениев - что ты это уже слышал. От музыка Баха ощущение, что ты слышал уже это где-то, ты родился с этим. Но великое искусство в том, чтобы пройти по лезвию, чтобы ты ничего не заимствовал. Это именно твоя мелодия, но проходишь там, где этот материал уже в подкорке. Это великий талант. Ощущение, что это новое ты уже знаешь и любишь. Это дается единицам, это божий дар.

- Недавно Земфира обвинила Гречку и Монеточку - у одной голос некрасивый, другая сама некрасивая и тексты плохие…

- Монеточку и Гречку не слышал и, надеюсь, не услышу. Земфиру слышал. Есть такое правило рекламы: себя хвали сколько угодно, других не ругай. Считаю, нельзя ругать никого.

- Сейчас ничего не хотите сочинить?

- Я все время сочиняю в жанре сказки. В детстве моя мама была заведующей яслями. Дома постоянно звучали детские стихи, песни, музыка. Я на них сформировался. И до сих пор эта игра позволяет чувствовать себя в гармонии с прекрасным, с природой, с жизнью, не замечать плохого. Быть оптимистом, не впадать в депрессию. У многих русских композиторов очень печальная музыка. Я понял: это тоска по отобранному детству. У меня детство было полноценное - игра в войну, футбол, гитара, двор, девочки, потому у меня музыка веселая. Я рад, что стал композитором. Мой образ жизни позволяет и удовольствие получать и какие-то гонорары за это.

ГОРЖУСЬ, ЧТО МНЕ ПОДАРИЛИ СОБСТВЕННОЕ РАДИО И ОТМЕТИЛИ В АМЕРИКЕ

- Что считаете своим главным достижением?

- Считаю мужской смелостью, что присутствовал при родах своих детей - не был на гастролях. Если брать творчество, я когда-то мечтал, чтобы вышла пластинка, потом кассеты, потом диски, потом музыка к спектаклю, к фильму, к мультфильму - все это получилось. Сейчас у меня есть достижение XXI века - личная интернет-радиостанция, 101.ру - мне друзья подарили. Когда я был за рубежом, мне иностранец показывал приемник, который скачивает интернет-радиостанции. Набираешь The Beatles - и там тысячи песен в стерео. Я ему говорю: у меня тоже есть станция. Он мне: «Проверим!». И когда нашел, он был в шоке. Считаю, этим тоже можно гордиться.

- У вас множество премий, какая важнее для вас?

- Было важно вступить в союз композиторов. Я честно вступил в московском отделении, в этот день пришли все столичные композиторы, что бывает редко, но меня приняли, я горжусь. Ну а все эти звания… Все так представляют, что их в Кремле заметили и дали. Ничего подобного: все сами собирают документы и проталкивают. Если человек талантлив - быстро пройдет. В общем, в основном звания сами себе вышибают. Столько порогов обходят. Мне отец собирал. С костылем ходил… Еще я почетный житель двух городов США. Они наших на порог не подпустят. А мне дали за то, какие я песни сочиняю. Я был создателем кантри-группы, люблю сельскую музыку и все, что связано с деревней. И наши ансамбли «Кукуруза» и молодежный «Веселый дилижанс» из Обнинска номинировались на «Грэмми». Ни джаз наш, ни рок, ни попса - их в Америке на порог не подпустят к этой премии. Из наших эта премия рассматривает только классических музыкантов, в основном, струнников - скрипачей, виолончелистов, ну может еще пианистов. И вот мы в эстрадном жанре дважды номинировались. Вот этим тоже горжусь. И встречами с интересными людьми - Эдуардом Успенским, Николаем Дроздовым. Мы приобрели все вместе дачи в Анапе, ходим утром на зарядку у моря. К нам дельфины подплывают…

ШЛЯПА ДЕЛАЕТ ИЗ ДЕФОРМИРОВАННЫХ РУССКИХ МУЖИКОВ НАСТОЯЩИХ МАЧО

- Вам неделю назад было 65 лет. С каким настроем отмечали?

- Я счастлив, что со мной снял программу «Линия жизни» канал культура. Это самый лучший подарок, потому что это самый замечательный канал. Для других я рылом не вышел. Хорошо, что он есть, не все отдано попсятине. Канал «Культура» - это признание профессионалов. Я сам не очень серьезно отношусь к своему творчеству, не особо верю, что я успешный. И что про меня сняли программу - счастье. Не надо праздновать свои юбилеи, это нескромно, это гордыня. В том, что ты родился, твоей заслуги нет – только Бога и родителей. А вот надо праздновать юбилеи своих произведений.

- Вы как раз и праздновали юбилей «Пластилиновой вороны» в кафе.

- Был небольшой концерт. Я не завесил всю Москву огромными афишами. Мог бы, у меня есть богатые друзья. Но мне просто это противно. А то у некоторых артистов хитов нет, так они на афишах годы юбилеев пишут. Каждые пять лет Москву завешивают. Есть очень известный художник. Если ты так умеешь себя пиарить, ну распиарь свою картину! А то мы их не знаем. Произведения должны за тебя говорить. Вот «Пластилиновая ворона» - да.

- Вы на этом концерте свою шляпу подарили участнику концерта. Сейчас снова в шляпе. Сколько их у вас?

- Я отрицательно отношусь к коллекционированию. Это один из видов сумасшествия. Сидит папа в однокомнатной квартирке, все завешано самолетиками, их 5000, дочка ютиться на краешке стола с уроками, а он и дальше всю квартирку, каждое свободное местечко завешивает. Женщина бегемотиков собирает, у нее и муж в виде бегемота стал, все в бегемотиках. Ну что, это нормально что ли? Поэтому у меня немного шляп. Ну три-пять. Схватил первую попавшуюся - коричневую - и подарил. А мне подарили белую фетровую… Я шляпы-то люблю. Шляпа делает лицо русского мужчины очень романтичным. У нас девушки везде красавицы. А мужчины… История ХХ века способствовала их вырождению - одна война, раскулачивание, другая война. Все падало на мужчин. И лица у них теперь соответствующие - деформированные. Но до той поры, пока на них шляпу не наденешь. Как только надеваешь - сразу становятся мачо! А у женщин так работают платки! Я даже песню написал: павлопосадские платки - за них дерутся мужики…